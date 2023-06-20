Брифинг начальника войск РХБЗ ВС РФ по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США

ЦАМТО, 19 июня. Ниже опубликованы тезисы брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации продолжает анализ военно-биологической деятельности США и их союзников на Украине и в других регионах мира.

Ранее мы информировали вас о деятельности Научно-исследовательского института сухопутных войск США им. Уолтера Рида. Была показана его роль в реализации военно-биологических проектов "Ю-Пи-1", "Ю-Пи-2", в ходе которых проводился активный сбор биоматериалов населения Украины, военнослужащих ВСУ во время боевых действий на Донбассе в период с 2014 по 2020 годы.

Сегодня хотелось бы остановиться на деятельности зарубежных филиалов данного института. Всего подобных филиалов четыре, каждый из них оснащен лабораториями с высоким уровнем биологической изоляции и сетью территориальных подразделений для отбора проб и транспортировки штаммов.

О масштабах, проводимых с опасными патогенами работ, свидетельствует штатная численность филиала, расположенного в Таиланде, составляющая порядка пятисот человек. Филиал имеет подразделения в Непале, Камбодже и на Филиппинах, которые, в свою очередь, осуществляют взаимодействие еще с 12 странами Юго-Восточной Азии.

Кроме института сухопутных войск армии США, сетью зарубежных филиалов располагает медицинский научный центр ВМС США. Подведомственные ему лаборатории НАМРУ осуществляют работы с патогенными микроорганизмами в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

Подобный "разветвленный" подход, реализуемый по всему миру, позволяет американскому военному ведомству получать доступ к эпидемически значимым вариантам патогенов, которые являются потенциальными агентами биологического оружия. В их числе лихорадки Марбург и Эбола, малярия, лихорадка долины Рифт.

Полученные в ходе специальной военной операции материалы подтверждают связь института им. Уолтера Рида с управлением Министерства обороны США по снижению угрозы ДИТРА и его ключевым подрядчиком – компанией "Метабиота".

Имеющаяся финансовая и научная документация свидетельствует о деятельности компании на территории Африки – в Кении, Уганде и ЮАР.

В числе заказчиков со стороны американского правительства кроме управления по снижению угрозы минобороны США ДИТРА указаны Агентство национальной безопасности и Государственный департамент Соединенных Штатов.

В документах описываются "гибкие" методы деятельности "Метабиоты", позволяющие скрыть участие правительства США в зарубежных проектах и решать бюрократические вопросы за счет найма на работу местных чиновников.

Вместе с тем, из-за возрастающей обеспокоенности мирового сообщества Пентагон вынужден менять свою тактику при организации работ "двойного назначения".

Ранее мы говорили о несанкционированном отборе проб сотрудниками компании в ходе вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году и их незаконной транспортировке в США. В 2022 году американская администрация официально прекратила деятельность "Метабиота" в Африке, так как противоправные методы работы компании стали вызывать слишком много вопросов на уровне национальных правительств. Все ее функции были переданы некоммерческой организации из Камеруна, которая сообщила о приобретении "Метабиота" в качестве дочерней организации.

В пресс-релизе компании от 14 октября 2022 года отмечено, ЦИТАТА: "Некоммерческая организация "Хиада" возьмет на себя проекты "Метабиота" в Камеруне, Демократической Республике Конго и Сьерра-Леоне. Спонсорами этой работы являются Министерство обороны США, Центры по контролю и профилактике заболеваний и агентство США по международному развитию".

При этом, по заявлению основателя "Метабиота" Натана Вулфа, "передача компании соответствует видению правительства США о локализации и укреплении местного потенциала".

Подобная схема "работы под прикрытием" позволяет Соединенным Штатам выводить из-под подозрения основных заказчиков и исполнителей военно-биологических программ.

В самих Соединённых Штатах Америки за последние несколько лет количество биолабораторий с уровнями изоляции BSL-3-плюс и BSL-4 существенно увеличилось.

Мы уже отмечали, что в настоящий момент там находится 25 действующих и три строящихся лаборатории, а в ближайшие несколько лет планируется открыть еще 18 лабораторий BSL-4, большинство из которых будут расположены вне национальной юрисдикции.

Хотелось бы обратить внимание на деятельность американских биолабораторий BSL-3-плюс. На территории Соединенных Штатов 18 таких объектов, и в отличие от объектов BSL-4, в мерах укрепления доверия КБТО нет четко прописанного требования декларировать результаты их деятельности.

Характерно, что только 40 процентов лабораторий с данным уровнем биологической изоляции являются государственными.

Контроль за частными лабораториями практически не ведется, даже несмотря на то, что они проводят исследования с особо опасными патогенами. При этом наиболее распространенным патогеном, изучаемым в лабораториях BSL-3-плюс, является вирус высокопатогенного гриппа птиц, который, по мнению экспертов, способен вызвать следующую эпидемию.

В этой связи хотел бы еще раз обратить внимание на причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов Ю-Пи-8 и Пи-444. В ходе их реализации проводилось изучение путей миграции перелетных птиц, отбор и передача за рубеж штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер.

Роль этих проектов в ухудшении эпизоотической обстановки на территории Российской Федерации еще предстоит оценить.

В результате миграции с территории Украины инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в Российской Федерации существенно повысился. Если в 2015 году случаев заболевания не фиксировалось, то с начала 2023 года выявлено 45 вспышек, 21 регион признан неблагополучным.

Более того, на текущий момент на территории России сформировались природные резервуары и постоянно действующие эпизоотические очаги этого заболевания за счет передачи возбудителя морским млекопитающим и неперелетным птицам, таким, как чайки.

Мы уже обращали ваше внимание на массовую гибель птиц в заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области, которая была спровоцирована пренебрежительным отношением к требованиям биобезопасности.

Мы продолжаем анализ материалов расследования об инцидентах в американских лабораториях с высокой степенью защиты, проведенного независимой компанией "Интерсепт".

Только лишь в лаборатории университета Северной Каролины, осуществляющей генно-инженерные исследования опасных патогенов, за период с 2015 по 2020 год зарегистрировано 28 лабораторных инцидентов, связанных с распространением аэрозоля микроорганизмов, розливами биоматериала и укусами лабораторных животных.

Так, в октябре и ноябре 2015 года в результате двух инцидентов, как минимум, пять сотрудников лаборатории подверглись воздействию аэрозоля модифицированного коронавируса, вызывающего тяжелый острый респираторный синдром.

В апреле 2020 года в результате укуса лабораторного животного, инфицированного химерным штаммом возбудителя COVID-19, сотрудник был помещен на двухнедельный карантин.

В материалах расследования отмечено, что деятельность лаборатории создала риск инфицирования персонала и дальнейшего распространения генетически модифицированных возбудителей вирусных лихорадок, тяжелого острого респираторного синдрома, высокопатогенного гриппа птиц и ряда других инфекций.

Неприемлемо высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства. Этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах их размещения, появление несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков.

Мы уже отмечали скептическую реакцию так называемых "экспертов", получающих финансирование в виде иностранных грантов и подвергающих сомнению тезис о влиянии насекомых-переносчиков на эпидемиологическую обстановку.

По официальной информации Всемирной организации здравоохранения, последняя крупная вспышка желтой лихорадки в Африке в 2013 году была связана с резким увеличением численности комаров, что вызвало одномоментное появление 170 тысяч заболевших с тяжелой формой инфекции, из которых 60 тысяч погибли.

В этой связи интерес американских заказчиков к переносчикам трансмиссивных инфекций неслучаен. Только в открытой печати научно-исследовательскими организациями Минобороны США опубликовано более 100 работ по изучению основных видов комаров и клещей, переносчиков эпидемически значимых инфекций – лихорадок долины Рифт, Западного Нила, денге, Зика.

Характерно, что многие изучаемые заболевания, например, конго-крымская лихорадка, клещевой и японский энцефалиты, не встречаются на территории Соединенных Штатов и не представляют угрозы для североамериканского континента.

Продолжаются попытки получения Пентагоном популяций переносчиков, возбудители которых не распространяются ими в естественных условиях, таких, как лихорадка Эбола, гепатит Б, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром. Уже были получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита Б.

Для усиления действия арбовирусов американские военные специалисты активно используют возбудителей паразитарных инфекций, таких как микрофилярии.

Работы с переносчиками проводятся в профильных организациях Минобороны на территории США и шести зарубежных филиалах. Это дает возможность в лабораторных условиях поддерживать и инфицировать арбовирусами 89 видов комаров и 12 видов клещей. Одновременно разрабатываются программные продукты для прогнозирования распространения трансмиссивных инфекций (в отношении лихорадки долины Рифт прогноз построен для 47 видов насекомых-переносчиков).

Проводимые в США исследования переносчиков носят выраженный военно-прикладной характер, в ходе которых ведется поиск оптимальных условий, при которых достигается наибольшая эффективность применения инфицированных кровососущих насекомых и клещей. При этом в качестве полигона для отработки возможных сценариев США стремятся использовать территорию других государств.

Характерно, что спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь – лихорадки Западного Нила.

О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее. В соответствии с описанием беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия. В описании к патенту подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнять поставленные перед ним боевые задачи, и отмечено, что "подобный способ заражения противника в военном отношении дал бы значительный эффект".

Хотел бы напомнить, что согласно утвержденным стратегическим документам в области биопроизводства и противодействия биологическим угрозам Соединенные Штаты оставляют за собой право проводить исследования "двойного назначения" и управлять биологической обстановкой в своих интересах.

Активно поддерживая такую деятельность, Великобритания заявила о собственных интересах в биологической сфере, приняв 12 июня 2023 г. национальную стратегию биологической безопасности. Одной из заявленных целей документа является "достижение мирового лидерства в области инноваций". Объем финансирования мероприятий в рамках стратегии составит ежегодно полтора миллиарда фунтов стерлингов.

Таким образом, Соединенные Штаты Америки при поддержке своих союзников осуществляют широкомасштабные военно-биологические исследования, направленные на поиск эффективных методов применения возбудителей инфекционных болезней. Реализация подобных планов позволяет формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний.

Рассматриваем это, как еще один аргумент в пользу проведения международного расследования военно-биологической деятельности США".