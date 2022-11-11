В Иране заявили о разработке первой гиперзвуковой ракеты

Иран разработал первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету. Она может преодолевать системы противоракетной обороны, заявил командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Амир Али Хаджизаде. Об этом сообщило агентство Tasnim, передает РИА Новости.

«Эта новая ракета пройдет через все системы противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей», — приводит его слова Tasnim.

Хаджизаде отметил, что новая ракета является решением по уничтожению противоракетных систем противника. По его словам, разработка такого оружия — большой шаг в производстве ракет.

В октябре издание The Drive писало, что иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar имеют впечатляющую точность.

В сентябре в Иране представили новую баллистическую ракету «Резван» с дальностью полета 1400 километров. Скорость ракеты может в восемь раз превышать скорость звука.