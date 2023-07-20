Президент ЮАР заявил, что мирный план Африки по Украине дополняет другие инициативы

Сирил Рамапоса подчеркнул, что инициатива семи африканских стран была хорошо встречена многими государствами

ПРЕТОРИЯ, 18 июля. /ТАСС/. План семи стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса является дополнением к инициативам других государств. Об этом заявил во вторник президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"Посетившие Россию и Украину представители семи африканских стран представили план из 10 пунктов по мирному урегулированию украинского кризиса, - сказал Рамапоса на приеме по случаю встречи политических партий БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Йоханнесбурге. - Мы знаем о других предложениях по урегулированию украинского кризиса, включая представленные Китаем и Бразилией, и рассматриваем свои как дополнение к ним".

По словам президента, страны Африки выступили с инициативой ввиду того, что испытывают на себе негативные последствия конфликта на Украине. "Происходит рост цен на продукты питания и топливо, усиливается дороговизна, - сообщил он. - Мы не могли оставаться сторонними наблюдателями. Мы представили африканское видение того, каким образом этот конфликт должен быть завершен. Мы горды, что наша инициатива была хорошо встречена многими странами и в первую очередь Россией и Украиной".

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 июня в Киеве. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что в ходе саммита РФ - Африка в конце июля в Санкт-Петербурге миссия продолжит консультации с российской стороной. В свою очередь советник президента ЮАР по национальной безопасности Фхолисани Сидней Муфамади примет участие в созванном Зеленским саммите, который пройдет в августе в Копенгагене.

В работе открывшейся во вторник в Йоханнесбурге встречи, получившей название "Диалог политических партий БРИКС плюс", участвуют 54 партии из 45 стран, включая "Единую Россию", КПРФ, Коммунистическую партию Китая, бразильскую Партию трудящихся. Инициатором проведения форума стала правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс". В текущем году ЮАР председательствует в БРИКС.