Универсальный десантный корабль Anadolu введён в состав турецкого флота

10 апреля 2023 года на турецком судостроительном предприятии Sedef Tuzla Tersanesi судостроительной компании Sedef Gemi İnşaatı Sanayii A.Ş (Sedef Shipyard, входит в состав холдинга Turkon) в Тузле на южной окраине азиатской части Стамбула состоялась официальная церемония ввода в состав военно-морских сил Турции построенного на этой верфи универсального десантного корабля L 400 Anadolu. В церемонии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При полном водоизмещении 27,5 тысяч тонн и длине корпуса 231 метр, универсальный десантный корабль Anadolu стал cамым крупным боевым кораблем в истории турецкого флота, превзойдя линейный крейсер Yavuz (Goeben).

Церемония ввода в состав ВМС Турции универсального десантного корабля L 400 Anadolu, построенного на турецком судостроительном предприятии Sedef Tuzla Tersanesi судостроительной компании Sedef Gemi İnşaatı Sanayii A.Ş (Sedef Shipyard). Тузла (Стамбул), 10.04.2023 (с) министерство национальной обороны Турции

В своей речи на церемонии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Anadolu флагманом турецких ВМС и предметом гордости для всей Турции. Эрдоган также отметил, что Anadolu является первым военным кораблем в мире, предназначенным для базирования ударных беспилотных летательных аппаратов. "Этот десантный корабль обладает всеми возможностями для использования в военных и гуманитарных операциях в любой точке мира. Благодаря кораблю Anadolu, Турция войдет в число мировых лидеров в сфере технологий, систем и решений, меняющих ситуацию на местах", - сказал Эрдоган.

Во время церемонии ввода в строй на полетной палубе Anadolu были выставлены по два противолодочных вертолёта Sikorsky S-70B-28 Seahawk и боевых вертолёта Bell AH-1W SuperCobra авиации ВМС Турции, а также опытные образцы двух беспилотных летательных аппаратов разработки турецкой группы Baykar - реактивный Bayraktar Kızılelma (MIUS) и поршневой Bayraktar TB3 (последний специально разработан для палубного базирования).

Напомним, что первый турецкий авианесущий универсальный десантный корабль (УДК) L 400 Anadolu поcтроен по проекту испанского судостроительного объединения Navantia и является фактически аналогом ранее построенного для ВМС Испании УДК Juan Carlos I. Контракт на на техническое проектирование и постройку для ВМС Турции к 2021 году УДК по программе Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) по проекту Juan Carlos I был подписан судостроительной компанией Sedef Gemi İnşaatı Sanayii A.Ş. с Управлением оборонной промышленности Турции (SSM, ныне SSB) 7 мая 2015 года. Стоимость контракта не называлась, но неофициально оценивалась в 1,4 млрд долл.

Официальная церемония первой резки стали для УДК Anadolu состоялась на верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле 30 апреля 2016 года. Выступая на церемонии резки стали президент Турции Эрдоган заявил, что данный корабль станет первым шагом в создании собственного турецкого авианосца, и что "Anadolu станет первым кораблем флота, который будет использовать самолеты F-35B".

Решение о выборе Sedef и предложенного ею проекта корабля в тендере по программе LPD было принято SSM 26 декабря 2013 года. Sedef выступала в данном тендере представителем испанского объединения Navantia с предложением проекта УДК Juan Carlos I.

Программа Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) стоимостью 1,7 млрд долл, начатая еще в 2006 году, предусматривала приобретение для турецкого флота одного УДК, а также для использования с него - четырех танкодесантных катеров типа LCM, двух малых десантных катеров типа LCVP и 27 амфибийных гусеничных бронетранспортеров ZAHA. Головным подрядчиком в поставке должна была выступать частная турецкая судоверфь. В феврале 2010 года SSM разослал предложения по участию в тендере семи турецким судостроительным предприятиям (ADIK, Çelik Tekne, Dearsan Shipyard, Desan Shipyard, RMK Marine, Sedef и военно-морской верфи в Стамбуле), действовавшим в основном в кооперации с иностранными партнерами (и представившим в основном иностранные проекты). В мае 2011 года в окончательный конкурсный список по программе вошли Sedef (представившая проект УДК Juan Carlos I испанской Navantia), RMK Marine (с собственным проектом, разработанным при содействии британской проектной фирмы ВМТ) и Desan Shipyard (представившая проект южнокорейской корпорации Hanjin Heavy Industries на основе УДК Dokdo - в итоге SSM 26 декабря 2013 года присудил ему второе место).

