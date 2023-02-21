Великобритания разрабатывает беспилотные летательные аппараты для Украины

Американский веб-ресурс "The Drive" в материале Thomas Newdick "Clandestine U.K. Program Developed 3D-Printed ‘Suicide’ Drone For Ukraine" ("В рамках тайной британской программы разработан напечатанный на 3D-принтере барражирующий боеприпас для Украины") сообщил, что Великобритания в рамках секретной до сих пор программы ускоренно разработала и провела летные испытания ряда "передовых" беспилотных летательных аппаратов, которые могли бы использоваться Украиной в ее конфликте с Россией. Хотя неясно, какие из разработанных беспилотных авиационных комплексов в конечном итоге были выбраны для поставкок на Украину, очевидно, что в процессе разработки и испытаний был отработан ряд различных проектов, включая разведывательные БЛА и, что наиболее интригующе, то, что описывается как "дрон-камикадзе с треугольным крылом, напечатанный на 3D-принтере" (то есть барражирующий боеприпас).

Предположительно, прототип беспилотного летательного аппарата или барражирующего боеприпаса, разработанного в Великобритании для вооруженных сил Украины (с) QinetiQ

Некоторые детали этой программы ускоренной разработки БЛА были недавно раскрыты QinetiQ, британской компанией оборонных технологий, которая тесно сотрудничает с министерством обороны Великобритании, особенно в области экспериментальных проектов и новых технологий. Программа беспилотных летательных аппаратов возникла в Группе перспективных возможностей (Future Capability Group) - части закупочного управления Defense Equipment and Support (DE&S) британского министерства обороны, - которое, в свою очередь, привлекло компанию QinetiQ.

Заявление QinetiQ не сообщает о времени испытаний в рамках программы, в то время как на распространенной при этом неподписанной сопроводительной фотографии показан небольшой БЛА со стреловидным крылом и хвостовым оперением, по-видимому, приводимый в действие двумя малогабаритными турбореактивными двигателями, и, возможно, напечатанный на 3D-принтере. Предполагается, что это один из прототипов программы, но это также пока не подтверждено. По данным вопросам мы обратились в компанию, чтобы узнать больше.

Цель программы состояла в том, чтобы "предоставить рекомендации по беспилотным авиационным комплексам, которые могли бы быть легко развернуты украинскими военными", и была частью более широкой программы правительства Великобритании, известной как KINDRED, которая оценивает, какие виды вооружения и оборудования потенциально могут быть введены в действие на Украине в сроки до четырех месяцев.

В течение "нескольких недель", по заявлению QinetiQ, было определено, что программа БЛА будет отрабатываться на используемом компанией обширном испытательном полигоне британского министерства обороны Боскомб-Даун на юго-западе Англии. Здесь были предприняты усилия по созданию безопасного и эффективного испытательного комплекса на аэродроме.

Но в то время как программа KINDRED исследует потенциальную новую военную технику для Украины, которая может быть доставлена на передовую в течение четырех месяцев, программа беспилотных летательных аппаратов была запущена в гораздо более сжатые сроки. Всего после трех недель разработок команда под руководством QinetiQ должна была продемонстрировать серию новых БЛА и связанных с ними технологий высокопоставленным представителям министерства обороны Великобритании в ходе двухдневного мероприятия. Это должно включать "экспериментальные летные испытания БЛА и РЭБ [радиоэлектронной борьбы]".

В конце концов, представители британского министерства обороны ознакомились с оборудованием, системами и технологиями пяти разных компаний, которые были продемонстрированы в Боскомб-Даун. Согласно QinetiQ, испытательные проекты "включали полезную нагрузку в виде C2 [управление и контроль] и датчиков, а также БЛА с вертикальным взлетом и посадкой и уникальный дрон-камикадзе с треугольным крылом, напечатанный на 3D-принтере". Подробности других проектов не разглашаются, а компании-участники не называются.

Однако мы знаем, что в этой программе активно участвовал ряд оборонных организаций и учреждений Великобритании, в том числе Управление ускоренных возможностей (Rapid Capabilities Office - RCO) Королевских ВВС, Королевский флот, 56-я эскадрилья Королевских ВВС, Королевская артиллерия, Научно-технологические лаборатории министерства обороны (Defense Science and Technology Laboratories - DSTL), Стратегическое командование Великобритании и штаб-квартира британской армии, а также уже упомянутые Группа перспективных возможностей и DE&S.

Помимо летных испытаний, по крайней мере, некоторых из быстро разработанных БЛА, испытания также включали эксперименты на земле, а также использовалась безэховая испытательная камера в Боскомб-Даун, которую можно использовать для оценки того, как испытуемые образцы реагируют на радиочастотное излучение, а также для испытания на электромагнитную совместимость. Безэховая камера также использовалась для того, чтобы подвергнуть испытательные образцы помехам по каналам управления, что является важным фактором на Украине, учитывая широкое использование Россией наступательных средств радиоэлектронной борьбы.

