"Как велосипед без педалей". Украинские военные разочарованы помощью Запада

Украинские военные жалуются на предоставляемую Западом помощь, пишет WSJ. Киев получил танки и прочую технику, но без авиации об успешном контрнаступлении не может быть и речи. "Это как подарить велосипед без педалей", — сказал один из командиров ВСУ.

Стремительная потеря танков и БМП потрясла Украину и ее западных покровителей.

Орехов — Прошло уже шесть недель с начала украинского контрнаступления, и предполагалось, что капитан Анатолий Харченко и его разведрота будут сеять хаос в нескольких километрах от российских оборонительных рубежей, пробитых западной бронетехникой.

Однако техника увязла в минных полях, и Харченко со своей командой отрабатывает, как незаметно перебегать от одного ряда деревьев к другому. Вместо быстрого наступления перед ними стоит перспектива медленно отвоевывать территорию — поле за полем.

"Терять нам нечего, — говорит Харченко. — Победа не просто важна — это единственно возможный вариант, иначе мы все погибнем".

Начатое в начале июня контрнаступление ВСУ призвано вернуть почти 20% территории, занятой Москвой. Запад предоставил для этой кампании десятки танков и боевых машин пехоты и подготовил тысячи украинских военнослужащих.

Однако скорая потеря нескольких танков и БМП, часть из которых была обездвижена минами или запущенными с ударных вертолетов ракетами, потрясла Украину и ее западных покровителей. Решительного прорыва Украина не добилась, захватив лишь считанные села.

Политическое руководство и военное командование Киева сетует, что неспешные и недостаточные поставки западного оружия не оставили ВСУ иного выбора, кроме как наступать на российские позиции без должной противовоздушной обороны, оголив войска и технику.

Украинцы вынуждены приспосабливаться и беречь западную технику. Главной целью остается побережье Азовского моря — это позволит отсечь Крым и вытеснить российские войска с юга Херсонской области.

Большинство украинских бригад, обученных и оснащенных Западом, остаются в резерве в ожидании главного удара. Офицеры бережно хранят ценное западное оборудование — от танков до переносных "Стингеров".

"Мы прощупываем почву и думаем, куда направить основной кулак", — сказал Харченко.

Коренастый бывший десантник и его рота численностью около 100 человек были готовы прорваться через любую брешь, образовавшуюся в позициях русских, и рвануть на юг.

Но такой возможности так и представилось. На третий день контрнаступления они вышли к Малой Токмачке юго-восточнее Орехова, чтобы проверить будущий маршрут. Когда вокруг загрохотали артиллерийские снаряды, он начал отходить, завидев взорванную украинскую машину, вокруг которой были разбросаны обезображенные трупы. Они с товарищами собрали, что могли.

Теперь задача осложнилась еще больше. После подрыва плотины Каховской ГЭС, опустошившего одноименное водохранилище в начале июня, Россия перебросила часть подразделений, охранявших восточный берег Днепра, на подкрепление группировки южнее Орехова. Они быстро окопались, расширив линию обороны и укрепив окраины городов и подъездные пути.

Харченко и его люди готовятся к постепенному продвижению по плоской местности, где живописные деревни разбросаны среди бескрайних полей подсолнухов и пшеницы. В их арсенале торпеды Bangalore американского производства и металлические шесты с зарядами взрывчатки — они надеются, что это поможет обезвредить мины и ловушки на ветках деревьев и по краям полей, чтобы двигаться дальше вперед и окапываться.

<…>

Украина пытается обстреливать склады боеприпасов и командные пункты реактивной артиллерией HIMARS и крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. Вторые дальнобойнее, но дороже и их не хватает, а предоставлять совместимые с HIMARS ракеты ATACMS сопоставимой дальности США отказываются.

Поэтому в последние недели Украина начала смелее использовать пусковые установки, перебросив их за считанные километры от линии фронта в надежде нанести более глубокие удары по занятой территории и оттеснить российские склады боеприпасов и командные пункты вглубь от зоны боев.

Предоставленные США кассетные боеприпасы могут помочь пробить коридоры в минных полях и российских оборонительных сооружениях из траншей и противотанковых надолбов — так называемых "зубов дракона".

<…>

На юге и на востоке главным препятствием остается превосходство России в воздухе. Российские вертолеты Ка-52 действуют с расстояния порядка 8 километров — вне досягаемости "Стингеров" — и обстреливают украинские цели ракетами с лазерным наведением.

Запад просчитался, дав одни танки и бронетранспортеры без истребителей или систем ПВО, которые бы могли защитить их от ударов, считает Юрий Ульшин, 49-летний командир с позывным "Грек".

