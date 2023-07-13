"Хотя бы несколько ракет". В США идут дебаты о поставках Украине ATACMS

NYT: в администрации США тихо обсуждают передачу дальнобойных ракет ATACMS Украине

Власти США непублично обсуждают, поставлять ли Украине тактические баллистические ракеты ATACMS дальностью 300 км, пишет The New York Times со ссылкой на источники. При этом Пентагон предупреждает, что их арсенал «невелик» и может понадобиться для других целей. Кроме того, Киев уже получил дальнобойные ракеты от Лондона, аналогичные поставки пообещал Париж.

В администрации президента США Джо Байдена идут непубличные дебаты о поставках Украине тактических баллистических ракет ATACMS дальностью 300 км, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

"Два американских и один европейский чиновник описали тайные обсуждения внутри администрации Байдена о том, поставлять ли хотя бы несколько управляемых ракет класса "земля-земля", - говорится в публикации.

ATACMS - это управляемые ракеты большой дальности, которые могут поражать цель на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м. Они в том числе могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже есть у украинской армии.

Сомнения Вашингтона

Представители Пентагона, по информации издания, предупредили, что арсенал ATACMS «относительно невелик», а ракеты предназначены для других планов министерства обороны, в том числе на Корейском полуострове.

В компании-разработчике ракет Lockheed Martin сообщили, что с 1980-х годов было изготовлено всего около 4 тыс. ATACMS.

"Передача их Украине поставит под угрозу боеготовность [ВС США] в других горячих точках", - отмечает издание.

Газета указывает на то, что Вашингтон пока не решается передать Киеву ракеты, хотя и признает, что украинским войскам не хватает снарядов для контрнаступления.

NYT пишет, что Киев "давно жаждет получить" такие вооружения, но в Пентагоне считают, что они Украине "сейчас не нужны". В США неоднократно заявляли, что не намерены поставлять Украине ATACMS.

Украинский министр обороны Украины Алексей Резников днем ранее заявил, что он «абсолютно уверен, что все невозможное сейчас» станет возможным.

По его словам, он поддерживает связь с американскими официальными лицами по поводу ATACMS, а также с немецкими властями по поводу крылатых ракет Taurus, дальность действия которых составляет около 500 км.

В свою очередь глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что страна отказалась от поставок немецких ракет Taurus Украине.

«Если это делают отдельные партнеры, это их суверенное решение. Мы не намерены менять нашу позицию», - сказал Писториус.

Депутат бундестага Родерих Кизеветтер сообщал, что 10 лет назад для бундесвера (вооруженных сил Германии. - "Газета.Ru") закупили около 600 ракет Taurus, из которых готовы для эксплуатации около 150.

Какие ракеты уже есть у Украины

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о решении Парижа передать Киеву крылатые ракеты SCALP с дальностью действия до 250 км (на 60 км меньше, чем у ATACMS). Агентство Reuters уточнило, что часть из них уже поставлены, а общее число этих ракет - 50 штук.

Украинская армия уже использует в ходе боевых действий крылатые ракеты Storm Shadow (дальностью более 250 км), которые в мае Киеву передала Великобритания. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ими украинские военные наносили удары по Чонгарскому мосту, а также по объектам в Скадовске и Геническе на юге области.

Россия в ходе военных действий на Украине использует РСЗО «Град», «Торнадо» и «Солнцепек», а также ракеты «Калибр», «Кинжал» и «Искандер», следует из сообщений Минобороны РФ.

Крылатые ракеты «Калибр» способны нести 200-450 кг взрывчатки и поражать цели на расстоянии больше 1000 км, а гиперзвуковые ракеты «Кинжал» с боевой частью массой 500 кг может развить скорость до 14,7 тыс. км/ч. Дальность поражения цели, по разным данным, от 2 до 3 тыс. км. Баллистические ракеты «Искандера» поражают объекты на расстоянии 500 км.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ».

Алиса Андреева