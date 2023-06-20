"Алмаз-Антей" представит на МВМС три типа ракет из состава ЗРК "Ресурс" и "Штиль-1"

Международный военно-морской салон пройдет в Кронштадте с 21 по 25 июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" представит на Международном военно-морском салоне (МВМС) три типа ракет из состава зенитных ракетных комплексов "Ресурс" и "Штиль-1". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе концерна.

"Гости и посетители мероприятия на стенде холдинга смогут ознакомиться с модельным рядом продукции военного назначения морского базирования - макетами зенитных управляемых ракет 9М96Е, 9М100Е, 9М317МЭ из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Ресурс" и "Штиль-1", - отмечается в сообщении.

Также будут представлены действующий макет турельной установки "Комар", модели крылатых ракет из состава интегрированной ракетной системы "Калибр" (Club), модели ЗРК наземного базирования "Тор-Э2" и "Тор-М2КМ", ПЗРК "Тайфун-ПВО (Э)", универсальноый мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант", радиолокационные станции обнаружения воздушных целей "Фуркэ-Е", "Гамма-С1ТЕ", "Гамма-ДЕ", "Каста-2Е2", "Подлет-К1КЕ", 55Ж6УМЕ, 59Н6-ТЕ, 1Л122-1Е, 1К145Е, 103Ж6Е.

На открытой части экспозиции можно будет увидеть натурный образец автономного боевого модуля ЗРК "Тор-М2КМ". Кроме того, на мультимедийной интерактивной экспозиции "Алмаз - Антей" продемонстрирует видеоматериалы о боевых возможностях представленных образцов.

МВМС-2023 пройдет в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения станет Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона.