Война на Украине. У последней черты

В течение года страны Запада усиленно наращивали военную помощь Украине, однако наступил момент, когда старые запасы практически опустошены, и дальнейшее продолжение боевых действий зависит от возможностей военно-промышленного комплекса сторон.

Старые проблемы

По официальным данным Европарламента, в 2020 году на 2500 предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) Европы трудились 463 тысячи человек. Для сравнения, в США на оборонных предприятиях были задействованы примерно 1,5 миллиона человек, а в России, по некоторым оценкам, до 3 миллионов человек. После распада СССР надобность в вооружениях резко упала, и армии начали сокращать, так как роль США в виде защитного зонтика НАТО всех вполне устраивала.

Справка В 1990 году европейские страны располагали почти 200 крупными надводными кораблями и 129 подводными лодками, в 2021 году кораблей в строю осталось 116, подводных лодок - 66 единиц.

Резкое сокращение оборонных бюджетов стран Европы произошло после экономического кризиса 2008 года, когда правительства всеми способами старались сгладить падение уровня жизни населения и сохранить социальные программы. В последние годы повышенные экологические требования ESG также повлекли сокращения в тяжёлой промышленности. Естественно, всё это негативно повлияло на потенциал европейского ВПК, кроме того, США, пользуясь ситуацией, не упустили момент сократить возможности своего конкурента на мировом рынке вооружений.

Европа рассчитывала, что США прикроют их и на море, и в воздухе, и на земле. Источник: flickr.com/nato

Американские компании лоббировали закупку своего вооружения европейскими странами в ущерб развитию их ВПК. В результате общеевропейская платформа для новейшего танка, которую начали разрабатывать с 2012 года, так и не была завершена. Разработка единой системы комплексов ПВО тоже не была доведена до конца, и теперь принимается решение закупать американские Patriot, но с производственной базой в Европе, которую, правда, ещё предстоит построить.

Новые проблемы

Казалось бы, боевые действия на Украине должны были послужить толчком к развитию европейского ВПК, как это произошло, например, в США. Однако энергокризис в Европе, вызванный антироссийскими санкциями, дал негативный эффект. Цены на энергоносители вообще и электричество, в том числе, резко выросли, что увеличило стоимость металлопроизводства, а, соответственно, и цену конечной продукции. Как пишет Financial Times, за последний год цены выросли в пять раз.

Один из крупнейших в Европе производителей боеприпасов, норвежская фирма Nammo, уже сообщила, что не может расширить производственные мощности из-за нехватки электроэнергии. Примечательно, что их конкурентом на рынке стали центры по обработке данных, которые давно зарезервировали энергетические мощности.

Как известно, 23 марта в Евросоюзе согласовали совместную программу на миллиард евро по закупке для Украины одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев. Теоретически 15 компаний в 11 странах ЕС способны выпускать в год 300 тысяч снарядов калибра 155 мм, однако сейчас наблюдается дефицит взрывчатых веществ, таких как порох, тротил и нитроцеллюлоза, которые необходимы для производства снарядов.

Снаряды испанской Fábrica Municiones de Granada калибра 155 мм утроились в цене. Источник: FMG

Председатель Ассоциации оборонной промышленности Чешской Республики Иржи Хинек пояснил по этому поводу, что за короткое время невозможно увеличить производство нитроцеллюлозы, потому что в Европе нет достаточного количества производителей необходимого сырья, и чтобы увеличить производство пороха, потребуется три года. В свою очередь правительство Румынии сообщило, что ведёт переговоры с американскими и южнокорейскими компаниями о строительстве порохового завода. Тот, который работал в стране прежде, был закрыт ещё в 2004 году.

Ну, а крупнейший в Европе поставщик взрывчатых веществ для боеприпасов, фирма Explosia, уже работает на полную мощность, но для расширения производства потребуется несколько лет. Один из двух производителей 155-мм артиллерийских орудий в Испании фирма Fábrica Municiones de Granada (FMG) заявила о схожей ситуации: её генеральный директор Антонио Каро пояснил, что стоимость основных материалов удвоилась, а в некоторых случаях и утроилась.

В ходе визита на польскую оружейную фабрику DEZAMET, комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон и премьер-​​министр Польши Матеуш Моравецкий, учитывая сложную ситуацию на линии боевого соприкосновения, призвали страны ЕС срочно поставить Украине боеприпасы со своих складов, пообещав потом восполнить запасы.

Похожая ситуация сложилась не только с производством боеприпасов. На слуху оказалась производитель танков Leopard 2 немецкая фирма Rheinmetal, которая заявила о намерении построить танковый завод на Украине. Однако руководство фирмы Krauss-​Maffei Wegmann, которая занимается производством двигателей для этих танков, поставило партнёров в известность, что находится «со спущенными штанами», так как материнская компания Rolls-​Royce переживает тяжёлые времена и не может обеспечить поступление всех необходимых в производственной цепочке деталей.

Это явление уже носит на Западе системный характер. На конференции американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), посвящённой сотрудничеству в ВПК для обеспечения устойчивости глобальной цепочки поставок, было озвучено, что в результате локдаунов из-за COVID-19 некоторые небольшие фирмы, которые были поставщиками и субподрядчиками крупных предприятий ВПК, просто не пережили пандемию и закрылись. В общем, один к одному. Трудности также возникают и с микрочипами, которые поставляются из Китая, при этом замечены признаки недобросовестной конкуренции между производителями.

