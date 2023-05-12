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Военное обозрение

Западные СМИ: Великобритания отправила на Украину несколько крылатых ракет Storm Shadow с большой дальностью поражения

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Источник изображения: topwar.ru

Военное ведомство Великобритании передало киевскому режиму несколько крылатых ракет Storm Shadow с большой дальностью поражения целей. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на несколько источников в западных политических кругах.

По утверждению западных СМИ, в Лондоне считают, что киевский режим должен обладать ракетами, с помощью которых сможет наносить удары по тылам российских войск. Ракеты с дальностью поражения до 300 километров смогут поражать цели в глубине новых регионов Российской Федерации, включая республики Донбасса.

Британские военные руководители считают обладание дальнобойными ракетами критически значимым для дальнейшего успеха Украины в вооруженном конфликте. В то же время, CNN сообщает, что британское правительство якобы получило от киевского режима заверения об использовании этих ракет исключительно на той территории, которую на Западе считают украинской.

Но стоит ли верить обещаниям украинских нацистов? Если они проводят диверсии в регионах России и устраивают атаки беспилотников на Кремль, что мешает им применить дальнобойные ракеты против целей в глубине российской территории?

Вопрос в том, как отреагирует Россия, если украинский режим все же пойдет на применение дальнобойных ракет по объектам в «старых» регионах страны, находящихся за пределами зоны проведения специальной военной операции. К этим регионам, кстати, можно отнести и Крым, который с 2014 года входит в состав Российской Федерации и до начала спецоперации жил в принципе мирной жизнью. Вероятно, по Крыму киевский режим попытается наносить удары, так как Лондон не считает полуостров российским и, соответственно, не возражает против его атак украинскими формированиями.

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