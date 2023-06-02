В НАТО испугались "красного хука справа" от Северного флота России

Атомная подводная лодка того же класса, что и «Курск».

NYT: США встревожила возможная угроза со стороны Северного флота России

НАТО, в частности США, серьезно напуганы потенциальным "красным хуком справа" со стороны Северного флота России, пишет NYT. Если она исполнит его, пройдя через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, то американское восточное побережье окажется под угрозой ракетной атаки.

Да, Россия сталкивается с некоторыми трудностями на Украине, но она остается мощной северной и арктической державой. Изменения климата открывают там новые морские пути для торговли, и это создает настоящие проблемы.

Полярный лед тает, и Россия, являющаяся крупной арктической державой, намерена сделать этот регион своей сферой влияния. У Китая с его «Полярным Шелковым путем» есть собственные амбиции. А НАТО принимает в свои ряды Финляндию и Швецию, и в этих условиях США надеются, что альянс обретет новые возможности на Крайнем Севере.

Изменения климата усиливают соперничество в Арктике как никогда прежде. В этом регионе нарастает коммерческое и стратегическое противоборство, и в такой обстановке Россия, Китай и Запад стремятся расширить там военное присутствие.

Возрастающая значимость этого региона подчеркивается участием госсекретаря США Энтони Блинкена в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Норвегии, которая пройдет в четверг.

Блинкен также посетит Швецию и Финляндию, встретившись с руководителями всех трех скандинавских стран, которые призывают Турцию поддержать ускоренное вступление Швеции в НАТО. Ожидается, что Блинкен, который в пятницу прибудет в Хельсинки, произнесет важную речь о России, Украине и Североатлантическом альянсе.

Долгое время страны не желали говорить об Арктике как о возможной военной зоне. Но ситуация быстро меняется.

Российская спецоперация на Украине и климатические изменения создали фатальное стечение обстоятельств, говорит аналитик Матти Песу (Matti Pesu) из Финского института международных дел. Возникла атмосфера новой холодной войны, а в сочетании с таянием льдов это влияет на военное планирование, а также открывает новые экономические возможности и дает доступ к природным ресурсам.

«Все это взаимосвязано, различные факторы усиливают друг друга, — отмечает Песу. — Это создает интригу, что именно ждет регион».

НАТО радуется тому, что Украина все еще противостоит России, но у самого альянса на Севере имеются существенные проблемы.

Россия остается огромной арктической державой. На Крайнем Севере, а также на западных рубежах у нее размещены военно-морские базы и ракеты в ядерном снаряжении. На Кольском полуострове вблизи Норвегии Россия держит большую часть атомных подводных лодок. Также у нее есть военные объекты в Калининградской области на границе с Польшей и Литвой.

По мере изменения климата судоходные маршруты освобождаются ото льда, и проходить по ним становится легче. Арктика становится доступнее и привлекательнее для конкурентного коммерческого использования, а также с военной точки зрения.

Россия стремится сделать Арктику пятым военным округом наряду с четырьмя уже имеющимися. Об этом говорит научный директор Шведского агентства оборонных исследований Роберт Дальшё (Robert Dalsjö).

Китай тоже закрепляется в этом регионе и пользуется новыми незамерзающими морскими путями. По этой причине НАТО считает Пекин серьезной угрозой безопасности.

В очередном документе о военной стратегии, принятом прошлым летом в Мадриде, НАТО объявила Россию «самой значительной и прямой угрозой безопасности, миру и стабильности стран-союзниц», а также впервые обратила внимание на Китай, отметив, что «заявленные им амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям».

Как создать «северную защитную сферу» для сдерживания России и наблюдения за Китаем? Это один из новейших и самых крупных вызовов, с которыми сталкивается Североатлантический альянс.

По словам Матти Песу, Россия в ответ на расширение НАТО придает все большее значение Арктике, где она сильнее и в меньшей степени окружена силами альянса. Россия перебросила часть войск на Украину, однако сохраняет в Заполярье авиацию, Северный флот, атомные подводные лодки и ракеты с ядерными боеголовками.

«Таким образом, это остается первоочередной проблемой», — отметил Песу. Финляндия, Швеция и Норвегия видят это совершенно отчетливо, хотя некоторые члены НАТО не обращают на это внимание. Поэтому Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания решили объединить свои ВВС, в результате чего сегодня количество их самолетов больше, чем у Британии и Франции.

До недавнего времени проблемы соперничества в северных широтах регулировались при посредничестве Арктического совета, созданного в 1996 году. В него вошли Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и Соединенные Штаты Америки. Цель совета — содействие сотрудничеству и проведению научно-исследовательской работы.

Однако в рамках организации отсутствовал компонент безопасности, и скоро все его члены, за исключением России, вошли в состав НАТО. Когда Россия в феврале 2022 года начала военную спецоперацию на Украине, совет сделал паузу в своей работе. Когда в мае закончилось председательство России в Арктическом совете, она передала его Норвегии. Поэтому активность этой органа может вновь усилиться.

Анна Висландер (Anna Wieslander), директор по Северной Европе в вашингтонском научно-исследовательском центре Атлантического совета, считает, что присоединение Крыма к России в 2014 году заставило НАТО многое переосмыслить. Усилилась обеспокоенность по поводу прибалтийских государств Эстонии, Латвии и Литвы, активизировалась охота за подводными лодками у берегов Швеции, серьезнее стали проводиться военные учения.

Генерал Филип Бридлав (Philip M. Breedlove), в свое время командовавший войсками НАТО в Европе, призвал осуществить концепцию «ограничения и воспрещения доступа и маневра», чтобы лишить Москву возможности выходить в Балтийское море из Калининграда, являющегося изолированным российским плацдармом с выходом к морю.

Китай в 2018 году начал собственное расширение, скупая порты в Финляндии и шахты в Гренландии. Реализуя инициативу «Полярный Шелковый путь», Пекин открыл научно-исследовательские станции. Из-за этого бывший президент Трамп как-то предложил купить Гренландию.

Затем Вашингтон начал уделять повышенное военное внимание Арктике, направив туда дополнительные корабли и самолеты и увеличив количество военных учений. То же самое делают в этом регионе и другие страны НАТО. В 2018 году альянс пошел еще дальше, создав новое оперативное командование. Это своего рода региональный штаб, который планирует и проводит военные операции по защите определенных натовских районов. Новое командование размещается в Норфолке, штат Виргиния. Основное внимание оно уделяет военно-морским силам и защите морских маршрутов в Атлантике, Скандинавии и Арктике.

Повышенную обеспокоенность вызывает то, что Китай, укрепляющий связи с Россией, поддерживает свою активность на Крайнем Севере и строит в этих целях большие ледоколы. «Китай достигнет Европы через Северный Ледовитый океан», — отметила Висландер.

Главный вопрос заключается в том, исходит ли настоящая угроза со стороны России с моря, чего опасается Норвегия, или с суши.

Финляндия и ожидающая принятия в НАТО Швеция хотят быть частью одного оперативного командования Североатлантического альянса, поскольку издавна сотрудничают в военной сфере.

Норвегия относится к норфолкскому командованию, и логично было бы включить Финляндию и Швецию в состав именно этого командования, поскольку подкрепление, скорее всего, придет с запада из-за океана.

Но с учетом новых обстоятельств им было бы логичнее войти в состав сухопутного командования со штабом в голландском Брюнсюме. Оно отвечает за оборону Центральной и Восточной Европы, в том числе, Польши и прибалтийских государств.

«Логика есть и в первом, и во втором варианте, — говорит заместитель директора Шведского агентства оборонных исследований по научной работе Никлас Гранхольм (Niklas Granholm). — Вопрос пока не решен».

Как сообщает издание Helsingin Sanomat, НАТО рекомендует включить обе страны в состав командования со штабом в Брюнсюме, хотя Финляндии изначально хотелось стать частью командования со штабом в Норфолке, где в марте побывал финский президент Саули Ниинистё. Как отмечает Песу, это вызвано тем, что Финляндии было бы проще получать подкрепления из Норвегии и Швеции.

Есть опасения, что модернизированный российский Северный флот пройдет проливами между Гренландией, Исландией и Британией, совершив маневр, который в НАТО называют «красным хуком справа», а затем перережет морские пути и подводные кабели, создав угрозу американскому восточному побережью своими крылатыми ракетами.

Дальшё из Шведского агентства оборонных исследований называет себя еретиком и предупреждает в своей недавно вышедшей работе, что такая угроза вполне реальна, однако ее преувеличивают.

Россия — это преимущественно сухопутная держава, а ее Северный флот сегодня значительно меньше, чем в годы холодной войны, когда существовала серьезная обеспокоенность, что Советы могут нанести мощный удар с применением сил флота, подчеркнул Том Клэнси в романе «Красный шторм».

«Если они не сделали этого, когда у них было 150 кораблей, то зачем им делать это сейчас, имея всего 20?» — спрашивает Дальшё.

Автор: Стивен Эрлангер (Steven Erlanger)