"Это как подарить велосипед без педалей, — сказал Грек. — Спасибо, конечно, за велик, но…".

Грек, бывший геолог, командует отрядом из 40 добровольцев под Артемовском. В отряде большая текучка, так как люди постепенно перетекают в более крупные подразделения.

Его позиции расположены на склоне холма в 5 километрах от окраины города. Его бойцы вооружены "Стингерами" и советским пулеметом ПКМ и высматривают российские самолеты, вертолеты и беспилотники.

Постоянная угроза исходит от российских дронов-разведчиков "Орлан" — они обнаруживают цели и вызывают артиллерийский огонь.

В пасмурные дни, если аппарат пролетает достаточно низко, они стреляют очередями из ПКМ в надежде его сбить. Если небо чистое, русские спокойно ведут разведку вне радиуса действия ПКМ, потому что команда Грека бережет драгоценные ракеты "Стингер" для более опасных целей — вертолетов или военных самолетов.

"Наша проблема повсюду — это воздух, — объясняет Грек. — Когда враг видит все поле битвы, что тебе остается? Не так уж много. А когда не видит, он словно в темноте, и у тебя больше возможностей".

Нехватка снаряжения давит на Грека. Когда он пытался отбуксировать поврежденную машину от линии фронта, оборвался трос. Вышедшая из строя техника — даже в пределах досягаемости России — тут же разбирается на полезные запчасти. Сам он боится погибнуть не в пылу боя, а оттого, что не хватает бронетехники.

"Не хочу погибнуть за баранкой", — сказал Грек.

Их ПВО спрятана среди деревьев близ Артемовска. Украинский солдат ищет в небе российские вертолеты. Грек держит орудие в окопе. Его товарищ курит. Им приходится искать нестандартные решения, а для этого нужна смекалка.

Так, недавно ночью они забрались на шлаковый отвал и установили там камеру, запитанную от генератора и подключенную к интернет-терминалу Starlink. Это позволит им обнаружить российские самолеты на большем расстоянии.

Они делают собственные ударные дроны в гараже в соседнем городе — взрывчатки хватает, чтобы при прямом попадании вывести из строя БМП. Их последняя разработка, еще не опробованная в бою, — дистанционно управляемый пулемет, закрепленный на электрической инвалидной коляске.

Тем временем на юге новые возможности открыл разлив Днепра, смыв часть российских оборонительных сооружений. Украинский спецназ пытается форсировать реку и наладить плацдарм напротив южной столицы Херсона. Другие военные тоже уже отрабатывают переправу. Так, люди Харченко тренируются на спортивных надувных лодках, предоставленных благотворительным фондом.

<...>

Комментарии читателей:

Joseph Breton

Ну вот, нас несколько месяцев кормили мечтами и беспочвенными фантазиями. Я давно говорил, что это ни к чему не приведет, а западных танков хватит максимум на несколько дней. Вот вам, пожалуйста.

Теперь хваленые "Леопарды" либо уничтожены, либо не высовываются. Наступление продлилось всего ничего, а куча "Леопардов", M-113, противозасадных бронеавтомобилей, вездеходов, M777 и "Брэдли" уже выведены из строя или брошены.

Грустно читать новые фантазии насчет кассетных бомб. Это лишь добьет Украину. Однако тут хватает русофобов, которые требуют, чтобы украинцы вели нашу опосредованную войну вплоть до последнего дедули.

Не надо было Украину ни во что втравлять. Запад мог бы возобновить гарантии безопасности, которые давал России последние 30 лет — и никакого конфликта бы не было, а Украина осталась бы при всей своей территории. Но недалекие США и Запад захотели войны.

Украина уже платит непомерно высокую цену, а победить в принципе не в состоянии. И никакие фантазии — даже самые радужные — делу не помогут.

Michael Hurley

Понятно. То есть новый план — приберечь бронемашины, чтобы их ненароком не разбомбили. И бригады тоже в резерв отвести — а то их тоже не дай бог уничтожат. Идти вперед только пешком, потому что это каким-то загадочным образом предохраняет вражеского огня, и бродить по полям.

И надеяться на что — что русские возьмут и уйдут?

Этот конфликт закончился, не успев толком начаться.

David Eyke

Исход предрешен с тех пор, как Байден отказался привлечь Китай и Индию к ответственности за отказ порвать экономические связи с Россией. Две гигантские экономики — это все, что ей нужно для выживания в долгосрочной перспективе.

