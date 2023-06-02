«США опасаются, что российский флот перережет морские пути и кабели в Атлантике»

Разведчики морской пехоты Северного флота во время занятий по управлению оленьими упряжками в селе Ловозеро.

NYT: США и НАТО обеспокоены возможной угрозой, исходящей от Северного флота РФ

США и НАТО опасаются Северного флота России в Арктике, пишут американские СМИ. По мнению автора материала, изменение климата на Крайнем Севере меняет транспортные пути и усиливает конкуренцию между странами региона. НАТО уязвимо в Арктике, в то время как РФ значительно укрепила свои позиции за Полярным кругом, добавил эксперт. В последнее время в МИД РФ регулярно заявляли, что НАТО заинтересовано в арктическом регионе.

Ключевой задачей НАТО должно стать сдерживание России в арктическом регионе. Такое мнение в своей статье выразил обозреватель газеты The New York Times Стивен Эрлангер.

По его словам, Россия уже сейчас является «огромной арктической державой с современным оружием», в то время как страны НАТО на Севере «серьезно уязвимы». Он отметил, что у РФ есть в Арктике и морские базы, и неподалеку - ядерное оружие.

Журналист добавил, что изменение климата в Арктике влечет за собой возникновение новых морских путей, на фоне чего растет конкуренция между региональными державами.

«США опасаются, что новый российский флот пройдет через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, перережет морские пути и подводные кабели в Атлантическом океане, будет угрожать побережью Америки крылатыми ракетами», - говорится в материале.

Значение Арктики увеличивается также благодаря тому, сообщает издание, что госсекретарь США Энтони Блинкен 1 июня принимает участие в неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Норвегии.

26 мая посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов выразил сожаление из-за повышения конфликтности в Арктическом регионе, передает ТАСС.

«В последнее время возросло внимание к Арктическому региону со стороны всего мирового сообщества. Геополитически регион становится все более важной площадкой. К сожалению, повышается конфликтность в регионе», - отметил он.

15 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что «поскольку Финляндия находится на севере Европы, значит, это будет подстегивать амбиции НАТО милитаризовать Арктику».

14 мая посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов сообщил, что Москва не видит признаков улучшения ситуации в области военной безопасности в Арктике, так как в этот регион продолжается «экспансия НАТО».

По его словам, альянс увеличивает масштабы военных учений в этом регионе, наращивает военный потенциал в высоких широтах, одновременно с этим происходит усиление курса западных стран на «противоборство, конфронтацию и продвижение собственных интересов в Арктике в ущерб интересам других».

22 марта Корчунов подчеркнул, что Россия видит рост военной напряженности в регионе, то, как учения стран НАТО стали более интенсивными, расширился спектр задач, которые решают эти учения. «Все это не может нас не настораживать, то есть на лицо рост напряженности», - сказал Корчунов.

14 марта агентство Bloomberg сообщило, что военные НАТО испытывают проблемы в связи с климатическими изменениями во время проведения учений в Арктике. Отмечается, что государства - члены НАТО испытывают интерес к Арктике в связи с украинским конфликтом и усилением в регионе сил РФ и Китая.

По информации агентства, генеральный инспектор Пентагона после изучения степени готовности военных баз в Арктике и субарктических районах сделал вывод о том, что для адаптации к климатическим изменениям прилагается недостаточно усилий.

Как пишет Bloomberg,

у военных альянса из-за перепада температур заклинивают автоматы, а взлетно-посадочные полосы в связи с таянием льдов становятся непригодными. Также по причине сильных метелей ломаются радарные установки. Кроме того, по словам военных, резкие температурные изменения оказывают влияние на моральное состояние людей.

13 марта научный сотрудник норвежского Института Фритьофа Нансена Андреас Эстхаген заявил Bloomberg, что напряжение вокруг Арктики возрастет после вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

В материале говорится, что если Россия хочет быть «великой державой», то ей нужна очень мощная система безопасности, а также военное положение в Арктике.

В конце февраля портал Task and Purpose сообщил, что американских военных, которые задействованы в учениях НАТО «Arctic Forge 23» в Финляндии, заставляют прыгать в ледяную воду, чтобы отработать ведение боевых действий в условиях Арктики.

По данным издания, в программу подготовки также входят передвижение на лыжах и стрельба на снегу. Кроме того, солдаты учатся разбивать лагерь на снегу и выживать. По словам командующего армией США в Европе и Африке генерала Дэррила Уильямса, основная задача учений - помочь войскам быть готовыми к зимним конфликтам.

«Мы должны победить в любом сражении, особенно в Арктике», - подчеркнул генерал Уильямс.

Петр Николаев