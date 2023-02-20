В России сравнили ЗРС «Витязь» с американским комплексом Patriot

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-350 «Витязь» будет дешевле, чем американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Комплексы противовоздушной обороны сравнил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с ТАСС.

«Американская техника всегда более переоцененная. "Витязь" по своей цене будет значительнее дешевле, чем аналогичный комплекс Patriot. "Витязи" покупать гораздо выгоднее, Россия как партнер гораздо надежнее, чем США», — сказал аналитик в ходе международной выставки Aero India 2023.

Он отметил, что «Витязь» можно сравнить с комплексом Patriot по тактико-техническим характеристикам, но ракеты российской системы летят быстрее и могут поражать низколетящие цели. По его словам, «Витязь» способен поражать цели на высоте от десяти метров, а Patriot не может сбивать объекты, летящие на высоте ниже 100 метров.

Михайлов добавил, что экспортная версия С-350 «Витязь» популярна на выставке Aero India 2023. По его мнению, система заинтересует потенциальных покупателей.

Ранее представитель конструкторского бюро концерна ВКО «Алмаз-Антей» сообщил, что экспортную версию ЗРС «Витязь» можно интегрировать в иностранные и российские системы противовоздушной обороны.