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ЦАМТО

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в военно-морском салоне МВМС-2021

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Модели радиолокационных систем на стенде АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Модели радиолокационных систем на стенде АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей".
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 18 июня. С 23 по 27 июня АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в X Международном военно-морском салоне МВМС-2021, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Являясь разработчиком и производителем корабельных средств ПВО, Концерн в рамках этого мероприятия впервые представит широкой публике многоканальный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Ресурс". Комплекс предназначен для защиты надводных кораблей от атак пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на ближнем рубеже, в том числе летящих на предельно малых высотах.

Кроме того, гостям салона продемонстрируют модель универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант". На мультимедийной интерактивной экспозиции можно будет узнать о боевых возможностях ЗРК "Штиль-1" и ЗУР 9М317МЭ.

Также посетители мероприятия смогут ознакомиться с натурным образцом зенитного ракетного-артиллерийского стрельбового комплекса "Пальма" (включая используемую им ракету), демонстрационным макетом турельной установки 3М-47 "Комар", различными модификациями ракет "Калибр", макетами радиолокационных станций "Каста-2Е2" и "Подлет-Е".

Средства ПВО наземного базирования будут представлены ЗРС "Антей-4000" и моделями различных модификаций ЗРК "Тор".

Как заявил в преддверии проведения салона генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, "учитывая специфику мероприятия, Концерн в его рамках делает акцент на средствах ПВО морского базирования". "Представленная на салоне продукция позволяет успешно решать задачи по надежному обнаружению, сопровождению и уничтожению любых типов средств воздушно-космического нападения потенциального противника", – подчеркнул он. По словам главы холдинга, на МВМС-2021 специалисты Концерна расскажут посетителям салона о продукции, которая неоднократно продемонстрировала свою высокую эффективность, надежность и конкурентоспособность как на отечественном, так и на зарубежном рынках. На выставочной экспозиции "Алмаз-Антей" продемонстрирует видеоматериалы о боевых возможностях представленных образцов.

В рамках МВМС-2021 представители Концерна планируют обсудить с зарубежными заказчиками вопросы сервисного обслуживания ранее поставленной техники, модернизации средств ПВО морского базирования, поставок запасных частей и комплектующих, обучения эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и применению выпускаемой продукции.

Гражданская продукция Концерна будет представлена макетами радиолокационной установки "Барьер-2", которая в числе прочего может применяться для организации системы охраны нефтеперерабатывающих предприятий, и натурными образцами радиолокационной станции "Сова". Специалисты компании расскажут посетителям стенда о спутниковой навигационной и геодезической аппаратуре, радиофотонных устройствах.

В качестве соэкспонентов Концерна на МВМС-2021 выступят 11 его дочерних обществ: АО "ИЭМЗ "Купол"; ПАО "НПО "Алмаз"; ПАО "ДНПП"; АО "РАТЕП"; ПАО "НПО "Стрела"; АО "ВНИИРТ"; ОАО "НПК "НИИДАР"; АО "ОКБ "Новатор"; АО "ЦНИИРТИ им. академика А.И. Берга"; АО "КБточмаш им. А.Э. Нудельмана"; АО "МКБ "Факел"; АО "РИРВ", сообщает пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся свыше 130 тыс. человек. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

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Страны
Россия
Продукция
9М317 ЗУР
Бук-M3
Каста-2
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