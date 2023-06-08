Войти
Lenta.ru

В России усомнились в характеристиках иранской ракеты

601
0
0
Пуск ракеты
Пуск иранской ракеты Raad-500.
Источник изображения: Hossein Velayati/CC BY 4.0/Wikimedia Commons

Гиперзвуковая ракета «Фаттах», которую представили в Иране, может не соответствовать заявленным характеристикам. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru усомнился в возможностях боеприпаса.

«Странные характеристики — скорость 12-13 Махов. Быстрее нашего «Кинжала», что ли? Дальность тоже серьезная, 1,4 тысячи километров. Вызывает сомнения, при всем уважении к иранской оборонке. Но чудеса бывают. Сейчас гиперзвуковым оружием в полной мере обладают две страны — Россия, причем испытавшая в боевых условиях, и Китай», — сказал аналитик.

По его словам, демонстрацией ракеты Тегеран подал сигнал Израилю и США. Дандыкин также исключил вероятность передачи Ираном России подобных боеприпасов, поскольку в российских арсеналах есть «весь спектр крылатых и баллистических ракет».

Ранее агентство Fars сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана представили гиперзвуковую ракету «Фаттах», которая способна обходить системы противоракетной обороны.

В ноябре 2022 года командующий ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран разработал первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Китай
Россия
США
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
05.07.2021
От династии Хань до Си Цзиньпина
11.02.2019
Поединок стратегических культур
10.01.2014
Силой оружия
21.10.2013
Россия и Китай: остановить гонку космических вооружений мирным путём
28.05.2012
Многостороннее ядерное разоружение
31.12.2011
Десять главных военных событий 2011 года
06.04.2007
Новейшее российское оружие сможет уничтожать любые средства нападения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.06 17:59
  • 2
Агентство DARPA начало разработку абсолютно бесшумного двигателя для подводных лодок
  • 08.06 17:53
  • 50751
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.06 17:51
  • 1
Созданы долговечные солнечные батареи для космоса на базе двумерного материала
  • 08.06 11:51
  • 2487
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 09:42
  • 2
Минобороны РФ заявило, что аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области подорвали украинские диверсанты
  • 08.06 03:03
  • 2
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.06 16:10
  • 1
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 07.06 15:38
  • 1
Американский авианосец, идущий в сторону России, неожиданно пропал
  • 07.06 15:30
  • 2
Российские предприятия работают над созданием новой РСЗО «Сарма» повышенной мобильности