Словакия может закупить у США оружие и бронетехнику на сумму $250 млн

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Словакии легких бронированных бронемашин и другого вооружения на сумму $250 млн. Об этом 10 мая сообщило агентство TASR.

Поставщиком выступит американская компания Oshkosh. Контракт может быть заключен с правительством Словакии.

Словацкая сторона запросила 192 бронированных вездехода Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), пулеметы M2A1, детекторы химических веществ, 40-миллиметровые гранатометы MK19 и другие виды вооружения и военной техники, а также сопутствующее оборудование и обслуживание.

Отмечается, что американская техника улучшит возможность Словакии справляться с внешними угрозами, так как JLTV повысят мобильность ее сухопутных войск. При этом новые бронемашины позволят отказаться от советской техники.

Ранее, 17 апреля, Словакия получила от Германии второй танк Leopard 2A4 за помощь Украине, остальные 13 машин будут переданы до конца года. Братислава получает от Берлина танки в качестве компенсации за 30 боевых машин пехоты (BVP-1), которые она направила Киеву.

До этого, 17 марта, стало известно, что Словакия также передаст Украине истребители МиГ-29 и два ЗРК «Куб». Первые четыре истребителя были отправлены 23 марта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков