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ТАСС

Эксперт: мирная миссия Африки по Украине может помочь в снятии санкций с товаров России

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Пророссийские выступления в странах Африки серьезно беспокоят Запад
Пророссийские выступления в странах Африки серьезно беспокоят Запад.
Источник изображения: Keystone Press Agency/Global Look Press

Всеволод Свиридов считает, что посреднические усилия африканских стран имеют особое значение, учитывая их опыт урегулирования конфликтов и взвешенную позицию по ситуации на Украине

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Визит африканской миссии в Москву и Киев вряд ли поможет найти всеобъемлющее решение для урегулирования украинского кризиса, но поспособствует достижению прогресса по отдельным вопросам, в том числе касающимся снятия санкционных ограничений с российских товаров. Такое мнение высказал в среду в беседе с ТАСС эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.

Ранее министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщила, что лидеры африканских стран планируют в течение ближайших нескольких недель посетить Россию и Украину с целью обсудить урегулирование украинского кризиса. При этом южноафриканский лидер Сирил Рамапоса во вторник отметил, что российские и украинские власти согласились принять делегацию стран Африки. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР.

"Говорить о том, что они смогут остановить кризис, найти всеобъемлющее решение проблемы, не приходится, конечно. Однако по отдельным вопросам, которые важны и для России, и для Африки, можно добиться прогресса, например, по зерновой сделке, финансовым вопросам, по исключению из санкций конкретных категорий товаров, например, энергоносителей или металлопроката, облегчению поставок удобрений", - сказал эксперт.

Как отметил Свиридов, посреднические усилия африканских стран в целом имеют особое значение, учитывая их богатый опыт урегулирования конфликтов и взвешенную позицию по ситуации на Украине. "Африканцы за год продемонстрировали взвешенную, адекватную позицию по кризису. И чем больше таких здравых сил участвует в мирном урегулировании, тем, конечно, России лучше", - подчеркнул собеседник агентства. Он обратил внимание на богатый опыт государств Африки, включая ЮАР, в урегулировании внутриафриканских конфликтов.

В свою очередь эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталия Цайзер указала, что ситуация на Украине негативно повлияла на африканские страны, этим и обусловлен их интерес к мирному урегулированию конфликта.

"Африканские государства далеко не последние, которые очень сильно страдают от ситуации на Украине, начиная от продовольственной безопасности, заканчивая политической, экономической и гуманитарной обстановкой. Поэтому желание африканских лидеров сделать все возможное для того, чтобы конфликт закончился, пришел в какую-то менее острую фазу, абсолютно очевидно. Кроме этого, нужно понимать, что ЮАР, которая инициировала этот процесс, является частью альянса БРИКС. В скором времени будет саммит БРИКС, соответственно, президенту ЮАР хотелось бы, чтобы БРИКС собрался на этот саммит в полном составе. Учитывая текущую обстановку, возникает много вопросов вокруг таких визитов", - добавила аналитик. 

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Страны
Египет
Замбия
Конго
Россия
Сенегал
Уганда
Украина
ЮАР
Проекты
БРИКС
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