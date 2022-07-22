Донбасс под огнем «Хаймарса»

Одной лишь контрбатарейной борьбы недостаточно

Украинская армия вскоре получит реактивные снаряды (РС) повышенного радиуса действия для уже поставленных США и Великобританией реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 227 мм, сообщило издание «Страна.ua» со слов секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова. «Мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», – сказал он.

Возможно, данное заявление вызвано чисто политическими соображениями, с целью ободрить украинское население и военных после очередных неудач на фронте: оставление Лисичанска, отход из Северска и Авдеевки. Отступая под огнем противника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в живой силе и технике. Бронетехнику и артиллерийские системы приходится бросать из-за нехватки топлива и невозможности транспортировки по насквозь простреливаемым дорогам.

Впервые в ходе сражения за Донбасс Российская армия нанесла огневое поражение РСЗО типа М142 HIMARS. Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны России за 17 июля. Самоходная пусковая установка и машина заряжания пополнили список из 760 боевых машин РСЗО, уничтоженных с начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Западные специалисты отмечают возросшее мастерство российских артиллеристов в искусстве ведения контрбатарейной борьбы. Но одного этого пока недостаточно, чтобы остановить постоянные обстрелы украинскими войсками населенных пунктов ЛДНР. Поэтому министр обороны Сергей Шойгу отдал ряд новых распоряжений в ходе инспекции действующей армии.

16 июля глава военного ведомства выслушал доклады командующих войсковых группировки «Юг» Сергея Суровикина и «Центр» Александра Лапина.

Они получили приказ по дальнейшему наращиванию действий «на всех операционных направлениях, в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».

Через пару дней министр заслушал Рустама Мурадова, командующего группой «Восток». Ему поставлена задача «на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности украинских войск, из которых они обстреливают жилые кварталы в Луганской и Донецкой народных республиках, а также поджигают поля с пшеницей и хранилища с зерном».

Распоряжения отданы несколько дней спустя обращения Украины к США с просьбой о передаче 227-мм РС повышенной дальности для HIMARS. К настоящему времени ВСУ получили десяток таких РСЗО. Они активно используются для стрельбы по складам с боеприпасами, пунктам управления, системам ПВО и гражданским объектам. Согласно официальным данным ЛНР, украинские военные за пять месяцев эскалации 1033 раза обстреляли территорию республики, выпустив применено 10 398 боеприпасов различного калибра, из них 2153 снаряда РСЗО, в том числе 30 ракет калибра 227 мм.

Точных данных от ДНР нет, но известно, что HIMARS там тоже действует: уничтоженные 17 июля высокоточным оружием пусковая установка и транспортно-заряжающая машина находились в 54 км от Донецка, у населенного пункта Красноармейск.

Перед началом СВО украинские войска обладали 515 РСЗО, включая триста БМ-21 «Град» калибра 122 мм, сотней «Ураганов» калибра 220 мм и таким же числом «Смерчей» калибра 300 мм. Помимо того, сотни РСЗО складировались в пунктах хранения. Большинство уже выбиты, но некоторое количество прошло восстановительный ремонт. Европейские страны НАТО передали Украине значительное число своих «Градов» и их местных модификаций. Одновременно США начали поставки HIMARS, а Великобритания – M270 MLRS. Обе системы стреляют реактивными снарядами калибра 227 мм.

Система MLRS принята на вооружение в 1982 году. Ее пусковая установка (ПУ) М270 массой 25 т использует гусеничное шасси, унифицированное с боевой машиной пехоты M2 «Брэдли». В ходе эксплуатации MLRS показала неудовлетворительную подвижность, поэтому в 2005 году появился вариант исполнения M142 HIMARS на колесном шасси трехосного армейского грузовика. Вес боевой машины сократился до 11 т, но теперь она несет только один стартовый блок из 6 РС вместо 12.

В начале июня США объявили о решении поставить Украине HIMARS, а Великобритания – MLRS. Однако Вашингтон и Лондон ограничили номенклатуру боеприпасов реактивными снарядами калибра 227 мм, оставив на потом вопрос с поставками баллистических ракет (БР) тактического класса ATACMS калибра 610 мм. Они также могут запускаться с пусковых установок M270 и M142 без каких-либо переделок.

Москва предупредила Вашингтон и Лондон, что в случае передачи Украине дальнобойных ракет будет «применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим».

Стандартный боеприпас к этим системам представляет реактивный снаряд массой 300 кг с боевой частью (БЧ) 160 кг, с дальностью пуска до 45 км, со 100-килограммовой БЧ – 70 км. На испытаниях находятся улучшенные РС типа GMLRS и ER-GMLRS (вариант с уменьшенной БЧ) c блоком коррекции по спутниковым навигационным сигналам GPS и дальностью стрельбы 80 и 135 км соответственно.

Ряд обстрелов, проведенных украинскими военными в июле, сопровождался высокой точностью. Это указывает на использование РС, оснащенных системой управления полетом на конечном участке траектории по сигналам спутниковой группировки. Отдельные западные СМИ утверждают, что высокоточные удары по складам боеприпасов у Донецка и Луганска стали причиной «снарядного голода» у ополченцев Донбасса.

Если просьба Киева насчет более совершенных боеприпасов будет удовлетворена и ему будут поставлены еще более дальнобойные и точные ракеты к MLRS – HIMARS, это вызовет очередной виток эскалации конфликта, приведет к большим жертвам. Особенно опасно появление у националистов баллистических ракеты семейства ATACMS. Они отличаются повышенной дальностью: MGM-140 с кассетной БЧ массой 560 кг может улететь на 130 км, а MGM-168 с унитарным осколочно-фугасным блоком 268 кг – на 270 км.

Характеристики ATACMS позволяют украинским националистам обстреливать Крым. От Одессы до Евпатории – 250 км, до Севастополя – около 300. Правительство в Киеве, а вместе с ним Вашингтон и Лондон не признают российской принадлежности Крыма. Следовательно, обстрел объектов на полуострове не будет, по их мнению, нарушением обещания не применять американское оружие по России.

Владимир Карнозов