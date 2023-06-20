"Россия открыта для диалога": мировые СМИ о встрече лидеров африканских стран с Путиным

17 июня президент России Владимир Путин провел переговоры с представителями семи африканских государств (ЮАР, Замбия, Сенегал, Коморские Острова, Уганда, Республика Конго и Египет) в Петербурге. Ранее африканская делегация посетила Киев, где встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским

Представители стран Африки предложили план урегулирования конфликта на Украине. Что пишут в мировых СМИ о реакции Москвы и Киева, а также о самом плане — в подборке ТАСС.

Сенегал

Le Quotidien: "Западные страны с большим скептицизмом относятся к приверженности африканских стран мирному урегулированию между Россией и Украиной. Они уже видят их усилия обреченными на провал, и уж можно себе представить, что они не будут против того, чтобы они такими и оказались. Это точно отражает их образ мышления".

Le Soleil: "Африканская посредническая делегация выступила в субботу в Санкт-Петербурге за прекращение конфликта перед Владимиром Путиным, который объявил себя открытым для конструктивного диалога. Это новая дипломатическая инициатива, против которой выступил президент Украины Владимир Зеленский… Россия, со своей стороны, пытается привлечь африканских лидеров в свой лагерь, претендуя на роль оплота против империализма и обвиняя Запад в блокировании своими санкциями экспорта российских зерновых и удобрений, необходимых Африке".

ЮАР

Sunday Times: "Президент Украины Зеленский согласился, что Африка способна сыграть свою роль в поисках мира, и не исключил дальнейших контактов с африканской миротворческой миссией. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил африканским лидерам, что ценит их усилия в попытках разрешить конфликт".

Замбия

Lusaka Times: "Путин подтвердил свою позицию, согласно которой конфликт на Украине был инициирован Киевом и его западными союзниками… Путин также выразил обеспокоенность тем, что экспорт украинского зерна через зоны Черного моря, которые контролирует Россия, не решает проблем с ценами на продовольствие в Африке, поскольку большая часть зерна идет в более богатые страны. Несмотря на расхождения во взглядах, Путин подчеркнул приверженность России конструктивному диалогу и выразил готовность к мирным переговорам на основе справедливости и признания законных интересов сторон".

Кения

East African: "Успех миссии лидеров стран Африки, которые добиваются установления мира на Украине, едва ли возможен. Шансы обеспечить мирное решение конфликта выглядят невероятно малыми, поскольку и Киев, и Москва убеждены, что они могут победить на поле боя".

Демократическая Республика Конго

Агентство ACP: "Африканская посредническая делегация выступила за прекращение конфликта перед Владимиром Путиным, сформулировав предложения, которые Кремль считает очень трудными для реализации, на следующий день после отклонения этой инициативы президентом Украины Владимиром Зеленским".

Египет

Телеканал Sada al-Balad: "Путин подчеркнул, что Москва готова учитывать африканское посредничество, но Киев отказывается от диалога и переговоров. Президент России подчеркнул готовность продолжить обмен пленными с Украиной, дав понять, что Москва никогда не отказывалась от участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине".

Алжир

Ash-Shorouk: "Владимир Путин подтвердил, что Россия открыта для диалога со всеми, кто хочет мира, при условии, что принимаются во внимание интересы сторон. В ходе встречи президент России высоко оценил взвешенную позицию африканских стран относительно ситуации на Украине".

США

Associated Press: "Президент России Владимир Путин встретился с группой лидеров африканских стран, которые приехали в Россию с "миротворческой миссией" на следующий день после посещения Украины, но встреча закончилась без видимого прогресса… Миссия, первая в своем роде со стороны африканских лидеров, проходит вслед за другими мирными инициативами — например, китайской — и имеет особое значение для Африки, которая зависит от поставок продовольствия и удобрений из России и Украины".

Китай

Центральное телевидение Китая (CGTN): "Африканские страны на международных площадках долгое время высказывали взгляды, отличающиеся от западных стран… Ключевой фактор, который лег в основу этой миссии, — растущая нестабильность в области продовольственной безопасности, вызванная украинским кризисом".

Global Times: "Делегация африканских лидеров в поисках "пути к миру" в субботу встретилась в Санкт-Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным, через день после встречи с украинским лидером

Владимиром Зеленским, которая состоялась в Киеве. Китайские аналитики в воскресенье выступили в поддержку попыток, которые предпринимают страны Африки на международной арене, даже невзирая, как полагают эксперты, на малые шансы на то, что та или иная сторона (Россия или Украина) примет предложения африканской делегации".

Япония

Asahi Shimbun: "На переговорах Путин высказал свое убеждение, что именно Украина и страны Запада развязали войну, обвинив Киев в подрыве переговорного процесса. В обращении к нему (президент ЮАР) Рамапоса указал на экономический ущерб, с которым столкнулась Африка из-за конфликта… Президент РФ в ответ переложил вину за стремительный рост цен на продовольствие на западные страны, заявив, что украинское зерно достается богатым государствам и не способствует улучшению ситуации в Африке".

Германия

Агентство DPA: "И после новой международной попытки посредничества (в ситуации вокруг Украины) нет никакой надежды на скорое завершение конфликта. После визита в Киев африканская делегация во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой выступила за переговоры между двумя сторонами (Россией и Украиной) и на встрече с Владимиром Путиным. Однако президент России не выразил готовности пойти на уступки. Перед этим Владимир Зеленский отклонил переговоры с Москвой. Многие африканские государства страдают от войны, поскольку зависят от поставок из России и Украины зерна и удобрений, которых сейчас не хватает".

Франция

La Croix: "Заявленные амбиции по поиску "мирного решения" войны на Украине придется умерить. Состоявшиеся в эти выходные визиты африканской делегации сначала в Киев, а затем в Москву не открыли — что неудивительно — никаких перспектив для переговоров между враждующими сторонами… Обмен мнениями с Москвой продолжится на саммите Россия — Африка, запланированном на конец июля в Санкт-Петербурге".

Венгрия

Vilaggazdаsag: "Президент России Владимир Путин ясно дал понять африканским лидерам, желающим выступить посредниками в целях прекращения российско-украинского конфликта, почему он считает несовершенным их мирный план, который Киеву, кстати, тоже не очень нравится. По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от переговоров с украинской стороной, но они заблокированы Киевом".