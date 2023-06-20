Морские и наземные средства ПВО представит "Алмаз-Антей" на выставке в Петербурге

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Линейку средств противовоздушной обороны представит концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023), который пройдёт в Кронштадте с 21 по 25 июня, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"Гости и посетители мероприятия на стенде холдинга смогут ознакомиться с модельным рядом продукции военного назначения морского базирования", - сказано в сообщении.

Это, в частности, макеты зенитных управляемых ракет 9М96Е, 9М100Е, 9М317МЭ из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Ресурс" и "Штиль-1", действующий макет турельной установки "Комар", модели крылатых ракет из состава интегрированной ракетной системы "Калибр" (Club).

Также в рамках экспозиции концерна на МВМС-2023 будут представлены модели ЗРК наземного базирования "Тор-Э2" и "Тор-М2КМ", ПЗРК "Тайфун-ПВО (Э)", универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант", радиолокационных станций обнаружения воздушных целей "Фуркэ-Е", "Гамма-С1ТЕ", "Гамма-ДЕ", "Каста-2Е2", "Подлёт-К1КЕ", 55Ж6УМЕ, 59Н6-ТЕ, 1Л122-1Е, 1К145Е, 103Ж6Е и другая продукция.

"На уличной части экспозиции можно будет увидеть натурный образец автономного боевого модуля ЗРК "Тор-М2КМ". Кроме того, на мультимедийной интерактивной экспозиции "Алмаз-Антей" продемонстрирует видеоматериалы о боевых возможностях представленных образцов", - говорится в сообщении.

Генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков отмечает, что высокий технический уровень продукции компании и её боевые возможности "многократно подтверждены практикой".

"Наша техника стабильно демонстрирует надежные результаты по обнаружению, сопровождению и уничтожению любых типов средств воздушно-космического нападения, при этом обладает высокой конкурентоспособностью", - отметил Новиков, которого цитирует пресс-служба.

Глава холдинга напомнил, что концерн не только поставляет на экспорт финальные образцы продукции военного назначения, но и активно взаимодействует с инозаказчиками в качестве субъекта военно-технического сотрудничества, предлагая зарубежным партнёрам различное имущество, работы и услуги, необходимые для обеспечения послепродажного обслуживания поставленных образцов техники.