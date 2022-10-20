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В США рассказали о впечатляющей точности иранских ракет

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Fateh-110
В Иране проведены испытания новой ракеты малого радиуса действия Fateh-110 Missile.
Источник изображения: http://www.payvand.com/

Иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, которые Иран якобы планирует поставить России для использования в специальной военной операции на Украине, имеют впечатляющую точность. Об этом пишет американское издание The Drive.

«Это оружие бьет очень сильно с впечатляющей степенью точности. Именно об этом мы писали ранее в этом месяце, когда предсказывали, что Иран, производящий широкий спектр баллистических ракет и военных беспилотников, будет продавать баллистические ракеты России», — говорится в публикации.

Издание вспоминает, что, в частности, в январе 2020 года Zolfaghar использовались для удара по авиабазе Аль-Асад в Ираке. «В результате этой атаки более ста американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы», — пишет The Drive.

Издание отмечает, что Fateh-110 использовались в марте текущего года для нападения на Эрбиль в Ираке.

В октябре на страницах американского издания 19FortyFive обозреватель Джек Бакби заметил, что баллистические ракеты, которые Иран якобы планирует направить России, способны поражать цели на расстоянии до 700 километров.

В том же месяце официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заверил, что Тегеран не поставляет Москве оружие для использования в боевых действиях против Киева.

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Ирак
Иран
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Украина
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2020-й год
БПЛА
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1 комментарий
№1
20.10.2022 13:11
А где, интересно, подсанкционные иранцы берут электронику для своих "впечатляющей точности" ракет и БПЛА.
Или сами производят? Так нам - туда надо. А не в Корею и Тайвань.
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