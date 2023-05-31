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Военное обозрение

Президент США заявил, что поставки украинской армии дальнобойных ракет ATACMS находятся на стадии рассмотрения

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Источник изображения: topwar.ru

Вопрос поставок украинской армии дальнобойных ракет ATACMS в настоящее время все еще находится на стадии рассмотрения. Об этом заявил американский президент Джо Байден. На уточняющий вопрос журналистов о том, не настало ли время для начала поставок Украине ракет ATACMS президент США заявил, что эта тема "до сих пор в игре".

Украинские власти неоднократно заявляли, что ВСУ нуждаются в ракетах АTACMS, имеющих дальность поражения около 300 км. По словам президента Украины Владимира Зеленского, эти ракеты "жизненно необходимы" украинской армии.

Руководство США отвечало отказом на просьбы Киева. Как сообщает американское издание Politico, Вашингтон опасается истощения имеющихся у него запасов, а также намерений украинского командования использовать эти ракеты для нанесения ударов вглубь российской территории, что может привести к эскалации вооруженного конфликта.

Ракеты ATACMS являются разработкой американской компании Lockheed Martin. Они могут быть выпущены в том числе из поставленных Украине ранее установок РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Ракеты самых последних модификаций способны поражать цели на расстоянии до 310 километров с точностью до 1 метра.

Американские власти не изменили своей позиции даже после того, как британское правительство решило поставить украинской армии свои дальнобойные ракеты Storm Shadow, при помощи которых наносились удары по Луганску и другим российским городам.

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
SCALP
Компании
Lockheed-Martin
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