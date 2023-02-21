Широкую линейку систем ПВО покажет на оружейной выставке в ОАЭ "Алмаз-Антей"

Также будут презентованы средства радиолокации, разведки и наблюдения

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Системы противовоздушной обороны различной дальности представит концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Международной оборонной выставке IDEX-2023, которая пройдёт с 20 по 24 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Пресс-служба холдинга ранее сообщила, что "на стенде концерна посетители смогут получить информацию о современных средствах ПВО большой, средней и малой дальности, вариантах модернизации ранее выпускавшейся техники и других разработках, а также возможностях холдинга по обучению иностранных специалистов".

Компания в рамках единой экспозиции продемонстрирует продукцию восьми своих дочерних предприятий.

В частности, концерн представит модели зенитных ракетных систем (ЗРС) большой дальности С-400 "Триумф", средней дальности - ЗРС С-350Е "Витязь", зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Викинг", ЗРК "Бук-М2Э", а также малой дальности - ЗРК семейства "Тор" ("Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ") и боевой машины стрелков-зенитчиков "Тайфун-ПВО (Э)".

Посетители выставки могут ознакомиться с презентационными материалами о ЗРС "Антей-4000", ЗПРК "Тунгуска-М1", ЗСУ-23-4 "Шилка-М4", тренажёрах и мишенно-тренировочных комплексах для подготовки специалистов ПВО, а также о возможностях концерна по модернизации и ремонту ранее поставленной техники. Помимо этого, будет представлена информация о противовоздушных средствах морского базирования: ЗРК "Риф-М", "Ресурс", "Штиль-1".

Также будут презентованы средства радиолокации, разведки и наблюдения, другая продукция.

Это, в частности, модели средств обнаружения воздушных целей РЛС/РЛК "Гамма-ДЕ", "Каста-2Е2", "Барьер-Е" и другие.

По данным пресс-службы, "особое место на экспозиции займет модель РЛС (радиолокационная станция, - "ИФ") наблюдения космических объектов "Сула", которая позволяет отслеживать передвижение спутников, космического мусора и других объектов на орбите на дальности до 6 тыс. км". РЛС обеспечивает получение координатной и некоординатной информации о космических объектах, которая регистрируется на энергонезависимых носителях и в реальном времени передается потребителю.

На стенде концерна посетители IDEX могут увидеть модель автоматизированной трехкоординатной маловысотной РЛС "Подлёт-Е", которая обладает высокой помехозащищенностью и способна работать в различных режимах обзора пространства.

"Подлёт-Е" предназначена для использования в автоматизированных и неавтоматизированных подразделениях ПВО и ВВС для решения задач автоматического (полуавтоматического) обнаружения, измерения координат, сопровождения, определения государственной принадлежности (опознавания) и получения полётной информации воздушных объектов и перспективных маловысотных средств воздушного нападения. В том числе - выполненных по технологии "стелс" в условиях лесистой среднепересеченной местности и при воздействии интенсивных активных, пассивных и комбинированных помех, а также огневого подавления.

Заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн отмечает, что холдинг зарекомендовал себя как надежный поставщик эксклюзивной оборонной продукции.

"Наша продукция традиционно вызывает большой интерес гостей IDEX - одной из самых посещаемых оборонных выставок. Уже 30 лет предприятия концерна успешно демонстрируют на этом форуме свой научно-технический и производственный потенциал, что, несомненно, способствует освоению новых рынков сбыта. Мы зарекомендовали себя как надежный поставщик эксклюзивной оборонной продукции", - сказал Дзиркалн, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, важную роль в росте экспортного потенциала продукции холдинга играет обеспечение концерном полного цикла сопровождения своих изделий - от разработки до утилизации.