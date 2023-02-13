Польша борется за лидерство в ЕС. Но у Европы только один хозяин

Bloomberg: Польша не сможет стать лидером ЕС, поскольку Европой управляют США

Политический центр тяжести в Европе, похоже, смещается на восток, пишет Bloomberg. Польша и Прибалтика, оказывается, "были правы" насчет России и теперь стремятся к лидерству в блоке, считает автор статьи. В конце он, правда, признаёт, что идущая внутри ЕС борьба мнимая, поскольку у Евросоюза только один лидер.

Андреас Клут (Andreas Kluth)

Польша и прибалтийские государства доказали правильность своего враждебного отношения к Путину. Но это пока не дает им власть и силу.

Выступая позавчера в бундестаге, Олаф Шольц сделал нечестный выпад в сторону государства-партнера, которое осталось неназванным, но которое очень легко было узнать. Канцлер Германии заявил, что разрешит отправить на Украину сделанные в его стране танки. Согласие Шольца — результат длительного давления со стороны союзников по НАТО, и в частности, Польши.

"Hic Rhodus, hic salta", — сказал Шольц со своей фирменной "усмешкой смурфика". Это латинский афоризм из эзоповской басни. В ней атлет по возвращении домой начинает хвастать своими успехами, утверждая, что, будучи на Родосе, он прыгнул так далеко, как не прыгал и не сможет прыгнуть ни один человек. "Хорошо, — сказал скептический слушатель. — Но если так, здесь Родос, здесь прыгай".

Конечно, канцлер адресовал свои слова варшавской аудитории. Польское правительство всего неделю тому назад заявило, что передаст Украине часть своих "Леопардов" германского производства, даже если Берлин не даст разрешение.

Такой маневр стал частью польской предвыборной агитации и пропаганды. Осенью там должны пройти парламентские выборы, и популистское правительство страны хочет возбудить своих избирателей, рассуждая в равной мере в антигерманском и антироссийском ключе. Например, выступая с нападками на Берлин, Варшава требует от него репарации в размере 1,3 триллиона евро за Вторую мировую войну. А в рамках противодействия Кремлю Польша стала одной из самых стойких и решительных сторонниц Киева.

Поэтому Шольц заявил в бундестаге: ладно, коль вам, полякам, так нравится изображать лидеров Запада в борьбе с Кремлем, то прыгайте здесь и сейчас. Отправляйте свои танки "Леопард 2", а потом отправляйте еще больше оружия. И между делом покажите нам, как закончить этот конфликт.

Но довольно эзоповских уколов. Сегодня идут вполне серьезные дебаты о том, где находится политический центр тяжести Евросоюза. Похоже, что за прошедший год он сместился на восток. Теперь вес и авторитет в меньшей степени сосредоточен в "старой Европе", если вспомнить общеизвестное выражение бывшего министра обороны США Дональда Рамсфелда, и в большей — в "новой Европе", которая вступила в ЕС и НАТО после холодной войны.

Но это может привести нас к двум выводам. Первый заключается в том, что Польша со своими прибалтийскими соседями возглавляет противодействие Европы Путину. А второй — что они вообще готовятся возглавить Евросоюз.

Несомненно, "новая Европа" в прошлом году доказала правильность своего враждебного отношения к Москве и за это получила немало благодарностей от Брюсселя и Вашингтона. Более того, если Эстония, Латвия, Литва, Польша и другие страны региона доказали правоту своих суждений о Путине, то Германия и Франция продемонстрировали, как глубоко они заблуждались.

Берлин и Париж долгие годы считали себя франко-германским тандемом, двигающим ЕС вперед. При этом они обхаживали Путина и отрицали опасность его империалистического мировоззрения. Германия даже построила не один, а целых два трубопровода для перекачки газа напрямую из России, проложив их в обход не только украинской, но и польской газотранспортной системы.

Такая близость и дружба стала историческим кошмаром для Польши и прибалтийских стран. Они страдали от германо-российской близости со времен Гогенцоллернов, Габсбургов и Романовых, которые в XVIII веке расчленили и ликвидировали Речь Посполитую. Но худшим кошмаром для поляков стал Пакт Молотова-Риббентропа от 1939 года, по которому нацистская Германия и Советский Союз поделили между собой Польшу и прибалтийские государства.

Поэтому решение этих стран вступить в ЕС и НАТО было в значительной степени продиктовано их стремлением как можно больше отдалиться от Москвы. В течение 20 лет пребывания Путина у власти они все чаще и громче озвучивали свои предостережения. Но Брюссель, Берлин, Париж и другие столицы игнорировали их со "снисходительным высокомерием", как выразился бывший эстонский президент Тоомас Хендрик Ильвес.

Однако сегодня к Таллину, Риге, Вильнюсу и Варшаве прислушивается весь ЕС и Запад. Они имеют право говорить о своем лидерстве и с другой точки зрения. В сопоставлении с размером экономики Эстония больше всех в мире помогает Украине. За ней следуют Латвия, Польша и Литва. Германия на 14-м месте, а Франция — на 21-м.

Но такая репутация не обеспечивает им влияние. Сейчас уже нет "восточного блока", который они могли бы возглавить в ЕС. Он существовал тогда, когда "Вышеградская четверка" в составе Польши, Венгрии, Словакии и Чехии действовала заодно и пользовалась большим влиянием в Брюсселе. Сегодня эти страны разошлись в разные стороны. Чехи только что избрали президентом бывшего генерала Петра Павела, который служил в НАТО. Он поможет сплотить Запад против Москвы. Но венгерский премьер-министр Виктор Орбан остается апологетом Путина, а хорватский президент Зоран Миланович проявляет политическую сдержанность.

Более того, Варшава, как и Будапешт, расходует слишком много политической энергии на ругань в адрес Брюсселя и ЕС, а сама ослабляет у себя в стране власть закона и демократические институты. ЕС в ответ ввел санкции против Польши и Венгрии, отказав им в финансировании на общую сумму 138 миллиардов евро. И это больно, потому что Польша остается ведущим получателем средств Евросоюза, опережая Грецию и Венгрию. Германия и Франция, между тем, остаются крупнейшими донорами.

Ни одно правительство, ни одна страна не может претендовать на роль лидера конфедерации, если подрывает ее общие ценности, доит ее финансы и препятствует ее управлению.

Если возникает впечатление, что власть и влияние в ЕС смещаются на восток, то причины надо искать в другом. Главная причина в том, что все прочие потенциальные лидеры по сути дела отказались от гонки. Британцы вообще покинули клуб. Итальянцы сменили добросовестного и авторитетного лидера Марио Драги на пост-фашистскую популистку Джорджу Мелони. А что до старого доброго франко-германского тандема, то французский президент Эммануэль Макрон и Шольц не в силах взять этот вес, а уж тем более сдвинуть что-нибудь с места.

Таково неутешительное логическое заключение из эзоповской шутки Шольца. Правда в том, что у Запада в целом только один лидер — Соединенные Штаты. А у Европы лидера нет вообще. Ее друзья и враги могут с полным правом переадресовать колкость Шольца Берлину, Парижу, Брюсселю и всему Евросоюзу: здесь Родос, здесь прыгай.