Войти
Независимое военное обозрение

Донбасс под огнем «Хаймарса»

333
0
0
Использование американских систем залпового огня не принесло Киеву радикального изменения на фронте. Фото с сайта www.army.mil
Использование американских систем залпового огня не принесло Киеву радикального изменения на фронте. Фото с сайта www.army.mil.

Одной лишь контрбатарейной борьбы недостаточно

Украинская армия вскоре получит реактивные снаряды (РС) повышенного радиуса действия для уже поставленных США и Великобританией реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 227 мм, сообщило издание «Страна.ua» со слов секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова. «Мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», – сказал он.

Возможно, данное заявление вызвано чисто политическими соображениями, с целью ободрить украинское население и военных после очередных неудач на фронте: оставление Лисичанска, отход из Северска и Авдеевки. Отступая под огнем противника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в живой силе и технике. Бронетехнику и артиллерийские системы приходится бросать из-за нехватки топлива и невозможности транспортировки по насквозь простреливаемым дорогам.

Впервые в ходе сражения за Донбасс Российская армия нанесла огневое поражение РСЗО типа М142 HIMARS. Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны России за 17 июля. Самоходная пусковая установка и машина заряжания пополнили список из 760 боевых машин РСЗО, уничтоженных с начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Западные специалисты отмечают возросшее мастерство российских артиллеристов в искусстве ведения контрбатарейной борьбы. Но одного этого пока недостаточно, чтобы остановить постоянные обстрелы украинскими войсками населенных пунктов ЛДНР. Поэтому министр обороны Сергей Шойгу отдал ряд новых распоряжений в ходе инспекции действующей армии.

16 июля глава военного ведомства выслушал доклады командующих войсковых группировки «Юг» Сергея Суровикина и «Центр» Александра Лапина.

Они получили приказ по дальнейшему наращиванию действий «на всех операционных направлениях, в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».

Через пару дней министр заслушал Рустама Мурадова, командующего группой «Восток». Ему поставлена задача «на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности украинских войск, из которых они обстреливают жилые кварталы в Луганской и Донецкой народных республиках, а также поджигают поля с пшеницей и хранилища с зерном».

Распоряжения отданы несколько дней спустя обращения Украины к США с просьбой о передаче 227-мм РС повышенной дальности для HIMARS. К настоящему времени ВСУ получили десяток таких РСЗО. Они активно используются для стрельбы по складам с боеприпасами, пунктам управления, системам ПВО и гражданским объектам. Согласно официальным данным ЛНР, украинские военные за пять месяцев эскалации 1033 раза обстреляли территорию республики, выпустив применено 10 398 боеприпасов различного калибра, из них 2153 снаряда РСЗО, в том числе 30 ракет калибра 227 мм.

Точных данных от ДНР нет, но известно, что HIMARS там тоже действует: уничтоженные 17 июля высокоточным оружием пусковая установка и транспортно-заряжающая машина находились в 54 км от Донецка, у населенного пункта Красноармейск.

Перед началом СВО украинские войска обладали 515 РСЗО, включая триста БМ-21 «Град» калибра 122 мм, сотней «Ураганов» калибра 220 мм и таким же числом «Смерчей» калибра 300 мм. Помимо того, сотни РСЗО складировались в пунктах хранения. Большинство уже выбиты, но некоторое количество прошло восстановительный ремонт. Европейские страны НАТО передали Украине значительное число своих «Градов» и их местных модификаций. Одновременно США начали поставки HIMARS, а Великобритания – M270 MLRS. Обе системы стреляют реактивными снарядами калибра 227 мм.

Система MLRS принята на вооружение в 1982 году. Ее пусковая установка (ПУ) М270 массой 25 т использует гусеничное шасси, унифицированное с боевой машиной пехоты M2 «Брэдли». В ходе эксплуатации MLRS показала неудовлетворительную подвижность, поэтому в 2005 году появился вариант исполнения M142 HIMARS на колесном шасси трехосного армейского грузовика. Вес боевой машины сократился до 11 т, но теперь она несет только один стартовый блок из 6 РС вместо 12.