Сделанный в итоге выбор в пользу испанского проекта стал вторым экспортным успехом разработанного Navantia проекта Juan Carlos I после контракта на два корабля этого типа с Австралией. В отличие от австралийских кораблей, корпуса которых строились на верфи Navantia в Эль-Ферроле с последующей достройкой в Австралии, турецкий УДК полностью строился на верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле в 310-метровом сухом строительном доке.

Спуск на воду (вывод из сухого строительного дока верфи) УДК Anadolu в Тузле был произведен 4 мая 2019 года. По условиям контракта, спуск корабля должен был быть произведен в течение 40 месяцев с даты начала постройки (30 апреля 2016 года), а морские испытания должны быть осуществлены через 55-59 месяцев после начала постройки - с ноября 2020 года, со сдачей флоту в 2021 году. Однако хотя ранее руководство Sedef оптимистично заявляло о готовности передать корабль ВМС Турции ранее контрактного срока - уже в 2020 году, но фактически достройка УДК затянулась. Турецкий военно-морской флаг на Anadolu был поднят на верфи на церемонии 4 марта 2022 года, а первый выход корабля на заводские ходовые испытания в Мраморное море состоялся 22 июня 2022 года. 21 января 2023 года УДК был формально передан ВМС Турции, однако церемония ввода в строй состоялась только сейчас. В итоге ввод корабля в состав флота был произведен примерно с двухгодовым опозданием.

Дополнительным фактором, осложнившим судьбу корабля, стало исключение в апреле 2021 года американцами Турции из программы самолета Lockheed Martin F-35. В результате теперь об оснащении Anadolu самолетами F-35B речи уже не идет, и с 2020 года заявляется о планах обеспечить базирование на корабле БЛА турецкого производства, в первую очередь производства группы Baykar - поршневого Bayraktar TB3 и реактивного Bayraktar Kizilelma (MIUS). При этом для обеспечения горизонтального взлета и посадки этих БЛА с палубы УДК, Anadolu предполагается в дальнейшем оснастить специальными разгонными и тормозными устройствами. Кроме того, в апреле 2021 года глава SSB Исмаил Демир заявил о планах разработки палубного варианта перспективного турецкого реактивного учебно-боевого самолета TAI Hürjet, в том числе для возможного базирования на УДК Anadolu.

Руководство компании Sedef и министерство обороны Турции еще с начала 2017 года неоднократно сообщали о возможности строительства для турецкого флота второго УДК типа Anadolu, с предполагаемым названием Trakya. Однако амбиции Турции в последнее время сместились в сторону более крупного авианесущего корабля, создавать который планируется при содействии все того же испанского судостроительного объединения Navantia. Сообщалось, что в ходе визита в ноябре 2021 года в Турцию премьер-министра Испании Педро Санчеса сторонами обсуждалась возможность строительства для Турции при испанском содействии авианосца, более крупного, чем УДК Anadolu. Президент Турции Эрдоган тогда на совместной пресс-конференции с Педро Санчесом, упомянув о сотрудничестве с Испанией по строительству по испанскому проекту УДК Anadolu, заявил: "[этот] первый авианосец не был крупным. Мы договорились о строительстве большого авианосца".

На церемонии ввода Anadolu в строй 10 апреля президент Эрдоган снова заявил, что "этого мало, и мы планируем строительство полноценного авианосца".

Церемония ввода в состав ВМС Турции универсального десантного корабля L 400 Anadolu, построенного на турецком судостроительном предприятии Sedef Tuzla Tersanesi судостроительной компании Sedef Gemi İnşaatı Sanayii A.Ş (Sedef Shipyard). Тузла (Стамбул), 10.04.2023 (с) министерство национальной обороны Турции. пресс-служба президента Турции, группа Baykar, информационное агентство Anadolu

Инфографика на русском языке (с) информационное агентство Anadolu

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