Руководство Польши на презентации южнокорейских танков К2 и гаубиц К9. Источник: flickr.com/ministerstwoobronynarodowej

Профессор Центра военных исследований в Дании Оливье Шмитт предупреждает, что сложившееся положение угрожает самому существованию европейского ВПК. Если боевые действия на Украине не закончатся в ближайший год и запросы на оружие останутся на прежнем уровне, это вынудит европейские страны закупать вооружения в других частях мира. Кстати, Польша уже закупает самоходные артиллерийские установки в Корее, а также средства ПВО и танки в США, а это значит, что дальнейшее обслуживание этих вооружений на много лет будет завязано на американский ВПК. Ну а европейский, скорее всего, останется без заказов.

Как заявил министр обороны Литвы, из-за огромной конкуренции между странами НАТО, Вильнюсу становится всё труднее делать закупки оружия и боевой техники для восполнения отправленных Украине. С его слов, Литва уже сейчас оказывает поддержку Украине в ущерб развитию собственных вооружённых сил, а ситуация при этом не улучшается.

В то же время не стоит верить, будто помыслы Европы, вооружающей Украину, так уж чисты. На самом деле страны ЕС, пользуясь ситуацией, не упускают возможности скинуть старое вооружение, а взамен получить компенсацию из европейского бюджета - Евросоюз возместит около 84% средств, потраченных на военную помощь Украине, однако каждая европейская страна рассчитывает стоимость техники по своей методике.

Словакия передаёт Украине свои МиГ-29, и просит компенсацию у Евросоюза. Источник: flickr.com/andi7

Например, Финляндия исходит из того, что отправленное оружие стоит как новое вооружение, Латвия - на 99%, Литва берёт за основу 93% стоимости новой техники, Эстония - 91%, Франция - 71%. Та же Литва, на данный момент, затребовала компенсацию в 32,3 миллиона евро, и уже получила из бюджета ЕС 27 миллионов. Однако, как рассказал в интервью Associated Press президент Украины Владимир Зеленский, одна из европейских стран отправила ему систему ПВО в нерабочем состоянии. И это не единичный случай.

При этом стоит отметить, что в попытке заработать на украинской теме европейцам ни за что не переплюнуть США. Из 113 миллиардов долларов, якобы направленных из бюджета США на помощь Украине, правительство Украины напрямую получило лишь 20%, о чём и заявил глава комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол. Основная доля помощи в размере 60% расходуется на «американских военнослужащих, рабочих и модернизацию военных запасов».

Держать удар

Оценивая потенциалы ВПК, президент России Владимир Путин заявил, что промышленный комплекс России развивается очень быстрыми темпами, и пока Запад будет поставлять Украине оружие, за этот же период времени российская промышленность произведёт в три раза больше боеприпасов. Запад планирует направить на Украину 400 с лишним танков, за это время Россия произведёт свыше 1600 новых и модернизированных танков, сказал президент.

Также Владимир Путин отметил, что Россия сохраняет планы в области гражданского строительства, здравоохранения, образования, развития инфраструктуры, а Западу придётся их сократить, если захотят добиться результатов. Кстати, голландский адмирал из командования НАТО Роб Бауэр ещё в прошлом году утверждал, что, чтобы обогнать Россию в производстве вооружений, Европе нужно переходить к «экономике военного времени».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК. Источник: РИА Новости

Но это означает сокращение социальных программ и падение уровня жизни европейцев, который и так серьёзно снизился после пандемии 2020 года. По итогам 2022 года 93% опрошенных европейцев и так заявили, что они обеспокоены ростом стоимости жизни, в том числе ростом цен на продукты питания и энергоносители. По этим же опросам 56% европейцев выразили недовольство мерами, принятыми на уровне ЕС для решения проблемы роста стоимости жизни, а 64% высказали то же самое по поводу действий национальных правительств.

В лидере Евросоюза - Германии - в марте прошла самая большая забастовка за 30 лет, парализовавшая транспортную сеть страны. Профсоюзы требовали поднять заработную плату на 10%, после 18% инфляции за два года, но не нашли поддержки у правительства и забастовки будут продолжаться дальше.

Единственный радикальный способ перейти на экономику военного времени - объявление войны. Однако Европа не горит желанием воевать с ядерной державой. Согласно опросам, только 5% немцев ответили, что встанут в солдатский строй добровольно, еще 6% согласны воевать по мобилизации. Большинство - 33% постараются приспособить свою жизнь при любых обстоятельствах, а 24% постараются покинуть территорию ФРГ в случае начала войны.

Учитывая позицию немцев и тот факт, что во Франции - второй стране Европы - уже идут ожесточённые протесты из-за увеличения пенсионного возраста и падения уровня жизни, рассчитывать на то, что европейцы будут готовы положить на алтарь украинской победы перспективы своего будущего и будущего своих детей, явно не приходится.

Забастовка транспортников парализовала большую часть Германии. Источник: globallookpress.com

В сложившихся условиях России нужно лишь выдержать тот удар, который способны обеспечить страны Запада, вооружив Украину. В 2024 году европейский ВПК не сможет выдать необходимые мощности для продолжения конфликта такой же интенсивности, а ВПК США в большей степени будет работать «на склад», так как американская армия готовится к военному противостоянию с Китаем.

Олег Ладогин