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ЦАМТО

"Алмаз-Антей" примет участие в международном военно-техническом форуме EDEX 2021 в Египте

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ROSC-1
ROSC-1.
Источник изображения: © Пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей"

ЦАМТО, 25 ноября. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие во втором Международном военно-техническом форуме EDEX 2021, который пройдет в столице Арабской Республики Египет с 29 ноября по 2 декабря.

В составе единой экспозиции в Каире будет представлена продукция шести дочерних обществ Концерна: ПАО "НПО "Алмаз", АО "Ульяновский механический завод", АО "Ижевский электромеханический завод "Купол", АО "ГПТП "Гранит", ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие", АО "Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники".

На EDEX 2021 холдинг продемонстрирует модели зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности "Антей-4000", зенитного ракетного комплекса (ЗРК) средней дальности "Викинг" и ЗРС С-350 "Витязь", ЗРК малой дальности "Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант". Кроме того, гости мероприятия смогут ознакомиться с моделями радиолокационных средств обзора воздушного пространства "Подлет-Е", "Каста-2Е2", "Гамма-ДЕ", ремонтно-диагностического комплекта "РЕДИКОМ".

Специалисты Концерна расскажут посетителям стенда об особенностях ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Бук-М2Э", "Тор-А", "Тор-Э2", автономного тренажера командира и оператора 9Ф678М, корабельных комплексов ПВО: "Риф-М", "Штиль-1" и 9К96-3Е "Ресурс".

Помимо продукции военного назначения, "Алмаз-Антей" представит макеты гражданской продукции, предназначенной для организации воздушного движения и обеспечения безопасности аэропортов: трассового радиолокационного комплекса "Сопка-2", аэродромных радиолокационных комплексов "РЛК-10РА" и "Лира-А10", радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БЛА "ROSC-1".

Гости и участники выставки получат информацию о возможностях Концерна по разработке, изготовлению, послепродажному и сервисному обслуживанию, модернизации, ремонту и утилизации выпускаемой продукции.

Как сообщил в преддверии мероприятия заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, "экспозиция Концерна на EDEX 2021 сформирована с ориентиром на особенности и потребности региона Ближнего Востока и Северной Африки".

По его словам, "особое внимание будет уделено вопросам организации на территории инозаказчиков ремонтно-сервисных предприятий по обслуживанию ранее поставленной номенклатуры".

"Помимо изделий оборонного спектра специалисты смогут получить представление о достоинствах нашей продукции гражданского и двойного назначения", – подчеркнул Вячеслав Дзиркалн. Он отметил, что "Алмаз-Антей" в качестве ведущего оборонного российского холдинга неоднократно доказывал, что является надежным партнером – поставщиком лучших средств ПВО и радиолокации, которые способны обеспечить надежное прикрытие отдельных районов и целых стран от ударов с воздуха".

Вячеслав Дзиркалн выразил уверенность, что представленная Концерном в ходе EDEX 2021 экспозиция вызовет большой интерес посетителей выставки, традиционных и потенциальных заказчиков.

"Не сомневаюсь, что предстоящий форум EDEX 2021 будет плодотворным с точки зрения укрепления российско-египетских отношений в области военно-технического сотрудничества и, конечно, для развития египетского оборонно-промышленного комплекса. Тем более, что данный форум уже на начальном этапе показал свою значимость и имеет все шансы стать одной из крупнейших международных площадок для демонстрации оборонной продукции", – цитирует Вячеслава Дзиркална пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

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Россия
Продукция
Tор-М2
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