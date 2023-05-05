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ТАСС

В Пентагоне сообщили о передаче Украине более $35,7 млрд военной помощи с начала СВО РФ

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Флаг США
Флаг США.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

США поставили более $36,4 млрд на "оказание Украине помощи в сфере безопасности", говорится в опубликованной Минобороны США справке

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты поставили Украине военной помощи на сумму $35,7 млрд с 24 февраля 2022 года и $36,4 млрд за то время, что на посту президента США находится Джо Байден. Об этом в среду сообщила пресс-служба Пентагона.

В опубликованной Минобороны США справке говорится, что Соединенные Штаты выделили более $36,4 млрд на "оказание Украине помощи в сфере безопасности" со вступления Байдена в должность, в том числе более $35,7 млрд долларов направили Киеву после начала специальной военной операции РФ.

Документ обнародовали по случаю выделения очередного пакета помощи Киеву. Пентагон ранее сообщал, что власти США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере $300 млн, в него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, ракеты Hydra 70, артиллерийские снаряды, противотанковые системы. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Hydra-70
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