Стоит отметить, что QinetiQ также играет центральную роль в разработке новых технологий беспилотных летательных аппаратов для ВМС Великобритании, включая производство реактивного БЛА Banshee Jet 80+, который запускался с палубы авианосца Рrince of Wales. PЭта адаптированная беспилотная мишень использовалась для демонстрации более широкого потенциала для выполнения боевых задач в будущем, а также возможности создания более эффективного боевого БЛА, который можно было бы использовать с борта обеих британских авианосцев типа Queen Elizabeth. Развитие Banshee также может быть адаптировано в качестве барражирующего боеприпаса, если это потребуется. По крайней мере, представляется вероятным, что работы с Banshee могли повлиять на проект, разработанный для Украины.

Программа разработки БЛА в Великобритании, кажется, имеет некоторые параллели с усилиями США по разработке все еще загадочного барражирующего боеприпаса Phoenix Ghost для Украины. Это совершенно новое оружие было ускоренно разработано ВВС США специально для Украины, и, хотя еще в апреле прошлого года оно было объявлено как часть пакета военной помощи США Украине, считается, что это оружие до сих пор не применялось.

Большой вопрос заключается в том, в какой степени результаты британского эксперимента с беспилотниками привели к технологиям, которые были выбраны для Украины, и могли ли они уже быть использованы на поле боя. QinetiQ лишь заявила, что это мероприятие "предоставило бесценную информацию о БЛА и подтвердило поддержку предоставлению эффективного вооружения для украинских вооруженных сил".

В то же время, хотя известно, что Великобритания передала Украине в рамках программ военной помощи значительное количество БЛА- не менее 2000, включая барражирующие боеприпасы - однако было предоставлено мало подробностей об их конкретных типах. Не исключено, что как минимум часть поставленных БЛА уже относится к типам или конфигурациям, специально разработанным для Украины.

Некоторые из БЛА, поставленных Киеву Великобританией, пока включают "беспилотные системы наблюдения" неизвестного типа, грузовые логистические БЛА, автономные аппараты для поиска мин, а также 850 микро-БЛА Black Hornet ручного запуска, которые были поставлены в рамках совместного контракта с министерством обороны Норвегии.

На сегодняшний день неизвестно, чтобы Великобритания поставляла Украине какие-либо вооруженные БЛА, хотя тот факт, что упомнутый барражирующий боеприпас с треугольным крылом, по крайней мере, прошел испытания с целью его поставки на Украину, имеет большое значение.

[Опущены рассуждения о собственных разработках барражирующих боеприпасов на Украине].

В зависимости от характеристик напечатанного на 3D-принтере БЛА с треугольным крылом, испытанного в Боскомб-Дауне, возможно даже, что это может быть то оружие, о котором недавно упоминали официальные лица Великобритании, когда они заявили, что планируют предложить Украине "возможности большей дальности", хотя по другим предположениям, речь идет о возможности поставки Украине крылатой ракеты Storm Shadow.

Правительство Великобритании заявило, что рассматриваемое для поставки дальнобойное вооружение "подорвет способность России постоянно наносить удары по гражданским и критически важным объектам национальной инфраструктуры Украины и поможет ослабить давление на линию фронта Украины". Это вполне может иметь смысл как отсылка к барражирующему боеприпасу британской разработки, но пока мы просто не знаем ничего достоверно.

Фактор стоимости также может быть важен для любого типа БЛА, ускоренно разработанных для Украины, особенно для тех, которые используют 3D-печать. Хотя низкая цена не была одним из критериев, упомянутых в британском эксперименте с БЛА, беспилотная система такого типа потенциально могла бы предложить гораздо более дешевый способ поражения русских целей на больших дистанциях или даже подавления русской системы ПВО, если запустить их в большом количестве. В то же время метод 3D-печати должен позволить спроектировать и разработать БЛА в Великобритании для запуска его производства на Украине с минимальной подготовкой.

Конечно, оружие большей дальности является одним из важнейших предметов военной помощи, за которую Украина сейчас активно борется - наряду с новыми истребителями. В какой степени может существовать связь между экспериментами Великобритании с БЛА и потенциальными новыми ударными вооружениями большой дальности для Украины, пока остается спекулятивным, но БЛА и в более общем плане явно представляют собой то, чему Великобритания уделяет значительное внимание, стремясь дать в руки Киева дополнительное и более эффективное оружие. Будет интересно посмотреть, появятся ли какие-либо из этих технологий на поле боя в ближайшее время.