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ТАСС

Концерн "Алмаз-Антей" покажет в Каире системы ПВО "Антей-4000" и С-350 "Витязь"

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ЗРК С-350 "Витязь"
ЗРК С-350 "Витязь".
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Кроме продукции военного назначения, концерн представит макеты гражданской продукции, предназначенной для организации воздушного движения и обеспечения безопасности аэропортов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит зенитные ракетные системы (ЗРС) большой дальности "Антей-4000" и С-350 "Витязь", а также зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Викинг" на Международном военно-техническом форуме EDEX 2021, который пройдет в столице Египта с 29 ноября по 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"На EDEX 2021 концерн продемонстрирует модели ЗРС большой дальности "Антей-4000" и С-350 "Витязь", ЗРК средней дальности "Викинг", а также ЗРК малой дальности "Тор-М2Э", "Тор-М2К" и "Тор-М2КМ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что специалисты холдинга расскажут посетителям стенда об особенностях ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Бук-М2Э", "Тор-А", "Тор-Э2", а также корабельных комплексов ПВО "Риф-М", "Штиль-1" и 9К96-3Е "Ресурс".

Кроме того, посетители стенда "Алмаз-Антей" смогут ознакомиться с моделями радиолокационных средств обзора воздушного пространства "Подлет-Е", "Каста-2Е2", "Гамма-ДЕ" и ремонтно-диагностического комплекта "Редиком".

В пресс-службе добавили, что, кроме продукции военного назначения, концерн представит макеты гражданской продукции, предназначенной для организации воздушного движения и обеспечения безопасности аэропортов: трассового радиолокационного комплекса "Сопка-2", аэродромных радиолокационных комплексов РЛК-10РА и "Лира-А10", а также радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников ROSC-1.

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Страны
Египет
Россия
Продукция
Tор-М2
Бук-М2
Гамма-ДЕ
Каста-2
Каста-2Е2
Риф-М
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
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