В начале июня США объявили о решении поставить Украине HIMARS, а Великобритания – MLRS. Однако Вашингтон и Лондон ограничили номенклатуру боеприпасов реактивными снарядами калибра 227 мм, оставив на потом вопрос с поставками баллистических ракет (БР) тактического класса ATACMS калибра 610 мм. Они также могут запускаться с пусковых установок M270 и M142 без каких-либо переделок.

Москва предупредила Вашингтон и Лондон, что в случае передачи Украине дальнобойных ракет будет «применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим».

Стандартный боеприпас к этим системам представляет реактивный снаряд массой 300 кг с боевой частью (БЧ) 160 кг, с дальностью пуска до 45 км, со 100-килограммовой БЧ – 70 км. На испытаниях находятся улучшенные РС типа GMLRS и ER-GMLRS (вариант с уменьшенной БЧ) c блоком коррекции по спутниковым навигационным сигналам GPS и дальностью стрельбы 80 и 135 км соответственно.

Ряд обстрелов, проведенных украинскими военными в июле, сопровождался высокой точностью. Это указывает на использование РС, оснащенных системой управления полетом на конечном участке траектории по сигналам спутниковой группировки. Отдельные западные СМИ утверждают, что высокоточные удары по складам боеприпасов у Донецка и Луганска стали причиной «снарядного голода» у ополченцев Донбасса.

Если просьба Киева насчет более совершенных боеприпасов будет удовлетворена и ему будут поставлены еще более дальнобойные и точные ракеты к MLRS – HIMARS, это вызовет очередной виток эскалации конфликта, приведет к большим жертвам. Особенно опасно появление у националистов баллистических ракеты семейства ATACMS. Они отличаются повышенной дальностью: MGM-140 с кассетной БЧ массой 560 кг может улететь на 130 км, а MGM-168 с унитарным осколочно-фугасным блоком 268 кг – на 270 км.

Характеристики ATACMS позволяют украинским националистам обстреливать Крым. От Одессы до Евпатории – 250 км, до Севастополя – около 300. Правительство в Киеве, а вместе с ним Вашингтон и Лондон не признают российской принадлежности Крыма. Следовательно, обстрел объектов на полуострове не будет, по их мнению, нарушением обещания не применять американское оружие по России.


Владимир Карнозов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
GMLRS
HIMARS
Град РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
GPS
NATO
Похожие новости
14.06.2022
Ударный комплекс
17.09.2020
Крымский пост: полуостров защитит дальнобойная артиллерия
07.10.2019
Использование обогащенного урана, фосфорных и кассетных боеприпасов в ходе войн и конфликтов ХХI века
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
08.02.2017
Основы военной мощи России: букварь для новой администрации (The National Interest, США)
24.10.2012
Новый образ Бога войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 04:42
  • 66
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 22.07 04:31
  • 29394
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.07 02:13
  • 1
Российская армия начала применять на Украине барражирующие боеприпасы "Ланцет" с усиленной БЧ
  • 22.07 01:22
  • 1
В США оценили российскую «Коалицию»
  • 22.07 01:18
  • 9
Шойгу поручил группировке "Запад" активнее бороться с украинскими беспилотниками и обстрелами
  • 21.07 16:50
  • 0
Производство украинских беспилотников переехало в Польшу
  • 21.07 13:04
  • 1
На самарском заводе «Авиакор» приступили к сборке четырех фюзеляжей для турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога»
  • 21.07 11:31
  • 0
Польша заявляет о рекордной выставки вооружений в Кельце
  • 21.07 11:01
  • 2
Модернизированный «Неустрашимый» выполнил стрельбу «Кинжалом»
  • 21.07 10:31
  • 1
Самый большой в мире атомоход остался в боевом составе ВМФ России
  • 21.07 10:26
  • 1
АПЛ "Дмитрий Донской" будет решать задачи в составе ВМФ как минимум до 1 декабря
  • 21.07 10:21
  • 1
Глава МИД Франции Колонна: Париж уже отправил обещанные дополнительно шесть САУ CAESAR на Украину
  • 21.07 10:17
  • 1
Германия отдала себя на милость России
  • 21.07 09:47
  • 1
«От Казахстана удара в спину мы не ждем, но подстраховаться надо»
  • 21.07 09:33
  • 1
Сибирь прикроют модернизированными «Фаворитами»