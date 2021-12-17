Тень радио: Северный морской путь закроют электронным куполом

В Заполярье формируют новые части противовоздушной обороны

За полярным кругом планируется развернуть несколько новых батальонов, а в перспективе — даже радиотехнических полков для защиты Северного морского пути. Их задачей станет контроль воздушного пространства от Мурманска и на протяжении всей транспортной магистрали. Вопрос усиления российской радиолокационной группировки в регионе уже прорабатывается. За последние два года в Заполярье резко возросла активность авиации и кораблей НАТО и США. Эксперты отмечают, что СМП интересует США с военной и особенно с экономической точек зрения — самый короткий маршрут из Европы в Азию может приносить большие деньги. При этом они отмечают, что исторически он всегда принадлежал России и СССР.

Северное покрытие

Как рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве, новые радиотехнические подразделения в арктической зоне войдут в состав 1-й и 3-й дивизий противовоздушной обороны 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. Сейчас там только отдельные роты, оснащённые радарами. Ожидается, что эти подразделения будут преобразованы в радиотехнические батальоны, а в перспективе — и в отдельные полки, добавили источники. На вооружение этих частей поставят радиолокаторы (РЛС) «Резонанс-Н», «Небо-М», «Сопка», а также перспективные комплексы с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Эти системы позволяют обнаруживать и уверенно сопровождать любые воздушные цели- от гиперзвуковых летательных аппаратов, до миниатюрных беспилотников.

Минобороны уже сообщало, что радиолокационные посты в регионе развернуты на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирских островах, в районе Тикси, на острове Врангеля и мысе Шмидта. Они наблюдают за воздушным пространством на протяжении всего арктического побережья России.

В начале декабря командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев рассказал об активизации сил Североатлантического альянса в Арктике. По его словам, в 2019-2021 годах его страны-участники проводили в регионе по 18-20 учений. Возросла и активность американской стратегической авиации. С единичных патрулирований в предыдущие годы она выросла до 10 вылетов 28 самолётами в текущем. Адмирал добавил, что подобные действия носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности в целом.

Все претензии США к России на Севере — это часть глобального противостояния нашей стране, пояснил «Известиям» экс-замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе.

— Для США наша Арктика и Севморпуть интересны по нескольким причинам, — считает он. — Во-первых, это военный аспект: им надо подойти как можно ближе к нашей территории с этого направления, что даст им определенное преимущество. Во-вторых, их, конечно же, интересует экономика. Севморпуть — ближайший маршрут из Европы в Азию, а, значит, он может приносить большие деньги. Серьезных оснований оспаривать российскую принадлежность СМП у них нет. Он исторически принадлежал России и СССР и, что важно, претензий по этому поводу не было. Раньше на него мало кто мог претендовать, так как серьезный ледокольный флот был только у СССР. Но ситуация изменилась. Сейчас Соединённые Штаты тоже строят ледоколы, причем даже вооруженные.

Спорный путь

Для России Северный морской путь — исторически сложившаяся транспортная коммуникация. Американские официальные лица неоднократно заявляли, что СМП должен быть транспортной артерией, свободной для международного использования. С 1960-х гг. США оспаривают правовой статус некоторых проливов на его маршруте, настаивая, что они международные, а не подконтрольные России и на них распространяется право транзитного пути.

В январе этого года США приняли обновленную версию арктической стратегии, в которой основными конкурентами в Арктическом регионе обозначили Россию и Китай. Американцы оспаривают ограничения России, наложенные на проход по СМП иностранных военных кораблей.

В мае прошлого года ударная группа НАТО в составе британского фрегата HMS Kent и эсминцев 6-го флота ВМС США USS PORTER, USS Donald Cook, USS Roosevelt впервые за многие годы вошла в Баренцево море и провела в нём учения. Массовый заход кораблей власти США объяснили поддержанием «свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками».

Осенью 2018 г. в Норвегии и окрестных водах прошли крупнейшие учения со времён распада СССР Trident Juncture. Их целью была проверка боеспособности сил быстрого реагирования НАТО. Участвовали все страны блока, а также Швеция и Финляндия. В маневрах задействовали атомный авианосец USS Harry S. Truman и универсальный десантный корабль USS Iwo Jima.

Северное направление ещё в советское время рассматривалось как стратегически важное и наиболее опасное, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— США планировали наносить удар по нашей стране через Северный полюс, — напомнил он. — После появления крылатых ракет большой дальности с ядерными боеголовками этот маршрут стал наиболее удобен. Бомбардировщики США должны из Арктики отстреляться по Центральному экономическому району страны.

Для защиты от этой угрозы в СССР была создана огромная военная машина. Вдоль арктического побережья через каждые 300 км стоял радиолокационный пост, где в крайне тяжелых условиях жили солдаты и офицеры отдельных радиолокационных рот, на Севере разместили истребительные полки, рассказал эксперт.

— Такие группировки в Арктике было особенно тяжело и дорого содержать и когда они серьезно пострадали их начали быстро сокращать, — констатировал Владислав Шурыгин. — К 1996 году у нас на северном направлении образовалась огромная дыра в радиолокационном поле — примерно от Урала до Новосибирска. Сейчас мы вышли на другой уровень технологий — у нас появились новые, с большим радиусом действия РЛС. Кроме того, сейчас не обязательно разворачивать роту — на ее месте может быть установлена автоматическая станция. Появились новые системы ПВО — те же С-400, появились специальные МиГ-31, которые заточены для перехвата в таких условиях.

Не только радары

В России Арктика и защита её ресурсов и Северного морского пути занимает всё большую роль в военном планировании. Это привело к тому, что с 2021 года статус Северного флота был радикально повышен — его преобразовали в самостоятельный, пятый по счёту военный округ.

За несколько лет в Арктике введены в строй новые, построенные «с нуля» военные базы на отдалённых островах. Их оснастили как подразделениями радиотехнических войск, так и зенитными ракетными системами.

«Известия» уже писали, что в Арктике формируется 3-я дивизия ПВО. Для строительства её основного военного городка в посёлке Тикси Республики Саха (Якутия) уже выделено около 3 млрд рублей. На её вооружение направлены зенитные ракетные системы С-300ПС. В перспективе планируется оснастить их более современными зенитно-ракетными комплексами.

С конца прошлого года на северных аэродромах налажено постоянное дежурство истребителей-перехватчиков. Эскадрильи МиГ-31 расположились в Анадыре на Чукотке и на Новой Земле. Временно их размещали и на ближайшей к Северному полюсу авиабазе Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

Тестировались в дальнем Заполярье и другие модели современных самолётов. Во время ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» на Новую Землю направляли корабельные истребители Су-33 и МиГ-29КР. Учения в северных морях выполняли и бомбардировщики Су-34.

Антон Лавров