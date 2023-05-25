С-350 впервые в мире сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата. В чем российский ЗРК превосходит американский Patriot?

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» сбил самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) в режиме полного автомата без участия оператора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, такой режим работы был опробован в боевых условиях впервые в мире. «Витязь» выполнил полностью автоматические обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей, указал источник.

Он также заявил, что ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников Украины, при этом боевой расчет только контролировал работу комплекса.

Автоматический режим «Витязя»

Собеседник агентства также рассказал о том, как был реализован автоматический режим ракетного комплекса. Он объяснил, что оператор не вмешивался в работу комплекса, таким образом подтверждая выбранный искусственным интеллектом алгоритм работы в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки.

При этом «Витязь» одновременно работал и в активном, и в пассивном режимах радиолокации. Это повышает помехозащищенность комплекса, а также его возможности по обнаружению и классификации целей, уточнил источник.

«Витязь» и американский Patriot

Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, сравнивая комплексы противовоздушной обороны, рассказал, что российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-350 «Витязь» будет дешевле, чем американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

Эксперт объяснил, что американская техника всегда более переоцененная. Он отметил, что «Витязи» покупать гораздо выгоднее, а Россия как партнер гораздо надежнее, чем США.

По словам Михайлова, «Витязь» можно сравнить с комплексом Patriot по тактико-техническим характеристикам, однако ракеты российской системы летят быстрее и могут поражать низколетящие цели. Кроме того, «Витязь» способен поражать цели на высоте от десяти метров, а Patriot не может сбивать объекты, летящие на высоте ниже 100 метров.

В свою очередь, представитель конструкторского бюро концерна ВКО «Алмаз-Антей» обращал внимание на то, что экспортная версия российской ЗРС «Витязь» сможет работать с иностранными системами противовоздушной обороны (ПВО).

ЗРС средней дальности С-350 «Витязь» предназначена для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. В состав комплекса входит пункт боевого управления, многофункциональная радиолокационная станция и самоходная пусковая установка, которая несет 12 ракет.