Война на Украине. У последней черты

В течение года страны Запада усиленно наращивали военную помощь Украине, однако наступил момент, когда старые запасы практически опустошены, и дальнейшее продолжение боевых действий зависит от возможностей военно-промышленного комплекса сторон.
Старые проблемы
По официальным данным Европарламента, в 2020 году на 2500 предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) Европы трудились 463 тысячи человек. Для сравнения, в США на оборонных предприятиях были задействованы примерно 1,5 миллиона человек, а в России, по некоторым оценкам, до 3 миллионов человек. После распада СССР надобность в вооружениях резко упала, и армии начали сокращать, так как роль США в виде защитного зонтика НАТО всех вполне устраивала.
В 1990 году европейские страны располагали почти 200 крупными надводными кораблями и 129 подводными лодками, в 2021 году кораблей в строю осталось 116, подводных лодок - 66 единиц.
Резкое сокращение оборонных бюджетов стран Европы произошло после экономического кризиса 2008 года, когда правительства всеми способами старались сгладить падение уровня жизни населения и сохранить социальные программы. В последние годы повышенные экологические требования ESG также повлекли сокращения в тяжёлой промышленности. Естественно, всё это негативно повлияло на потенциал европейского ВПК, кроме того, США, пользуясь ситуацией, не упустили момент сократить возможности своего конкурента на мировом рынке вооружений.
|Европа рассчитывала, что США прикроют их и на море, и в воздухе, и на земле.
|Источник: flickr.com/nato
Американские компании лоббировали закупку своего вооружения европейскими странами в ущерб развитию их ВПК. В результате общеевропейская платформа для новейшего танка, которую начали разрабатывать с 2012 года, так и не была завершена. Разработка единой системы комплексов ПВО тоже не была доведена до конца, и теперь принимается решение закупать американские Patriot, но с производственной базой в Европе, которую, правда, ещё предстоит построить.
Новые проблемы
Казалось бы, боевые действия на Украине должны были послужить толчком к развитию европейского ВПК, как это произошло, например, в США. Однако энергокризис в Европе, вызванный антироссийскими санкциями, дал негативный эффект. Цены на энергоносители вообще и электричество, в том числе, резко выросли, что увеличило стоимость металлопроизводства, а, соответственно, и цену конечной продукции. Как пишет Financial Times, за последний год цены выросли в пять раз.
Как известно, 23 марта в Евросоюзе согласовали совместную программу на миллиард евро по закупке для Украины одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев. Теоретически 15 компаний в 11 странах ЕС способны выпускать в год 300 тысяч снарядов калибра 155 мм, однако сейчас наблюдается дефицит взрывчатых веществ, таких как порох, тротил и нитроцеллюлоза, которые необходимы для производства снарядов.
|Снаряды испанской Fábrica Municiones de Granada калибра 155 мм утроились в цене.
|Источник: FMG
Председатель Ассоциации оборонной промышленности Чешской Республики Иржи Хинек пояснил по этому поводу, что за короткое время невозможно увеличить производство нитроцеллюлозы, потому что в Европе нет достаточного количества производителей необходимого сырья, и чтобы увеличить производство пороха, потребуется три года. В свою очередь правительство Румынии сообщило, что ведёт переговоры с американскими и южнокорейскими компаниями о строительстве порохового завода. Тот, который работал в стране прежде, был закрыт ещё в 2004 году.
Ну, а крупнейший в Европе поставщик взрывчатых веществ для боеприпасов, фирма Explosia, уже работает на полную мощность, но для расширения производства потребуется несколько лет. Один из двух производителей 155-мм артиллерийских орудий в Испании фирма Fábrica Municiones de Granada (FMG) заявила о схожей ситуации: её генеральный директор Антонио Каро пояснил, что стоимость основных материалов удвоилась, а в некоторых случаях и утроилась.
Похожая ситуация сложилась не только с производством боеприпасов. На слуху оказалась производитель танков Leopard 2 немецкая фирма Rheinmetal, которая заявила о намерении построить танковый завод на Украине. Однако руководство фирмы Krauss-Maffei Wegmann, которая занимается производством двигателей для этих танков, поставило партнёров в известность, что находится «со спущенными штанами», так как материнская компания Rolls-Royce переживает тяжёлые времена и не может обеспечить поступление всех необходимых в производственной цепочке деталей.