Paul Sunstrum

Наши СМИ, как и администрация Байдена, будут постепенно отходить от конфликта в надежде, что общественность возьмет и забудет об Украине. Администрация уже смекнула, что дело безнадежное, и хочет, чтобы все поскорее закончилось само по себе.

Hamsika Ganapathy

Заголовок вводит в заблуждение. Подразумевается, что Украины есть выбор, а это не соответствует действительности. Она медлит, потому что напоролась на российские укрепления. СМИ попугайничают за правительством: я считаю, что если правда вдруг выйдет наружу, прекращение огня станет куда вероятнее.

Thomas DeHoff

Сеймур Хёрш уже изложил некоторые соображения у себя в блоге. Помимо прочего, он утверждает, что украинцы серьезно пострадали в военном отношении и что огромные суммы помощи благополучно раскрадывает руководство вплоть до президента. Я прекрасно понимаю, что если бы украинцы держались или, тем более, успешно наступали, мы бы не стали бы посылать им кассетные бомбы или готовить нацгвардию к отправке в Европу.

M Lombardo

Перевожу: наступление застопорилось, а конфликт зашел в тупик. Выбор: продолжать спускать деньги и оружие в эту черную дыру или попытаться найти решение путем переговоров.

John Hawk

Если по-человечески, а не на языке государственной пропаганды, то "не торопится" значит, что дела у Украины совсем паршиво.

Damien Bartholomew

Не говорите, это какой-то сюр. Двоемыслие, как по Оруэллу.

Andy Kives

Напомню, как все было: все это время The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal ободряюще похлопывали Украину по плечу и превозносили ее "успехи".

Затем, как по волшебству, все три газеты пошли стряпать однотипные статьи, что Украина, оказывается, не может выиграть. Интересно, как же так?

John Myers

Напомню и я: Нашим врагом был СССР. А не капиталистическая Россия. Вот и все. А Украина все это время была советской республикой — причем с огромным энтузиазмом.

Krista Gifford

Народ, объясните мне кто-нибудь, почему это мы тратим на "оборону" по 800 лярдов в год и уже сгрузили Украине все наши боеприпасы, а Россия обходится всего 65, и при этом украинцы уступают ей в вооружении — настолько, что им приходится клепать в гараже какой-то самопал?

Joseph Breton

Нам внушают, что российская армия — кучка пьяной урлы, которая даже отряд бой-скаутов и то победить не может. Но при этом нам кровь из носу надо поскорее отправить Украину все, что у нас есть, а не то эти подлые русские захватят всю Украину, Прибалтику, Польшу, и остальную Европу в придачу. Нарочно не придумаешь.

Marc Jones

В Lockheed Martin потирают руки в ожидании прибыли. Этот год будет урожайным. Торговцы смертью процветают.

earl hickey

Неужели мы опять выбрали не ту сторону, как во Вьетнаме?

Robert Reilley

Да вообще ничью сторону выбирать не надо. Не наше это дело. Вот урок Вьетнама, а мы его так до сих пор и не усвоили.

John Rogitz

Украина "медлит", потому что ей противостоит Россия, об которую обломали зубы Наполеон и Вермахт — силы на порядок более грозные.

Arlan Wise

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес — Би-би-си: "К величайшему прискорбию Украина превратилась в лабораторию для обкатки военных технологий".

Легкие уроки для Запада, тяжелые для украинских солдат. Остановите эту опосредованную войну. Подтолкните Зеленского к переговорам. Никаких ему фотосессий для в Vogue, пока не сядет за стол переговоров.

Teddy Gillen

Полагаю, что планировщики этого контрнаступления просто недооценили, чтó стоит на кону для русских. Цена поражения для них огромна — как и для китайцев. Украина — лишь пешка в этой игре. Запад сделал свою ставку и проиграл.

Justin M

И Байден, и Зеленский отказываются вести переговоры о мирном соглашении. У России население в несколько раз больше, чем у Украины, плюс лучше техника и хорошо окопавшиеся войска, которые отбили почти все контратаки. Это проигрышная ситуация для всей планеты. Да, заключив сделку, Украина потеряет часть территории, но спасет страну.

Chris Donlan

А вы тушите этот пожар деньгами, я уверен, у вас получится — уже неплохо выходит.

Michael Hurley

Ключевой момент, который западные СМИ упорно отказываются освещать, — это что некоторые члены НАТО уже засомневались, потому что хорошо себе представляют, на что способна полностью мобилизованная Россия.

А еще предвидят масштабные протесты, потому что их граждане не захотят приносить в жертву своих детей в бессмысленной войне.

Автор статьи: Джеймс Марсон (James Marson)