Как Россия будет сбивать ракеты Storm Shadow

Украина получила в свое распоряжение оружие, которое способно создавать только считанное количество стран в мире. Речь идет о высокоточных крылатых ракетах большой дальности воздушного базирования (КРБД) Storm Shadow британского производства. Что это за ракеты, какую угрозу они могут представлять российским войскам – и что нужно сделать для их уничтожения?

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес официально подтвердил, что Лондон передал киевскому режиму малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Разумеется, этот жест привязан к разрекламированному и Западом, и Украиной предстоящему контрнаступлению на российские территории.

"Использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы с суверенной территории Украины", – заявил Уоллес. Он поставил Storm Shadow в один ряд с другими подобными – высокоточными и большой дальности – вооружениями, ранее переданными Западом Украине. В частности, противокорабельными ракетами "Гарпун" и дальнобойными ракетами M270 MLRS к РСЗО HIMARS.

Как передает ТАСС, из его слов следовало, что дальность передаваемых Киеву ракет составляет 250-300 км. Это соответствует характеристикам экспортного варианта Storm Shadow, при том, что максимальная дальность поражения у этих ракет может достигать 560 км.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия относится к таким поставкам "весьма негативно", это "потребует адекватного ответа и от наших военных".

Storm Shadow – действительно серьезная система вооружений. "Ключевой параметр ракет – дальность поражения цели. Здесь стоит иметь в виду, что полет модернизированных Storm Shadow может быть доведен с 250 до 560 км, – говорит газете ВЗГЛЯД Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. – Данный факт необходимо держать в голове и крайне осторожно подходить к подобным поставкам ВСУ. В принципе, с передачей подобных снарядов можно говорить о новом витке эскалации со стороны западных стран".

Ракеты такого класса являются весьма продвинутыми с технологической точки зрения. Ими обладают считанное количество стран в мире. В какой-то мере ракету Storm Shadow можно сравнить с рядом советских (российских) аналогов – например, с ракетой "Калибр". У этих ракет похожая мощность боевой части (200-300 кг) и дозвуковая скорость полета.

Однако есть и существенные различия: Storm Shadow – ракета воздушного базирования. Иначе говоря, она разработана по умолчанию для пуска с воздушных носителей стран НАТО, например, британских самолетов "Торнадо", французских "Миражей" и "Рафалей" или же европейских истребителей-бомбардировщиков "Еврофайтер Тайфун". Этих машин в распоряжении ВВС Украины нет.

Либо украинские МиГ-29, Су-27 и Су-24 уже доработаны для применения Storm Shadow (необходимо модернизировать узлы подвески и систему управления оружием), либо для Storm Shadow созданы наземные пусковые установки (причем специально для Украины). Ни о том, ни о другом ничего не сообщалось публично. Да и остается открытым вопрос: можно ли в принципе реализовать это чисто технически. Ничего не говорится и о том, как Украина будет осуществлять целеуказание данных ракет.

С другой стороны, было бы странно поставлять Украине оружие, которое невозможно использовать, причем в самое ближайшее время. Да еще столь дорогостоящее и технологически сложное.

У ВСУ уже есть опыт использования западных ракет, интегрированных в систему управления оружием МиГ-29. Например, это было сделано с противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.

Каким образом Украина сможет гипотетически использовать Storm Shadow и против каких именно целей? Примерно так же, как российские войска используют, например, ракеты "Искандер", "Кинжал" или же российские аналоги Storm Shadow воздушного базирования – Х-22/32/55/101. Эти системы вооружений применяются для поражения особо важных целей в тылу противника: аэродромов, складов топлива и боеприпасов, командных пунктов и т. д.

В данный момент Украина регулярно атакует Крым (в том числе базу ВМФ РФ в Севастополе) с помощью относительно маломощных и тихоходных беспилотников. Но Storm Shadow несут 300 кг взрывчатки и движутся гораздо быстрее. "В принципе, ВСУ могут использовать Storm Shadow для поражения военных объектов, логистических путей и уничтожения объектов энергетической инфраструктуры", – полагает Козюлин.

Ключевой проблемой с точки зрения отражения Россией этих ракет становится их своевременное обнаружение. Storm Shadow – ракета низколетящая, а значит, обнаруживать ее на сколько-нибудь значительном расстоянии (в момент пуска, за сотни километров) можно только с большой высоты, с воздуха, а не с наземных РЛС.

Иначе говоря, необходим так называемый летающий радар. Более того, необходимо обеспечить постоянное дежурство подобных радаров в воздухе. Например, такую функцию выполняют российские самолеты ДРЛО А-50. Таким образом, колоссальная важность самолетов данного типа для проведения спецоперации еще более возрастает.

Не менее важна работа систем связи и координация разных родов войск – с тем, чтобы поступившее от А-50 целеуказание по ракете Storm Shadow мгновенно передавалось системам ПВО. Российские зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1", "Бук" и другие отлично приспособлены для поражения именно таких целей. "Мы в состоянии противостоять Storm Shadow – наши системы ПВО к подобным вызовам готовы", – говорит Козюлин.

Ракеты подобного класса представляют реальную военную угрозу только при условии их массового применения – десятки ракет в одном залпе. В таком случае справиться с ними весьма сложно даже столь совершенной системе ПВО, которой обладает Россия (и с помощью которой прикрыт Крым).

Однако, во-первых, крайне маловероятно, что Британия передала Украине сколько-нибудь значимое количество Storm Shadow. Скорее всего, речь идет максимум о нескольких десятках ракет. А во-вторых, в лучшем случае ВВС Украины смогут поднять в воздух несколько носителей этих ракет одновременно. Это значит, что Украина сможет атаковать российские цели не более чем двумя-шестью ракетами в одном залпе. Вовремя их обнаружить и сбить – вполне посильная задача для российских систем ПВО.

Николай Гуляев