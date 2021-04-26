Турция окончательно исключена из программы истребителя F-35

Электронное издание "MK.ru" под заголовком "Военный аналитик назвал важный рычаг влияния на Турцию" опубликовало комментарий директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслана Пухова по поводу официально объявленного 21 апреля 2021 года министерством обороны США окончательного исключения Турции из программы совместной разработки и производства истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35 (JSF). Турция являлась участником "третьего уровня" этой программы с января 2007 года.

Первый построенный для ВВС Турции истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II (серийный номер АТ-01, номер ВВС США 15-5219, номер ВВС Турции 18-0001) во время первого полета на заводском аэродроме на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорте, 10.04.2018 (с) Кeith Snyder / www.f-16.net

США официально объявили Турции о том, что исключили ее из участников программы по производству новейшего истребителя F-35. Это было сделано в наказание: несмотря на многочисленные протесты Вашингтона, Анкара купила у Москвы российские зенитные ракетные системы большой дальности С-400 "Триумф".

Но если Турция теперь не получит столь нужных ей американских истребителей, то чьи самолеты она будет вынуждена купить для своих Военно-воздушных сил? Могут ли это быть российские истребители? На этот вопрос "МК" ответил военный аналитик, специалист в области экспорта вооружений.

О том, что Штаты сдержали свое обещание - наказать Анкару за покупку российских С-400, - сообщило турецкое информагентство Anadolu. По его данным, Вашингтон аннулировал соглашение, подписанное Анкарой в 2007 году. Оно предусматривало покупку Турцией 100 самолетов пятогого поколения F-35, а также производство ряда комплектующих еще для 1000 этих машин. Кроме Турции, в этой программе вместе с США остались Канада, Австралия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Британия и Дания.

При этом, даже несмотря на официальное уведомление об исключении из программы F-35, турецкая военная промышленность, как сказал министр Мустафа Варанк, не остановила выпуск комплектующих для этого американского самолета.

- Турция действительно очень нуждается в новом самолете, - заявил "МК" директор Московского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. - Анкара рассматривала вариант покупки российского Су-35. Однако взяла паузу. Связано это с комплексом причин.

Во-первых американцы, исключая Турцию из программы F-35, продолжают поставлять ей запчасти к американским самолетам F-16, которые стоят на вооружении турецких ВВС. Так что критической ситуации, такой, например, как сложилась в Венесуэле у того же Чавеса, когда американцы отказались поставлять запчасти к его F -16, у Турции сейчас нет.

Во-вторых, Турция имеет собственную военную промышленность, которая за последние десять лет совершила колоссальный рывок, начав обеспечивать турецкую армию многими видами вооружений. Возможно, единственное, где она себя еще не в полной мере обеспечивает, это именно авиастроение и ракетостроение. Турецкое руководство предпринимает колоссальные усилия, чтобы достичь такого самообеспечения.

Турция приняла решение делать собственный боевой самолет. [TF-X] До недавнего времени консультантом в этой программе была британская BAE Systems, так как при всем ухудшении отношений с Западом, у Британии с Турцией отношения не ухудшились. Кроме того, Турция обращалась к России с просьбой поставить ей двигатели, которые она могла бы интегрировать в свой самолет. Вполне возможно (как промежуточный вариант), что турки купят у нас партию двигателей.

- Исключить возможность продажи Анкаре партии наших истребителей, я думаю, тоже нельзя, - продолжает эксперт. - Эта тема достаточно давно обсуждается Россией и Турцией. Однако мы видим, что Турция пока не спешит принимать окончательного решения о покупке наших самолетов. Держит паузу. Но я считаю, что более реальна покупка российских двигателей. И если нам такое предложение поступит, то двигатели, безусловно, нужно им продать. Ведь рано, или поздно они все равно найдут себе и двигатели, и самолеты. А так мы, по крайней мере, заработаем деньги. При этом Анкара будет в той или иной степени от нас зависима, и мы сможем иметь еще один рычаг влияния на Турцию.