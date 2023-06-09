Бесплотные атаки: попытки наступления ВФУ теряют интенсивность

Пик активности противника уже позади и стоит ожидать ответного удара нашей армии, считают эксперты

Вооруженные формирования Украины, не добившись целей на южнодонецком направлении, активизировались на Времевском выступе и в районе Артемовска. 7 июня на этих участках линии боевого соприкосновения наши войска отбили 11 атак, не допустив прорыва обороны. Противник потерял более 600 человек, 10 танков, 29 бронемашин и другую военную технику. Пик активности ВФУ, скорее всего, позади и противнику стоит ожидать ответного удара нашей армии, полагают эксперты. Также 7 июня Минобороны РФ подтвердило подрыв аммиакопровода Тольятти–Одесса в Харьковской области. А стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России провели совместное с ВВС Китая патрулирование воздушного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Бои на юге

Войска российской группировки «Юг» в течение суток отбили восемь атак ВФУ в районе Артемовска. Украинские штурмовые отряды предприняли попытку наступления в направлении населенных пунктов Ягодное, Дубово-Василевка, Андреевка, Ореховоз-Васильевка, Клещеевка, а также западной окраины Артемовска, сообщили в Минобороны РФ.

— Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За сутки в боях уничтожено до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

Шли бои и на Времевском выступе. Подразделения группировки войск «Восток» ударами авиации, ракетных войск и артиллерии отразили три атаки противника силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Нескучное ДНР и Левадное Запорожской области.

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Также отражена атака штурмового подразделения ВФУ в районе Новодонецкого в ДНР.

— Данный населенный пункт находится под контролем российских вооруженных сил, — подчеркнули в Минобороны.

В районе совхоза «Октябрь» была уничтожена колонна украинской бронетехники, большая часть машин сгорела. Оставшиеся на ходу отступили на исходный рубеж.

Всего на южнодонецком направлении за сутки уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, восемь танков, в том числе два колесных АМХ-10 производства Франция, 20 бронемашин, 12 автомобилей, артсистема М777 производства США, САУ «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, пушка «Гиацинт-Б».

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в атаках в районе Угледара и Времевского выступа участвовало несколько мотопехотных рот ВФУ, усиленных танками. Противник пытался прощупать оборону и с ходу атаковать. Все эти попытки были отбиты.

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Также в ответ на активные действия российской армейской и оперативно-тактической авиации украинское командование попыталось развернуть вблизи линии боевого соприкосновения зенитные системы, в том числе западные — Patriot и IRIS-T. По позициям ЗРС был нанесен комплексный удар. Известно о поражении российскими ударными беспилотниками боевых машин из состава одного из западных комплексов. Все атаки противника отбиты.

Также источники «Известий» рассказали, что после понесенных потерь Киев перебрасывает на запорожское направление не менее трех бригад из состава резервного командования. Пока эти силы проводят сосредоточение.

После трехдневных активных боев 4–6 июня, о которых накануне рассказывал министр обороны, противник взорвал Каховскую ГЭС, снизил активность и «зализывает раны», отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Бои, конечно, продолжаются, но в принципе линия боевого соприкосновения стабилизировалась в том же состоянии, что была до 4 июня. В дальнейшем, думаю, таких массированных попыток больше не будет, по крайней мере, в ближайшее время. А потом нам нужно будет заниматься Авдеевкой, Марьинкой, Белгородской областью. Забот много. Они прощупывали нашу оборону на разных направлениях, но нигде не нашли слабого места. Естественно, сейчас будут ссылаться на то, что им нужно опять накопить силы, получить F-16 и прочее. Они уже оправдываются. Ну а теперь, наверное, ход за нами, — подчеркнул эксперт.

Последствия удара по аммиакопроводу Тольятти–Одесса Источник изображения: Фото: соцсети

Также в Минобороны РФ 7 июня сообщили, что в районе села Масютовка Харьковской области 5 июня около 21 часа украинская диверсионная группа подорвала аммиакопровод Тольятти–Одесса. Есть пострадавшие среди мирного населения, им уже оказана медпомощь. Через поврежденные участки идет стравливание остатков аммиака с украинской территории. Пострадавших среди российских военных нет.

ПВО усилят

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа, посетив одно из предприятий корпорации — «Алмаз-Антей». Он проинспектировал цеха по производству современных зенитных ракет.

Ему рассказали о программах по увеличению производственных мощностей предприятия, что позволит в два раза увеличить темпы поставок в войска современных комплексов ПВО.

В ходе инспекции глава военного ведомства указал на необходимость сокращения сроков ввода в строй новых производственных мощностей за счет синхронизации работ по монтажу оборудования и пуско-наладочным работам.

— Я езжу по предприятиям, смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца… Одновременно идет работа станка, тут же идет монтаж и наладка следующего, — отметил министр.

Инспектирование министром обороны РФ Сергеем Шойгу одного из предприятий «Алмаз-Антея» Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В 2023 году корпорация «Алмаз-Антей» увеличила производство всей выпускаемой продукции в рамках гособоронзаказа. Глава концерна Ян Новиков подчеркнул, что предприятие сдает продукцию с опережением графика. Комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь», демонстрируют высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника.

Сергей Шойгу подчеркнул, что продукция, выпускаемая «Алмаз-Антеем», востребована и в зоне СВО показывает высокую действенность.

Сбит Су-27

В зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 725 человек и 84 единицы военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 7 мая.

Кроме того, на купянском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кулаговка, Кисловка, Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. Пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп в районе села Новоселовка ЛНР, а также уничтожена самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Площанка, Кармазиновка, Червоная Диброва, Кузьмино в ЛНР и Ямполовка в ДНР. В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионных групп, также на херсонском направлении поражена артиллерийская система М777 производства США.

Российская ПВО в районе села Никифоровка в ДНР сбила истребитель Су-27 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

Воздушный патруль

ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Полет на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС ВКС России и Хун-6К ВВС Китая над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной части Тихого океана, длился восемь часов.

Прикрытие на всем маршруте совместного патрулирования осуществлялось самолетами Су-30СМ, Су-35С ВКС России и Цзянь-11Б ВВС Китая.

Российские самолеты совершили посадку и взлет с аэродрома в КНР. На отдельных этапах стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В ходе выполнения задач самолеты России и КНР действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не было. Все самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Мероприятие проведено в рамках плана военного сотрудничества на 2023 год и не направлено против третьих стран.

Над материалом работали: Алексей Рамм, Андрей Федоров, Юлия Леонова, Богдан Степовой, Роман Крецул

«Известия»