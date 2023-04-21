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ЦАМТО

Пентагон: объем помощи США Украине с начала спецоперации достиг 35,4 млрд. долларов

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 20 апреля. Суммарный объем военной помощи США Украине с начала российской специальной военной операции достиг 35,4 млрд. долл., а с начала работы президента США Джо Байдена в должности главы государства – 36,1 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении Пентагона.

"Совокупно Соединенные Штаты выделили более 36,1 млрд. долл. военной помощи Украине с начала работы администрации Байдена, включая более чем 35,4 млрд. долл. с… 24 февраля 2022 года", – говорится в заявлении Пентагона.

США 19 апреля объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 325 млн. долл. В него входят, в том числе, боеприпасы для артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды калибров 155 и 105 мм, управляемые ракеты для боевых машин пехоты Bradley, противотанковые комплексы AT-4, противотанковые мины, заряды для преодоления заграждений, 9 млн. патронов для стрелкового оружия, высокоточные авиационные боеприпасы, 4 машины логистической поддержки, сообщает агентство.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
HIMARS
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