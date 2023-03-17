Россия берет Арктику под контроль. Западу нечем ответить

Bloomberg: Арктика стала стратегически важным регионом для России и Запада

Россия размещает атомные подводные лодки в Арктике, пишет Bloomberg. Стратегическое значение этого региона для крупных держав, включая США и Китай, будет лишь возрастать.

Подводная лодка проходит по норвежскому фьорду бок о бок с британским транспортным судном-амфибией, а над головой ревут истребители F-35. Силы НАТО подтягиваются к месту учений по отработке сопротивления вражескому вторжению, пусть даже враг этот существует не более чем в теории.

Спецоперация президента Владимира Путина на Украине идет за тысячи километров к югу отсюда, но в далекой Арктике за ее ходом следят очень внимательно. Регион обретает все более высокую значимость с точки зрения энергетики, торговли и безопасности, и именно здесь Россия, США, Китай и другие страны конкурируют за максимальный контроль.

Масштабы ресурсов арктического дна недостаточно изучены, но, как показывают оценки, в регионе сосредоточено около четверти мировых запасов нефти и природного газа, а его морские маршруты могут сократить коммерческим судам дни, а то и недели пути.

Москва имеет здесь ряд ключевых стратегических активов, включая ударные подводные лодки, способные нести ядерный заряд, — и их значение может возрасти на фоне стремления Путина восстановить истощенные конфликтом на Украине вооруженные силы страны.

В основу учений легла идея о том, что независимо от происходящего на Украине, государства НАТО вступают с Россией в долгосрочную конфронтацию.

“Приходится иметь дело с государством, которое продемонстрировало не только готовность, но и способность к агрессивному использованию военной мощи, — заявил командующий ВМС Норвегии контр-адмирал Руне Андерсен (Rune Andersen). — Это значит, что мы должны быть нацелены на будущее, быть готовыми и сдерживать подобные действия против любой из стран НАТО — это касается как этого региона, так и Прибалтики и других частей территории НАТО”.

В рамках учений более 20 000 военнослужащих из Великобритании, США, Нидерландов и шести других стран должны, невзирая на 20-градусный мороз, гололед и метель, помочь Норвегии, которая, по сценарию, столкнулась с ограниченным вторжением с севера. 11-дневные маневры направлены на подготовку сил к выживанию и действиям в отдаленных арктических районах.

Если Финляндия и Швеция присоединятся к Североатлантическому альянсу, в нем будет числится семь из восьми арктических стран. Речь идет о расширении коллективной воздушной, морской и артиллерийской мощи, а также о новых территориях, покрытых железнодорожными сетями для транспортировки войск и техники в случае конфликта.

Единый фронт может повлечь новые опасения Кремля относительно стремления НАТО окружить Россию, побудив его усилить там собственное военное присутствие — разумеется, если позволит положение на Украине.

“Если Россия хочет быть великой державой, если Россия хочет иметь надежные средства ядерного сдерживания, если Россия хочет непосредственно контролировать обстановку в сфере безопасности в Северной Европе, а также в Арктике, ей необходимо иметь очень сильную систему безопасности в Арктике, — заявил Андреас Эстхаген (Andreas Østhagen), старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена в Норвегии. — Эта риторика не исчезнет — вероятнее всего, она лишь будет нарастать с момента вступления Швеции и Финляндии в НАТО”.

Особый интерес представляет так называемый Фареро-Исландский рубеж, который российским судам необходимо миновать для выхода в Атлантический океан. Оказавшись там, силы Путина могут нарушить коммерческое судоходство или перекрыть линии снабжения, по которым США смогут отправить в Европу подкрепление. Еще более значительный ущерб может нанести подрыв подводных трансатлантических кабелей передачи данных.

Путин, похоже, хочет сохранить присутствие России в Арктике, хотя многие его ресурсы, в особенности сухопутные войска, задействованы на Украине. На протяжении многих лет он вновь открывал местные военные базы советской эпохи и строил новые. Около двух третей российских атомных судов, включая подлодки с баллистическими ракетами и атомные ударные подводные лодки, приписаны к базирующемуся на Кольском полуострове Северному флоту.

Кратчайший путь из России в Северную Америку по-прежнему лежит через верхнюю часть планеты, и появление там новых российских гиперзвуковых ракет потребует незамедлительной реакции североамериканских средств обороны, которые в настоящее время, как говорят военные эксперты, проходят модернизацию.

В прошлом году президент России обнародовал новую морскую стратегию, пообещав защищать арктические воды всеми доступными средствами, включая гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон". Министр обороны Сергей Шойгу объявил о планах предоставить российским арктическим войскам около 500 современных систем вооружения и обеспечить полное радиолокационное покрытие воздушного пространства Арктики. Вот только неясно, удалось ли им достичь этих целей в 2022 году. Российское минобороны сообщало о регулярных арктических учениях, в том числе по “защите российских территорий”.

По словам директора Полярного института при Центре Вильсона Ребекки Пинкус (Rebecca Pincus), помимо защиты стратегических активов Россия, как и остальные, делает акцент на сохранении экономических интересов в Арктике. Москва стремится защитить северные торговые пути и получить доступ к новым видам ископаемого топлива и месторождениям редкоземельных металлов в результате вызванного глобальным потеплением таяния льдов.