Это явление уже носит на Западе системный характер. На конференции американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), посвящённой сотрудничеству в ВПК для обеспечения устойчивости глобальной цепочки поставок, было озвучено, что в результате локдаунов из-за COVID-19 некоторые небольшие фирмы, которые были поставщиками и субподрядчиками крупных предприятий ВПК, просто не пережили пандемию и закрылись. В общем, один к одному. Трудности также возникают и с микрочипами, которые поставляются из Китая, при этом замечены признаки недобросовестной конкуренции между производителями.
|Руководство Польши на презентации южнокорейских танков К2 и гаубиц К9.
|Источник: flickr.com/ministerstwoobronynarodowej
Профессор Центра военных исследований в Дании Оливье Шмитт предупреждает, что сложившееся положение угрожает самому существованию европейского ВПК. Если боевые действия на Украине не закончатся в ближайший год и запросы на оружие останутся на прежнем уровне, это вынудит европейские страны закупать вооружения в других частях мира. Кстати, Польша уже закупает самоходные артиллерийские установки в Корее, а также средства ПВО и танки в США, а это значит, что дальнейшее обслуживание этих вооружений на много лет будет завязано на американский ВПК. Ну а европейский, скорее всего, останется без заказов.
Как заявил министр обороны Литвы, из-за огромной конкуренции между странами НАТО, Вильнюсу становится всё труднее делать закупки оружия и боевой техники для восполнения отправленных Украине. С его слов, Литва уже сейчас оказывает поддержку Украине в ущерб развитию собственных вооружённых сил, а ситуация при этом не улучшается.
|Словакия передаёт Украине свои МиГ-29, и просит компенсацию у Евросоюза.
|Источник: flickr.com/andi7
Например, Финляндия исходит из того, что отправленное оружие стоит как новое вооружение, Латвия - на 99%, Литва берёт за основу 93% стоимости новой техники, Эстония - 91%, Франция - 71%. Та же Литва, на данный момент, затребовала компенсацию в 32,3 миллиона евро, и уже получила из бюджета ЕС 27 миллионов. Однако, как рассказал в интервью Associated Press президент Украины Владимир Зеленский, одна из европейских стран отправила ему систему ПВО в нерабочем состоянии. И это не единичный случай.
При этом стоит отметить, что в попытке заработать на украинской теме европейцам ни за что не переплюнуть США. Из 113 миллиардов долларов, якобы направленных из бюджета США на помощь Украине, правительство Украины напрямую получило лишь 20%, о чём и заявил глава комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол. Основная доля помощи в размере 60% расходуется на «американских военнослужащих, рабочих и модернизацию военных запасов».
Держать удар
Оценивая потенциалы ВПК, президент России Владимир Путин заявил, что промышленный комплекс России развивается очень быстрыми темпами, и пока Запад будет поставлять Украине оружие, за этот же период времени российская промышленность произведёт в три раза больше боеприпасов. Запад планирует направить на Украину 400 с лишним танков, за это время Россия произведёт свыше 1600 новых и модернизированных танков, сказал президент.
Также Владимир Путин отметил, что Россия сохраняет планы в области гражданского строительства, здравоохранения, образования, развития инфраструктуры, а Западу придётся их сократить, если захотят добиться результатов. Кстати, голландский адмирал из командования НАТО Роб Бауэр ещё в прошлом году утверждал, что, чтобы обогнать Россию в производстве вооружений, Европе нужно переходить к «экономике военного времени».
|Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК.
|Источник: РИА Новости
В лидере Евросоюза - Германии - в марте прошла самая большая забастовка за 30 лет, парализовавшая транспортную сеть страны. Профсоюзы требовали поднять заработную плату на 10%, после 18% инфляции за два года, но не нашли поддержки у правительства и забастовки будут продолжаться дальше.
Единственный радикальный способ перейти на экономику военного времени - объявление войны. Однако Европа не горит желанием воевать с ядерной державой. Согласно опросам, только 5% немцев ответили, что встанут в солдатский строй добровольно, еще 6% согласны воевать по мобилизации. Большинство - 33% постараются приспособить свою жизнь при любых обстоятельствах, а 24% постараются покинуть территорию ФРГ в случае начала войны.
|Забастовка транспортников парализовала большую часть Германии.
|Источник: globallookpress.com
В сложившихся условиях России нужно лишь выдержать тот удар, который способны обеспечить страны Запада, вооружив Украину. В 2024 году европейский ВПК не сможет выдать необходимые мощности для продолжения конфликта такой же интенсивности, а ВПК США в большей степени будет работать «на склад», так как американская армия готовится к военному противостоянию с Китаем.
Олег Ладогин