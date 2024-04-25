От "Беркута" до "Триумфа": эволюция российской системы ПВО

Практически каждый житель России слышал о системах противовоздушной обороны (ПВО), особенно с началом спецоперации. Их работа на первый взгляд незаметна, но в этом и состоит предназначение таких комплексов — они сбивают цели высоко и далеко в воздухе, защищая мирное небо страны. В день 22-летия создания концерна ВКО "Алмаз-Антей" ТАСС эксклюзивно поговорил об эволюции систем ПВО с заместителем генерального директора по научно-техническому развитию — первым заместителем генерального конструктора концерна Сергеем Друзиным.

Многоканальный "Беркут"

После Второй мировой войны глобальные державы, включая СССР, имели уже настолько развитую авиацию, что высота ее полетов и боевая нагрузка стали определяющей силой на театре военных действий. Большой потенциальной угрозой становилось и появление атомной бомбы у бывших союзников СССР. "У США были уже готовы планы по нанесению ядерных ударов по административно-промышленным центрам. Причем по мере того, как шло наращивание арсенала ядерных вооружений, количество городов, которые должны были подвергаться ядерным бомбардировкам, постоянно увеличивалось", — начал Друзин.

Баллистических ракет большой дальности тогда еще не существовало, и удар бы наносился стратегическими бомбардировщиками. В наибольшей опасности находились Московский промышленный район и области к северо-западу от столицы. Первая российская система ПВО в первую очередь должна была обеспечивать защиту Москвы — центра принятия решений, где находилось политическое и военное руководство страны.

Создание такой системы было крайне сложной задачей на фоне послевоенного уровня технологий. Система должна была отражать одновременный налет на Москву до 1 000–1 200 самолетов. Разрабатываемый зенитный комплекс, вступив в бой, должен был успеть уничтожить две-три цели. То есть нужно было построить и поставить на позиции сотни и сотни таких комплексов.

Пионеры ПВО

Головным разработчиком системы ПВО было назначено "Специальное бюро 1" (СБ-1), обладавшее компетенциями в создании управляемого ракетного оружия класса "воздух - поверхность". Первым директором этого предприятия стал Павел Куксенко, его заместителем - Сергей Берия, сын всесильного Лаврентия Берии. Работами руководило так называемое Третье главное управление (ТГУ).

9 августа 1950 года Постановлением Совета Министров СССР Конструкторскому бюро №1 (КБ-1, ныне — Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина) была поставлена задача разработать систему зенитного управляемого ракетного оружия (ЗУРО). Американцы в то время создавали комплекс ПВО "Найк-Аякс". Советский комплекс получил в дальнейшем название "Беркут" и индекс С-25.

Принципиальным отличием от того, что делали американцы, было то, что уже изначально закладывалось требование, чтобы система была многоканальной. Чтобы комплекс мог одновременно поражать несколько целей

Сергей Друзин

заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Благодаря многоканальности "Беркут" мог поражать одновременно до 20 целей — такое сегодня сложно повторить даже современным комплексам. Следует учесть, что С-25 — стационарная система с большим количеством аппаратуры и техники.

ЗРК С-25 "Беркут" Источник изображения: © Валентин Черединцев/ ТАСС

Испытания "Беркута" проходили в 1953–1954 годах. Ракету с вертикальным стартом для ЗУРО разрабатывало ОКБ под руководством Семена Лавочкина. По воспоминаниям очевидцев, сотни установленных на стартовых позициях ракет производили сильное впечатление — они образовывали своеобразный "ракетный лес".

Любопытно, что именно созданию первой системы ПВО обязаны своим появлением так называемые малое и большое бетонные кольца Москвы. Малое имело радиус в среднем 50 км и связывало 22 комплекса. Радиус большого составлял 80–100 км, оно связывало уже 34 комплекса. Сначала дороги общей длиной 500 км состояли из бетонных плит. Позже они получили асфальтовое покрытие и статус федеральных магистралей.

К 1953 году в Подмосковье были построены центральный и запасной командные пункты, восемь баз для хранения и обслуживания зенитных управляемых ракет, поселки, линии электропередачи и другие объекты. Постановлением Совета Министров СССР от 7 мая 1953 года система С-25, с которой начались теория и практика отечественного зенитного ракетостроения, была принята на вооружение. К счастью, ей не довелось отражать вражеское нападение.

"Двина": первая в мире мобильная и самая воюющая

Разработка перебазируемой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-75 "Двина" началась в 1953 году, когда еще даже не были закончены испытания стационарного комплекса С-25. "Двина" стала первой в мире мобильной ЗРС — ее средства буксировали различные тягачи. В 1957 году С-75 была принята на вооружение, примерно тогда же ее решили использовать в сухопутных войсках.

В дальнейшем военные поняли, что подвижности этого комплекса не хватает для маневренного боя. Так начала зарождаться войсковая ПВО. Была поставлена задача: разработать одновременно два комплекса с машинами на гусеничном шасси — 2К11 "Круг" (разработчик — Вениамин Ефремов) и 2К12 "Куб" (главный конструктор — Виктор Тихомиров).

"Двина" против американского шпиона

Одним из ярких эпизодов боевой истории С-75 стало уничтожение американского самолета-разведчика Lockheed U-2. Со второй половины 1950-х годов США начали проводить разведывательные полеты высотных самолетов над стратегическими военными объектами СССР, вторгнувшись в воздушное пространство страны несколько десятков раз. Американцы были уверены в своей безнаказанности, так как советские зенитные системы тех лет еще не могли поражать цели высоко в стратосфере. 1 мая 1960 года U-2, пилотируемый летчиком США Фрэнсисом Гэри Пауэрсом, взлетел с авиабазы близ пакистанского Пешавара. Разведчик намеревался пересечь весь Советский Союз, сфотографировать космодром Байконур, ряд ядерных объектов и приземлиться в Норвегии. Его планы нарушила ракета недавно принятой на вооружение "Двины", настигшая американский самолет в небе над Уралом. Летчик сумел спастись на парашюте и был захвачен в плен. Разразился международный скандал. Пауэрс был осужден, провел за решеткой 21 месяц и был обменян на легендарного советского разведчика Рудольфа Абеля (Вильяма Фишера) - тот был арестован в Соединенных Штатах за "ядерный шпионаж". После инцидента с Пауэрсом бесцеремонные разведывательные полеты США над СССР прекратились.

"Круг" и "Куб" имели относительно малые габариты и вес, что добавляло им подвижности. Они олицетворяли собой первое поколение комплексов для сухопутных войск и второе — в части развития технологий зенитного ракетостроения. Если электроника комплексов С-75 и С-25 строилась на радиолампах, то в 2К11 и 2К12 уже появились полупроводниковые модули. В новых комплексах если и были лампы, то сверхминиатюрные бесцокольные, в которых лампа приклеивалась к плате, а ее гибкие ножки впаивались, как у радиодетали. Таким образом, в электронной промышленности появлялась целая отрасль, обеспечивающая эти работы.

В части ПВО страны шло совершенствование комплекса С-75, увеличилась его дальность: если изначально это было порядка 30 км, то к моменту завершения службы комплекс обладал дальностью поражения примерно 55 км. Огромное влияние сыграл этот комплекс при войне во Вьетнаме: большое количество самолетов — свыше 1,5 тыс. — было уничтожено, и большая часть из них — за счет С-75. Пожалуй, ни один другой комплекс из наших отечественных так много не воевал, как воевал 75-й комплекс

Сергей Друзин

заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей"

ЗРК С-75 "Двина" Источник изображения: © Анатолий Ковтун/ ТАСС

"Реки" — гроза авиации

В 1956 году перед российскими конструкторами была поставлена новая задача — создать еще одну перевозимую систему. Ею стала С-125 "Нева". Новинка была необходима для борьбы с маловысотными целями, летящими на расстоянии от 100 до 5 000 м от поверхности со скоростью до 1 500 км/ч. В изначальном варианте она была вооружена доработанными зенитными управляемыми ракетами В-600П, тогда создававшимися для корабельной системы "Волна".

Небольшая дальность "Невы" и быстрый проход самолетов противника в зоне поражения потребовали внедрения системы автоматизированного пуска. Она определяла границы зоны работы ЗРС и координаты точки, в которой встретятся цель и ракета, после чего автоматически запускала боеприпас.

ЗРК С-125 "Нева" Источник изображения: © Александр Демьянчук/ ТАСС

Первые оснащенные С-125 ракетные полки появились в Московском округе ПВО в 1961 году. Впоследствии система была модернизирована до вариантов "Нева-М" и "Нева-М1". Первый получил новую ракету В-601П, доработанную аппаратуру, пусковую установку и транспортно-заряжающую машину. Второй — возможность стрелять специальной ракетой для поражения групповых целей. "Нева" в различных модификациях поставлена в 35 армий мира, применялась в вооруженных конфликтах.

Совсем иные задачи должен был решать комплекс С-200 "Ангара", разработка которого началась в 1958 году. На Западе к тому времени активно разрабатывались сверхзвуковые самолеты, способные доставлять термоядерное оружие, самолеты — постановщики помех, которые могли барражировать на больших дальностях вне зоны поражения систем ПВО и мешать их радиолокационным средствам.

Почему появился этот комплекс? В первую очередь потому, что требовалось обеспечить прикрытие северного направления от налетов авиации. Если строить угол на С-75, у которого относительно небольшая зона поражения — порядка 50 км, — то нужно было большое количество комплексов, чтобы обеспечить всю полосу. Если зону поражения увеличить, то комплексов нужно, соответственно, меньше. Меньше коммуникаций, инженерного оборудования в количественном отношении становится меньше. Второе: у авиации уже появилось оружие, которое она могла запускать с больших дальностей

Сергей Друзин

заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Нестареющая "Ангара"

ЗРС С-200 нужна, чтобы поражать самолеты до рубежей, с которых они могут применить бортовое оружие. В этом ей помогало новшество - головка самонаведения (ГСН) в ракетах, которая не имела ограничений по дальности, присущих ЗРС с радиокомандным наведением, и обладала высокой точностью поражения. В 1967 году система была принята на вооружение. С-200 наряду с С-125, комплексами "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела" активно применялись в недавнем военном конфликте в Сирии, где показали свою эффективность в том числе при отражении ударов США, Великобритании и Франции по сирийским военным объектам.

С-300: мастер на все руки

К 1969 году было сформировано требование о создании многоканального зенитного ракетного комплекса. Авиация продолжала совершенствоваться, появились крылатые ракеты, способные летать в том числе на предельно малых высотах, были разработаны авиационные ракеты с дальностью 100 и более километров, противорадиолокационные боеприпасы. Кроме того, возникла угроза спланированных массовых налетов как пилотируемых, так и беспилотных средств.

Техническое задание было разработано военными. И параллельно создавалось сразу три комплекса С-300. По этому поводу было много, что называется, сломанных копий. Как делать единую систему и потом ее разделять между ПВО страны, сухопутных войск, флота?

Сергей Друзин

заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей"

В результате одновременно разрабатывались три системы: С-300П предназначалась для ПВО страны, С-300В являлась войсковой модификацией комплекса, С-300Ф — морского базирования, для защиты кораблей. И если С-300П и С-300Ф идеологически были схожи, различаясь локационными средствами в силу специфики своего расположения и условий размещения на корабле, то комплекс С-300В изначально пошел по собственному пути развития.

Впервые в зенитном ракетостроении на борту ракеты появились инерциальные системы управления. Их смысл заключается в том, что ракета, получив данные о параметрах движения цели, может сама (без внешнего управления) лететь определенную часть траектории до той точки, в которой головка самонаведения уже обнаружит и захватит цель. Сегодня практически все ракеты используют инерциальную систему управления, но первая такая система появилась именно в С-300В.

ЗРК С-300В Источник изображения: © Анатолий Семехин/ ТАСС

С-300 в целом строилась по принципу самодостаточности для автономности в боевых действиях. В систему входили средства обнаружения целей, стрельбовые средства и средства технического обслуживания. Кроме того, С-300 с небольшими оговорками стала первой ЗРС, в которой применялась цифровая система управления.

Но самое главное, что появилось в этих комплексах, — многоканальность. В С-300 использовалась станция наведения с фазированной антенной решеткой (ФАР). Она позволяет очень быстро, перебрасывая луч в пространстве, сопровождать одновременно несколько целей. С помощью этого луча станция за несколько миллисекунд измеряет параметры движения цели, после чего луч перескакивает на следующую цель. Одновременно ФАР позволяет отслеживать до шести объектов.

Еще одной особенностью модификации С-300В была возможность сбивать баллистические ракеты. Подобной условной целью при создании комплекса была американская твердотопливная ракета "Першинг-2".

С-350, С-400 и дроны

В дальнейшем совершенствование ЗУРО пошло в направлении миниатюризации элементной базы. Если раньше в каждой микросхеме содержались единицы простейших электронных элементов (например, несколько отдельных ячеек памяти), то по мере совершенствования в одном корпусе стали появляться уже более сложные устройства, появились микропроцессоры. То, что раньше занимало целый шкаф аппаратуры, стало умещаться на печатной плате. Все это позволило расширить номенклатуру целей, по которым способны работать системы ПВО, и существенно повысить дальность ракет, которая сейчас исчисляется сотнями километров.

Достижения в радиоэлектронике и радиолокации позволили улучшить помехозащищенность и точность зенитных ракет, снизить их массу, сохранив эффективность боевых частей. "Можно большую боевую часть принести к цели и подорвать ее, но неточно привести — с промахом, допустим, метров 50–60. А можно гораздо меньшей массы боевую часть доставить и подорвать ее в 5–7 м от цели. Эффект поражения будет такой же", — объясняет Друзин.

"Витязь" против массированного налета

Миниатюризация ракет, в свою очередь, открыла двери еще одному улучшению зенитных систем - увеличению возимого боекомплекта мобильных комплексов. Это позволило отражать более плотные налеты без перезаряжания комплекса. Ярким примером здесь служит система С-350 "Витязь", у которой 12 ракет на одной пусковой установке. "Скажем так: эта система является таким дополнением, усилением возможностей эшелона средней и большой дальности, учитывая применение противником различных средств поражения. Допустим, крупных ударных беспилотников", - рассказал в беседе с ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Кроме того, отражать массированные налеты "Витязю" помогает его радиолокатор с круговым обзором, а также дальность поражения в 100 км.

При создании С-350 была в большей степени ориентирована на экспорт, а потому может не только защищать небо страны, но и работать на ее военную экономику. Конструкторы вложили в эту систему максимум усилий: при разработке ракеты они уделили внимание не только ее летно-баллистическим характеристикам, но и алгоритмам управления. А разделение функций управления полетом между аппаратурой на борту ракеты и наземным комплексом в системе "Витязь" реализовано, по мнению разработчиков, наиболее оптимально среди всех имеющихся в мире подобных средств.

Все это позволяет говорить, что комплекс значительно расширяет эффективность систем С-400 в плане отражения массированных налетов.

Еще до начала проведения специальной военной операции (СВО) стало понятно, что доля беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе ударных средств групповых налетов будет расти. Это было понятно по сирийскому конфликту. А с началом СВО беспилотники стали едва ли не основной целью для комплексов ПВО.

Сегодня для борьбы с дронами "Алмаз-Антей" рассматривает специальные режимы работы своих комплексов, связанные с возросшей интенсивностью применения, работает над специальными средствами борьбы с БПЛА. Ведь ракетные комплексы создавались для борьбы со скоростными и маневренными целями на больших высотах, а беспилотники — цели иного класса: чаще всего они летят гораздо ниже и медленнее. К тому же их стоимость, как правило, меньше цены зенитных ракет.

"Все наши комплексы с этими целями вполне могут бороться, но экономически это, в общем-то, не совсем, наверное, оптимально. Поэтому поставлена задача создания или адаптации имеющихся средств под задачу борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Этими работами тоже сегодня интенсивно занимаемся. И не без успеха, надо сказать", — подчеркивает Друзин.

За время спецоперации специалисты "Алмаз-Антея" получили богатый опыт, который позволил усовершенствовать аппаратуру и алгоритмы, расширить возможности комплексов. Причем часто доработки, в том числе программные, делаются не в заводских условиях, а прямо в местах дислокации техники.

По словам Александра Михайлова, руководителя Бюро военно-политического анализа, история оперативной полевой модернизации ЗРК началась весной 2022 года, когда в ходе спецоперации противник стал активно применять турецкие беспилотники "Байрактар". Это широко разрекламированные аппараты, летающие на высоте 8–10 км и способные поражать различные цели авиационными боеприпасами. Здесь российский мобильный ЗРК "Тор", который имеет высоту поражения 12 км и может стрелять даже на ходу, пришелся как нельзя кстати.

В первые месяцы боевых действий программное обеспечение "Тор-М2" было оперативно модернизировано для работы по таким современным БПЛА, которые быстро двигаются, меняют, собственно, углы планирования, могут уходить от противоракет. То есть управляются довольно четко, имеют защищенные каналы управления, связи

Александр Михайлов

руководитель Бюро военно-политического анализа

То же самое касается снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, которые появились у противника и которые могут лететь на околозвуковых скоростях и высоте порядка 20 км. Для их перехвата также оперативно дорабатывалось программное обеспечение систем ПВО. "В зоне своего поражения их перехватывал "Тор", а если они летели выше — "Бук-М2", "Бук-М3", то есть комплексы средней дальности", — говорит эксперт, упоминая также такие цели российских зенитчиков, как западные управляемые бомбы JDAM и AASM HAMMER.

Преимущества "Триумфа"

ЗРС С-400 "Триумф", сконструированная на основе С-300, явилась ее логическим продолжением. Она способна поражать беспилотники, самолеты управления и радиолокационного обнаружения, тактической и стратегической авиации, баллистические ракеты средней дальности, тактические и оперативно-тактические ракеты, гиперзвуковые и прочие перспективные летательные аппараты.

ЗРК С-400 "Триумф" Источник изображения: © Виталий Невар/ ТАСС

Создатели улучшили помехозащищенность ЗРС С-400, а также расширили дальность ее действия до 400 км и огневую производительность — все это повысило эффективность в том числе в борьбе с массированными налетами. В сравнении с предшественником по критерию "стоимость — эффективность" она обеспечивает выигрыш примерно в 2,5 раза. "Триумф" также позволяет выстраивать эшелонированную противовоздушную оборону и обладает большими перспективами модернизации.

Конструкторы отмечают, что одной из особенностей С-400 стало использование еще более "умной" ракеты. В ней имеется продвинутая инерциальная система управления — боеприпас может автономно лететь на всю дальность своего поражения. Головка самонаведения ракеты имеет как полуактивный, так и активный режим работы в зависимости от наличия или отсутствия луча подсвета своего радара. За выбор режима отвечает оператор-зенитчик.

Эшелонированная ПВО

В свое время создание семейства комплексов С-300 позволило говорить о формировании в стране к 1980-м годам полностью эшелонированной противовоздушной обороны, в которой комплексы малой, средней и большой дальности создают единый трехуровневый воздушный заслон.

При такой системе в зону действия радиолокационных систем, работавших в составе комплексов большой дальности, попадали баллистические ракеты, бомбардировщики, крупные военные самолеты (то есть то, что могло нести ядерное вооружение), а также самолеты — постановщики помех и радиолокационной разведки. Роль комплексов большой дальности заключается в "отпугивании" подобных целей на рубежи, где они уже не будут эффективно работать, — на сегодняшний день эта дистанция составляет около 400 км. Помимо этого, комплексы большой дальности работают по баллистическим целям — они из-за малой эффективной площади рассеяния (ЭПР) малозаметны и видимы только для мощного радиолокатора. Еще одна сложность заключается в том, что баллистические ракеты летают на высоких скоростях – значит, для их перехвата необходимы высокоскоростные ракеты большой дальности.

В случае, так сказать, прорыва этого уровня обороны включались комплексы средней дальности. А прикрывали, собственно, как военные объекты, так и сами системы средней и большой дальности уже боевые машины ЗРК малой дальности, которые организовывали противовоздушную оборону в радиусе до 10 км

Александр Михайлов

руководитель Бюро военно-политического анализа

Эшелонирование ярче всего проявляется при построении войсковой ПВО. В ее составе есть как минимум четыре комплекса: С-300В, "Бук" в различных модификациях, "Оса" и "Тор". Если они будут работать несогласованно, то один из них будет принимать в работу все цели, а остальным ничего не достанется. "Повторюсь: главное — реализовать между эшелонами так называемое целераспределение: каждый комплекс должен поражать те цели, для которых он в первую очередь предназначен", — говорит Друзин.

Однако эшелонирование можно реализовать и в рамках одного комплекса с помощью применения разных типов ракет. "Особенность сегодняшней техники — это когда используются ракеты нескольких типов в одном комплексе. Если мне нужно поразить цель на дальности 15 км, [то] стрелять по ней ракетой, которая летит на 300 км, ну, по меньше мере неумно, — говорит Друзин. — Поэтому в одном комплексе нужно иметь несколько типов ракет. Сегодня, в общем-то, мы это реализуем. У "супостата" это пока неявно выражено, я бы сказал".

Taurus — не более чем хорошая ракета​​​​​​

На сегодняшний день для ПВО определенным вызовом можно считать шведско-германскую крылатую ракету Taurus, разговоры о поставках которой Киеву не утихают в последнее время. Это связано с особенностями ее конструкции и низкой радиолокационной заметностью. Однако подобные цели тоже обнаруживаются и уверенно поражаются российскими зенитными комплексами — их энергопотенциал позволяет делать это в центральной части зоны поражения, отмечает Друзин.

"По нашему разумению, ничего экстраординарного и страшного нет: это обыкновенная крылатая ракета. Хорошая крылатая ракета, надо сказать. Но не более того. Проблемы для техники, нами поставляемой, эти ракеты не представляют", — говорит замгенконструктора "Алмаз-Антея", добавляя, что никакой сложности для российских комплексов средней и большой дальности не представляют также и ракеты ATACMS, и рассмотренные выше снаряды HIMARS. Специалист называет их типовыми целями российских ЗРК: если у противника появятся ракеты Taurus, на поле боя ничего принципиально не изменится.

Если бы ракеты Taurus появились у противника в зоне СВО, они применялись бы с дальних рубежей вне зоны действия российских систем ПВО, уверен Михайлов. В таком случае их как раз смогли бы перехватывать комплексы дальнего действия — С-300В, С-300В4 и С-400, а также "Бук-М3", который может поражать объекты на расстоянии до 100 км.

ЗРК "Бук-М3" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Одним из наиболее серьезных зарубежных ракетных комплексов является американский ЗРК Patriot, однако российские изделия превосходят его по дальности действия, как и любые зарубежные аналоги. "В части дальности действия все наши средства превышают все имеющиеся аналоги наших визави. В части локационных средств характеристики сопоставимы и примерно одинаковы, и наши средства ни в чем не уступают в части помехозащищенности", — заключил Друзин.

Гулия Леваненкова, Артур Шайхутдинов, Георгий Султанов