“В рамках соответствующих усилий создавалась возможность защищать, отслеживать и контролировать весь привлекаемый новый трафик и все ресурсы, которые они хотят добывать, — заявила Пинкус. — Так что стремление Москвы к наращиванию военного потенциала в российской части Арктики имеет смысл".

Арктика нагревается вчетверо быстрее остальных регионов мира. Продолжительность периодов отсутствия льда обуславливает рост объема морских перевозок и — потенциально — облегчает доступ к природным ресурсам. По данным Геологической службы США, за Полярным кругом может находиться около 90 миллиардов баррелей неразведанной нефти и 1,670 триллиона кубических футов газа, а также необходимые в процессе электрификации металлы и минералы.

Прошлым летом оба основных судоходных маршрута через Арктику — российский Севморпуть и канадский Северо-Западный проход — практически весь сезон не покрывались льдом. Ученые-климатологи прогнозируют, что к середине столетия Северный полюс может полностью освободиться ото льда, открыв третий трансарктический маршрут через международные воды. Это считают ключом к арктической стратегии Китая, куда входит так называемый “Полярный шелковый путь”, призванный соединить Восточную Азию с Западной Европой и Северной Америкой.

Хвастающий “безграничным” партнерством с Россией Китай объявил себя “приарктическим государством” в 2018 году. Помимо интересов в области рыболовства, энергетики и транспорта, Китай эксплуатирует исследовательские станции в Норвегии и Исландии и обещает расширить сотрудничество с Россией в Арктике. Как утверждают Соединенные Штаты, недавно в их воздушное пространство над Аляской вошел китайский аэростат-шпион, который военные в итоге сбили над Южной Каролиной. По словам Пинкус, от конфликта в Арктике Россию могут удерживать определенные экономические императивы.

Тем не менее, близость вооруженных сил соперничающих сторон весьма опасна. НАТО занята наращиванием присутствие в регионе, в том числе посредством военных учений и открытия в 2021 году в Норфолке штаба командования для мониторинга Атлантики и Крайнего Севера, причем не только внутри, но и за пределами Северного полярного круга.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждал об арктических амбициях Китая и растущей военной активности России в регионе еще в августе прошлого года, когда вышла его статья для Globe and Mail. В ней он заявил, что “способность России помешать подкреплениям союзников в Северной Атлантике является стратегическим вызовом для Североатлантического альянса”.

НАТО считает одной из важнейших проблем в Арктике передовые российские подлодки, поскольку их практически невозможно обнаружить. Согласно данным организации Nuclear Threat Initiative, ВМФ России начитывает около 58 субмарин, 11 из них — оснащенные баллистическими ракетами стратегические атомные подводные лодки. У США, в свою очередь, таковых 64 и 14 соответственно. Подводный потенциал — та область, где Россия может “представлять своего рода асимметричную угрозу более могущественному западному альянсу”, посетовал Андерсен.

“Угроза проникновения необнаруженной российской подводной лодки с севера через Фареро-Исландский рубеж является главной проблемой для союзников по НАТО и требует тесной координации и сотрудничества всех членов альянса”, — сказал Уолтер Бербрик (Walter Berbrick), доцент Военно-морского колледжа США и директор группы арктических исследований.

В ответ НАТО усиливает контроль за подводной обстановкой в водах Северной Атлантики с помощью подводных гидролокаторов и патрулирования с воздуха. Помочь союзникам здесь смогут Финляндия и Швеция, контролируя обстановку, обмениваясь разведданными и предоставляя жизненно важную авиационную поддержку.

После их вступления в НАТО в скандинавском арсенале альянса будет насчитываться около 250 истребителей, в том числе 150 F-35, сообщил норвежский полковник Эйрик Гулдвог (Eirik Guldvog), командир 133-го авиакрыла на военной авиабазе Эльвенес к северу от Полярного круга. Для сравнения: согласно Всемирному каталогу современных военных самолетов, флот истребителей ВВС России составляет примерно 900 единиц.

К тому же на базе имеются самолеты P-8A Poseidon, два из них американские, а используют их для морского патрулирования, включая сброс сонара для поиска подводных лодок. “Это будет почти что единая скандинавская военно-воздушная сила, причем довольно существенная”, — сказал Гулдвог.

На прошлой неделе важность этого продемонстрировала Германия, на фоне учений НАТО поднявшая в воздух два истребителя F-35 после обнаружения на севере неопознанных объектов. Через час самолеты вернулись с информацией о двух российских Ил-38, летевших через международное воздушное пространство.

По словам Гулдвога, подобное происходит примерно раз в неделю, и самолеты всякий раз оказываются российскими — русские хотят собрать как можно больше данных о других присутствующих в Арктике странах.

Станция Гулдвога ежегодно засекает больше других, “потому что Россия, чтобы попасть в Атлантику, должна пройти к северу от Норвегии и вдоль нашего побережья, — сказал он. — Неудивительно, что мы мониторим много полетов над Северным полюсом в сторону Канады и США”.