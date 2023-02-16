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Названы особенности экспортной версии ЗРС «Витязь»

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ЗРС С-350 «Витязь»
ЗРС С-350 «Витязь».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Экспортная версия российской зенитной ракетной системы (ЗРС) «Витязь» сможет работать с иностранными системами противовоздушной обороны (ПВО). Особенности системы назвал представитель конструкторского бюро концерна ВКО «Алмаз-Антей», передает ТАСС.

«"Витязь" — достаточно гибкая система. Мы предлагаем заказчику интеграцию в его систему обороны. Если заказчик нам выскажет пожелания, куда бы он хотел интегрировать систему, например, в ранее существующие системы российской разработки, то это сделать проще — минимум работы. В иностранные — тоже возможно», — сказал он на международной выставке Aero India 2023.

ЗРС средней дальности С-350 «Витязь» предназначена для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. В состав комплекса входит пункт боевого управления, многофункциональная радиолокационная станция и самоходная пусковая установка, которая несет 12 ракет.

Ранее в пресс-службе концерна ВКО «Алмаз-Антей» сообщили, что на Aero India 2023 покажут ЗРС большой дальности С-400 «Триумф» и С-350Е «Витязь», которая может работать автономно или в составе системы ПВО заказчика.

В апреле 2022 года издание The National Interest писало, что «Витязь» может поражать цели в радиусе 60 километров на высоте до 30 километров.

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
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