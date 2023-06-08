В России усомнились в характеристиках иранской ракеты

Гиперзвуковая ракета «Фаттах», которую представили в Иране, может не соответствовать заявленным характеристикам. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru усомнился в возможностях боеприпаса.

«Странные характеристики — скорость 12-13 Махов. Быстрее нашего «Кинжала», что ли? Дальность тоже серьезная, 1,4 тысячи километров. Вызывает сомнения, при всем уважении к иранской оборонке. Но чудеса бывают. Сейчас гиперзвуковым оружием в полной мере обладают две страны — Россия, причем испытавшая в боевых условиях, и Китай», — сказал аналитик.

По его словам, демонстрацией ракеты Тегеран подал сигнал Израилю и США. Дандыкин также исключил вероятность передачи Ираном России подобных боеприпасов, поскольку в российских арсеналах есть «весь спектр крылатых и баллистических ракет».

Ранее агентство Fars сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана представили гиперзвуковую ракету «Фаттах», которая способна обходить системы противоракетной обороны.

В ноябре 2022 года командующий ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран разработал первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету.