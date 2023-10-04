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Газета.ru

«Готовы действовать быстро». Пентагон ждет приказа Байдена о поставке ATACMS на Украину

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ATACMS
ATACMS.
Источник изображения: Mike Mareen/Shutterstock

Пентагон заявил о готовности передать Киеву ракеты ATACMS после решения Байдена

Представитель Пентагона Дуглас Буш заявил, что американские военные готовы передать украинским властям ракеты ATACMS, если президент США Джо Байден даст свое согласие на это. Боеприпасы уже даже отобраны, установки для ракет почти подготовлены. «Мы готовы действовать быстро», - уверяет Буш. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

США готовы передать Украине тактические ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, как только президент США Джо Байден даст на это свое согласие. Об этом агентству Bloomberg сообщил помощник министра обороны США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

"Мы готовы действовать быстро, - заявил Буш. - Мы будем готовы, когда и в случае если президент решит это сделать".

По его словам, Пентагон "давно готовился к такому развитию событий". Специалисты уже отобрали ракеты, которые США планируют передать Украине.

Дуглас Буш сообщил, что ракеты ATACMS можно запускать из тех же пусковых установок, которые украинцы уже использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук одновременно. Чиновник добавил, что для переоборудования установки нужны незначительные изменения: некоторые кабели и программное обеспечение.

Ракеты позволят бить на 300 км

ATACMS (англ. Army TACtical Missile System - Армейский тактический ракетный комплекс) - твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля - земля». Производится компанией Lockheed Martin.

Дальность полета составляет от 25 до 300 км (ВСУ сейчас использует модификации с дальностью стрельбы до 70 км). Способны нести от 300 до 950 кассетных боеприпасов. Стоимость каждой ракеты - около $1 млн.

"Нам бы очень хотелось иметь их [ракеты]", - говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью газете ABC.

О положительном исходе переговоров с властями США о поставках ATACMS на Украину сообщалось многократно.

9 сентября телеканал ABC рассказал, что ракеты войдут в новый пакет американской военной помощи Украине. 22 сентября телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать ATACMS. Официального подтверждения этой информации до сих пор нет.

"В отношении поставок киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия следует понимать - этот тип вооружения будет использован преступным режимом Киева главным образом в террористических целях для ударов по социальным объектам и жилым кварталам городов Донбасса и Крыма", - предупреждала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Не гарантия победы

Украинская сторона утверждает, что не собирается наносить удары по территории РФ и признает, что ракеты не поменяют ситуацию на фронте.

"Даже когда мы получим Taurus, а мы их получим, даже если мы получим ATACMS, это все равно не компенсирует разницу в количестве, которое было у Российской Федерации, и дальнобойности этих ракет", - заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Рада".

Ранее сообщалось, что ATACMS (с возможностью поражать цели на расстоянии 300 км) вместе с пусковыми установками HIMARS у США закупит Эстония. Ожидается, что поставки начнутся в 2025 году.

Также Украина ожидает передачи крылатых ракет Taurus (аналог Storm Shadow, которые уже поставлены) класса «воздух - земля» от Германии. Их дальность поражения - до 500 км. В ФРГ опасаются, что Киев будет использовать ракеты для ударов по объектам на российской территории.


Алексей Пермяков

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Эстония
Продукция
HIMARS
SCALP
Компании
Lockheed-Martin
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