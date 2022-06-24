Турецкий универсальный десантный корабль Anadolu в море

Руководство турецкой судостроительной компании Sedef Gemi İnşaatı Sanayii A.Ş (Sedef Shipyard, входит в состав холдинга Turkon) сообщило, что 22 июня 2022 года в акваторию Мраморного моря впервые вышел на заводские ходовые испытания универсальный десантный корабль L 400 Anadolu, построенный для военно-морских сил Турции на верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле (южная окраина азиатской части Стамбула).

Вышедший в море на заводские ходовые испытания турецкий универсальный десантный корабль L 400 Anadolu, построенный на верфи Sedef Tuzla Tersanesi турецкой судостроительной компании Sedef Gemi İnşaatı Sanayii, 22.06.2022 (с) Sedef Gemi İnşaatı Sanayii

Напомним, что первый турецкий авианесущий универсальный десантный корабль (УДК) L 400 Anadolu строится по проекту испанского судостроительного объединения Navantia и является фактически аналогом ранее построенного для ВМС Испании УДК Juan Carlos I. Контракт на на техническое проектирование и постройку для ВМС Турции к 2021 году УДК по программе Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) по проекту Juan Carlos I был подписан компанией Sedef Gemi İnşaatı Sanayii A.Ş. с Управлением оборонной промышленности Турции (Savunma Sanayii Müsteşarlığı - SSM, ныне SSB) 7 мая 2015 года. Стоимость контракта не называлась, но неофициально оценивается в 1,4 млрд долл.

Официальная церемония первой резки стали для УДК Anadolu состоялась на верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле 30 апреля 2016 года. Выступая на церемонии резки стали, президент Турции Эрдоган заявил, что данный корабль станет первым шагом в создании собственного турецкого авианосца, и что "Anadolu станет первым кораблем флота, который будет использовать самолеты F-35B".

Решение о выборе Sedef и предложенного ею проекта корабля в тендере по программе LPD было принято SSM 26 декабря 2013 года. Sedef выступала в данном тендере представителем испанского объединения Navantia с предложением проекта УДК Juan Carlos I.

Программа Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) стоимостью 1,7 млрд долл, начатая еще в 2006 году, предусматривала приобретение для турецкого флота одного УДК, а также для использования с него - четырех танкодесантных катеров типа LCM, двух малых десантных катеров типа LCVP и 27 амфибийных гусеничных бронетранспортеров ZAHA. Головным подрядчиком в поставке должна была выступать частная турецкая судоверфь. В феврале 2010 года SSM разослал предложения по участию в тендере семи турецким судостроительным предприятиям (ADIK, Çelik Tekne, Dearsan Shipyard, Desan Shipyard, RMK Marine, Sedef и военно-морской верфи в Стамбуле), действовавшим в основном в кооперации с иностранными партнерами (и представившим в основном иностранные проекты). В мае 2011 года в окончательный конкурсный список по программе вошли Sedef (представившая проект УДК Juan Carlos I испанской Navantia), RMK Marine (с собственным проектом, разработанным при содействии британской проектной фирмы ВМТ) и Desan Shipyard (представившая проект южнокорейской Hanjin Heavy Industries на основе УДК Dokdo - в итоге SSM 26 декабря 2013 года присудил ему второе место).

Сделанный в итоге выбор в пользу испанского проекта стало вторым экспортным успехом разработанного Navantia проекта Juan Carlos I после контракта на два корабля этого типа с Австралией. В отличие от австралийских кораблей, корпуса которых строились на верфи Navantia в Эль-Ферроле с последующей достройкой в Австралии, турецкий УДК полностью строился на верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле в 310-метровом сухом строительном доке. При полном водоизмещении 27,5 тыс тонн и длине корпуса 231 метр УДК Anadolu станет cамым крупным боевым кораблем в истории турецкого флота, превзойдя линейный крейсер Yavuz (Goeben).

Спуск на воду (вывод из сухого строительного дока верфи) УДК Anadolu в Тузле был произведен 4 мая 2019 года. По условиям контракта, спуск корабля должен был быть произведен в течение 40 месяцев с даты начала постройки [30 апреля 2016 года], а морские испытания должны быть осуществлены через 55-59 месяцев после начала постройки - с ноября 2020 года, со сдачей флоту в 2021 году. Однако хотя ранее руководство Sedef оптимистично заявляло о готовности передать корабль ВМС Турции ранее контрактного срока - уже в 2020 году, но фактически достройка УДК затянулась, и только сейчас корабль вышел на заводские ходовые испытания, а его фактический ввод в строй, видимо, состоится только в 2023 году. Турецкий военно-морской флаг на Anadolu был поднят на верфи на церемонии 4 марта 2022 года.

Дополнительным фактором, осложнившим судьбу корабля, стало исключение в апреле 2021 года американцами Турции из программы самолета Lockheed Martin F-35. В результате теперь об оснащении Anadolu самолетами F-35B речи уже не идет, и с 2020 года заявляется о планах обеспечить базирование на корабле БЛА турецкого производства, в первую очередь производства компании Baykar Savunma - поршневого Bayraktar TB3 и реактивного Bayraktar Kizilelma (MIUS). При этом для обеспечения горизонтального взлета и посадки этих БЛА с палубы УДК, Anadolu предполагается в дальнейшем оснастить специальными разгонными и тормозными устройствами.

Руководство компании Sedef и министерство обороны Турции еще с начала 2017 года неоднократно сообщали о возможности строительства для турецкого флота второго УДК типа Anadolu, с предполагаемым названием Trakya. Однако амбиции Турции в последнее время сместились в сторону более крупного авианесущего корабля (неясно, более крупного УДК, или полноценного авианосца), создавать который планируется при содействии все того же испанского судостроительного объединения Navantia. Сообщалось, что в ходе визита в ноябре 2021 года в Турцию премьер-министра Испании Педро Санчеса сторонами обсуждалась возможность строительства для Турции при испанском содействии авианосца, более крупного, чем УДК Anadolu. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда на совместной пресс-конференции с Педро Санчесом, упомянув о сотрудничестве с Испанией по строительству по испанскому проекту УДК Anadolu, заявил: "[этот] первый авианосец не был крупным. Мы договорились о строительстве большого авианосца".

В апреле 2021 года глава SSB Исмаил Демир заявил о планах разработки палубного варианта перспективного турецкого реактивного учебно-боевого самолета TAI Hürjet, в том числе для возможного базирования на УДК Anadolu.

Вышедший в море на заводские ходовые испытания турецкий универсальный десантный корабль L 400 Anadolu, построенный на верфи Sedef Tuzla Tersanesi турецкой судостроительной компании Sedef Gemi İnşaatı Sanayii, 22.06.2022 (с) Sedef Gemi İnşaatı Sanayii