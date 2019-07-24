Арктическая гонка: очень холодная война на фоне глобального потепления (Gazeta Wyborcza, Польша)

В гонке за все более доступную из-за глобального потепления Арктику Россия на десятилетия обогнала своих конкурентов, признает автор статьи в польской газете. И пугает читателей: перевес в этой гонке России гарантирует энергичное наращивание ею военного потенциала на севере. С его точки зрения, Москва, занимаясь освоением своих территорий в Арктике, уже нарушила правила.

Российская Федерация - северное государство. Треть ее территории, как уверял в апреле на проходившем в Сыктывкаре Международном арктическом форуме Владимир Путин, лежит севернее 66-й параллели, то есть за Полярным кругом. Он несколько преувеличил: в действительности речь идет о 3,1 миллионах квадратных километров, то есть примерно пятой части страны. Это богатое полезными ископаемыми пространство остается за пределами промышленных оазисов безлюдной пустыней: на одного жителя там приходится более 1,5 квадратных километров тундры.

Делить шкуру полярного медведя

Глобальное потепление, угрожающее природными катастрофами жителям районов, которые находятся ближе к экватору, делает полярную зону более доступной для человека и пригодной для его деятельности.

С 1880 года средняя температура на земном шаре выросла на 0,9 градуса по Цельсию. Скованная льдами Арктика нагревается при этом еще быстрее: там стало на 3,5 градуса теплее, чем в начале XX века, когда люди начали вести регулярные наблюдения.

Ледяной покров Северного Ледовитого океана стремительно тает. В последние сорок лет он уменьшается примерно на 13% за десятилетие. Если в 1985 году толстый многолетний лед, с которым сложно справиться ледоколам, покрывал почти половину его территории, то сейчас - всего одну пятую часть. Изменения климата дают надежду на то, что человеку будет проще получить доступ к огромным богатствам, скрывающимся, как считается, под дном Северного Ледовитого океана, средняя глубина которого составляет 1 201 метр (это гораздо меньше, чем в других океанах).

Эксперты полагают, что там может находиться четверть или даже треть мировых запасов углеводородов. При этом подчеркивается, что речь идет о неразведанных ресурсах, то есть сейчас их объем можно оценить весьма приблизительно.

Цифры распаляют воображение, так что многим хочется разделить газово-нефтяную шкуру полярного медведя. Первыми в очереди стоят государства, которые находятся на берегах становящегося все более теплым океана: Дания (с Гренландией - подчиняющимся ей автономным регионом), Исландия, Канада, Норвегия, Россия и Соединенные Штаты. Предприимчивые китайцы тоже раздумывают, как подобраться к северному торту, и уговаривают исландцев продать им один из своих островов. Такая покупка дала бы Китаю, уже как арктическому государству, возможность получить полноправный доступ к скрывающим сокровища водам.

Иначе на справедливое распределение того, что находится под поверхностью дна, взирают многочисленные страны, не имеющие выхода к все менее Ледовитому океану. Швеция, Финляндия, Великобритания, Голландия, Южная Корея и даже далекая Индия выступают за то, чтобы Арктика имела международный статус, а ее богатствами пользовалось все человечество.

Северный шелковый путь

Глобальное потепление открыло для судоходства Северный морской путь, который ведет вдоль побережья России от мыса Флиссингского архипелага Новая Земля на западе до Берингова пролива на востоке. При благоприятной погоде корабли, вышедшие из немецких портов, могут добраться к побережью Южной Кореи за 23 дня. Путешествие через Средиземное море, Суэцкий канал и далее вокруг Индии занимает на 11 дней больше, чем через Арктику, а вокруг Африки и мыса Доброй Надежды - ровно на 23 дня.

При этом на Крайнем севере нет пиратов, как в проливах Красного моря, или очередей, как при входе в Суэцкий канал, а глубина океана позволяет проходить там кораблям любого тоннажа. Судовладельцам, правда, приходится платить за сопровождение ледоколов: передвигаться по самому короткому маршруту, соединяющему Атлантический и Тихий океаны, который китайцы любят называть "морским шелковым путем", все еще нелегко.

Правда, Путин уже в 2013 году на встрече с активом своей партии "Единая Россия" заверил, что продолжительность навигации составит там как минимум полгода, однако, он сильно преувеличил. Сезон навигации начинается в середине июля, а в октябре трассу уже перекрывают льды. За год из Европы в Азию по северному маршруту проходит чуть больше ста иностранных (то есть идущих не под российским флагом) судов, тем временем как через Суэцкий канал - 18 тысяч.

Театр третьей мировой

Северный Ледовитый океан - это место, в котором может решиться судьба человечества. Неслучайно в небе над его водами часто происходят инциденты с участием российских военных самолетов. Норвежские и британские истребители раз за разом поднимаются в воздух на перехват стратегических бомбардировщиков из России.

"Стратеги", как российские военные называют свои машины, залетают далеко, чтобы занять позицию, с которой запущенные ракеты с ядерными боеголовками могли бы долететь до Нью-Йорка и других городов на восточном побережье США. В Артике пилоты интенсивно готовятся к выполнению задач, которые на них возложат, когда разразится третья мировой война.

Тем временем на дне под скованной льдом поверхностью океана выжидают американские и российские атомные подводные лодки, оснащенные баллистическими ракетами. Оставаясь незаметными для радаров и спутников, они ждут сигнала, после которого неожиданно для противника поднимутся на поверхность и залпом из оснащенных ядерными боеголовками ракет "Булава", "Синева" и "Трайдент" сотрут с лица земли российские, американские или европейские города.

Полюс наш

Первую попытку разделить Северный Ледовитый океан между выходящими к нему государствами Москва предприняла спустя год после того, как Путин стал президентом. В 2001 году российские власти обратились к ООН с просьбой позволить России расшить границы своего континентального шельфа в Северном Ледовитом океане на 1,2 миллиона квадратных километров. Положительное решение дало бы россиянам возможность считать подводные месторождения на этой территории своими.

Шестью годами позже подводная экспедиция под руководством известного полярника Артура Чилингарова показала миру, что "Арктика наша": батискаф со смельчаками спустился на океаническое дно в районе Северного полюса и установил там металлический флаг России.

В борьбе за право на полюс проявил себя также глубоководный аппарат АС-12 ("Лошарик"). Мир узнал о его существовании шесть лет назад, после того как сверхсекретная подлодка взяла пробы грунта на хребте Ломоносова. С их помощью планировалось показать экспертам из ООН, что дно в районе полюса - это с точки зрения геологии продолжение российского континентального шельфа, и значит, то, что находится под ним, принадлежит России. Геологи из Дании и Канады считают иначе: согласно экспертным заключениям первых, подводный пояс - это часть гренландского шельфа, а по мнению вторых - канадского.

Выступив первой с претензиями на фрагмент дна, Москва нарушила, как оказалось хрупкое, политическое равновесие в Арктике. На океан стали претендовать и другие арктические государства. Каждое из них прочертило на картах линию от своих границ до полюса, разделив таким образом (пока только теоретически) полярные воды на пять частей.

Десант на полюсе

В споре на тему Арктики Россия делает ставку не столько на аргументы геологов или такие жесты, как установка флага на глубине 4 621 метр под поверхностью моря, сколько на силу. В апреле 2016 года на льду поблизости от дрейфующей научной станции "Барнео" (89 градусов 31 минута 33 секунды северной широты) при 30-градусном морозе и ветре, дующим со скоростью 15 метров в секунду, высадился батальон из состава 98-й Ивановской воздушно-десантной дивизии. С самолетов сбросили на парашютах также четыре машины, топливо, продукты питания и даже ездовых собак.

Военные разбили на льду лагерь, из которого на следующий день совершили 150-километровый марш-бросок к полюсу. Одни передвигались на лыжах и снегоступах, другие на аэросанях и собачьих упряжках. Вернувшись, они еще успели провести футбольный матч с командой "Барнео".

В то же самое время четыре батальона десантников из Иваново "брали" полярный военный аэродром "Темп" на острове Котельный (Новосибирские острова). Приобретший дурную славу в Чечне командующий ВДВ Владимир Шаманов, который руководил беспрецедентными учениями, хвалил своих подчиненных, а московские СМИ в один голос восклицали: "Они сделали то, чего еще никто раньше не делал". Отважные операции десантников были не только пропагандистской акцией, демонстрирующей их закалку, но и частью долгосрочной арктической стратегии российского руководства.

Военные из Иванова появились на полюсе в полярных комбинезонах "Ратник-Арктика", позволяющих человеку выдержать 50-градусный мороз даже при сильном ветре, и располагали специальным оборудованием, которое можно использовать при крайне низких температурах и высокой влажности.

На московских парадах 9 мая армия каждый раз показывает очередные новинки, такие как зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", способные работать в условиях Крайнего севера, или арктические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ". Скоро вооруженные силы должны получить разработанные для Арктики модификации ракетных систем класса "земля-земля" "Град" и "Смерч".

В завоевании полярных просторов России помогает не имеющий аналогов в мировом масштабе атомный ледокольный флот, который пока состоит из пяти судов, но скоро пополнится тремя новыми, которые сейчас строятся.

Москва последовательно наращивает свой военный потенциал в Арктике, уделяя внимание даже таким деталям, как специальные элементы военной формы, пригодной для использования в экстремальных условиях. При этом она не столько восстанавливает то, чем обладала за полярным кругом армия СССР, сколько заново уверенно там закрепляется.

В советские времена северное побережье империи от Мурманска до Чукотки было усеяно военными объектами: в первую очередь кое-как построенными радиолокационными станциями и базами ПВО, призванными защитить страну от летящих над полюсом американских бомбардировщиков.

В новой России в 1990-е годы все это превратилось в руины, горы металлолома и заржавевших бочек с топливом. По разным оценкам, бочек осталось там около 12 миллионов штук, а разного мусора - 4 миллиона тонн. До конца следующего года армия обязалась очистить побережье. За выполнение задачи будет отвечать созданное пять лет назад Объединенное стратегическое командование Северного флота, функционирующее на правах отдельного военного округа. Ему подчиняются надводный и подводный флот (четыре дивизии и одна бригада), базы ВМФ в окрестностях Мурманска, а также новые военные базы, строящиеся на Земле Александры, Новой Земле, мысе Шмидта, острове Врангеля и острове Котельный. Под его командованием находится также 14-й армейский корпус береговой охраны, в состав которого входят, в частности, две мотострелковые бригады и бригада морских пехотинцев. Тактические батальонные группы этих бригад дислоцируются на самых отдаленных базах за полярным кругом.

Царь Арктики

Члены НАТО, заявляющие свои права на Арктику, не обладают в регионе потенциалом, который хотя бы отчасти мог выступать противовесом российской мощи. Американцы располагают сильным, но предназначенным для применения в условиях глобального конфликта атомным подводным флотом. На Аляске, где они разместили две бригады сухопутных войск, находятся также две американские авиабазы, а в Гренландии - радиолокационная станция. Между тем США недостает ледоколов: их у них два, при этом ни один не оснащен атомным реактором.

У армии Канады регулярных подразделений в арктическом регионе нет. За охрану этой территории отвечает 5 тысяч канадских рейнджеров, которых набирают в первую очередь из местного населения. При этом канадский военный флот не имеет на Крайнем севере ни одного серьезного порта. Норвегия и Дания тоже ограничивают свою военную активность в арктической зоне патрулированием с воды и воздуха.

НАТО старается догнать Россию, проводя на севере такие военные учения, как "Единый трезубец" в 2018 году. В них приняли участие 50 тысяч военных из 31 страны, 65 кораблей и 250 самолетов. Маневры показали, что оснащение и подготовка войск Альянса не позволяет им эффективно действовать в регионе, так что, в любом случае, им есть еще над чем поработать.

В этой ситуации Путин, понимая, что перевес в холодной войне за арктические пространства на его стороне, чувствует себя их хозяином. Уже шесть лет назад на встрече с членами своей партии он заявил, что Арктика - неотъемлемая часть России, ведь так было на протяжении веков и останется впредь.

Северный Морской путь в Москве неофициально называют "национальной транспортной артерией России". Россияне предупреждают, что иностранные военные корабли могут появляться на нем только с их согласия, а того, кто нарушит запрет, сметут ракеты из пусковых установок, расположенных на новых полярных базах.

Вацлав Радзивинович (Wacaw Radziwinowicz)