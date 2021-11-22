Турция ведет переговоры о строительстве авианосца в сотрудничестве с Испанией

Сообщается, что в ходе визита 18 ноября 2021 года в Турцию премьер-министра Испании Педро Санчеса сторонами обсуждалась возможность строительства для Турции при испанском содействии авианосца, более крупного, чем достраивающийся сейчас для ВМС Турции на турецкой судостроительной верфи Sedef Tuzla Tersanesi универсальный десантный корабль (УДК) L 400 Anadolu, строящийся по проекту и при участии испанского судостроительного объединения Navantia.

Находящийся в стадии достройки для ВМС Турции на турецкой судостроительной верфи Sedef Tuzla Tersanesi универсальный десантный корабль L 400 Anadolu, строящийся по проекту и при участии испанского судостроительного объединения Navantia. Снимок сделан в ноябре 2021 года и позволяет оценить нынешнюю степень готовности корабля (с) twitter.com/mavivatannet / MaviVatan.net @mavivatannet

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом 18 ноября заявил, что его страна надеется на расширение сотрудничества в области обороны с союзником по НАТО Испанией. Упомянув сотрудничестве с Испанией по строительству по испанскому проекту УДК Anadolu, Эрдоган cказал далее: "[этот] первый авианосец не был крупным. Мы договорились о строительстве большого авианосца".

"И, возможно, мы также вступим [в сотрудничество] по подводной лодке". - заявил Эрдоган, - "Мы так много можем сделать в оборонной промышленности, в том числе [в области] вооруженных и невооруженных беспилотных летательных аппаратов".

Со стороны bmpd напомним, что УДК L 400 Anadolu строится по проекту испанского судостроительного объединения Navantia и является фактически аналогом ранее построенного для ВМС Испании УДК Juan Carlos I. Контракт на на техническое проектирование и постройку для ВМС Турции к 2021 году УДК по программе Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) по проекту Juan Carlos I был подписан компанией Sedef Gemi İnşaatı Sanayii A.Ş. с турецким Управлением оборонной промышленности (SSM, ныне SSB) 7 мая 2015 года. Стоимость контракта оценивается в 1,4 млрд долл. Полное водоизмещение Anadolu составляет 28000 тонн, наибольшая длина 232 м.

Официальная церемония первой резки стали для УДК Anadolu состоялась на верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле (азиатская часть Стамбула) 30 апреля 2016 года. Выступая на церемонии резки стали, президент Турции Эрдоган тогда заявил, что данный корабль станет первым шагом в создании собственного турецкого авианосца, и что "Anadolu станет первым кораблем флота, который будет использовать самолеты F-35B".

Фактический спуск на воду Anadolu был произведен 4 мая 2019 года, однако достроечные работы на корабле затянулись. Согласно контрактному графику, морские испытания корабля должны быть начаты через 55-59 месяцев после начала постройки (то есть в ноябре 2020 - феврале 2021 года), а ранее руководство Sedef вообще заявляло об опережении графика работ и выражало готовность передать корабль ВМС Турции уже в 2020 году вместо контрактного срока в 2021 году. Сейчас сроком сдачи корабля считается уже 2022 год. Кроме того, ввиду исключения американцами Турции из программы самолета Lockheed Martin F-35, об оснащении корабля самолетами F-35B речи уже не идет, и в настоящее время планируется обеспечить базирование на корабле БЛА турецкого производства.

Руководство компании Sedef и министерство обороны Турции еще с начала 2017 года неоднократно сообщали о возможности строительства для турецкого флота второго универсального десантного корабля типа Anadolu, с предполагаемым названием Trakya. Однако, как сейчас ясно, амбиции Турции направлены в сторону более крупного авианесущего корабля (неясно, более крупного УДК, или полноценного авианосца), создавать который планируется опять-таки при содействии испанской Navantia. Уместно напомнить, что Navantia является единственной в мире компанией, осуществившей проектирование и строительство авианесущего корабля специально на экспорт (таиландского Chakri Naruebet в 1992-1997 годах). В 1990-е и 2000-е годы Navantia также разработала и рекламировала для возможных иностранных заказчиков несколько аванпроектов легких и средних авианосцев c базированием самолетов трамплинного или катапультного старта (МиГ-29К или Boeing F/A-18E/F Super Hornet).

В апреле 2021 года глава SSB Исмаил Демир заявил о планах разработки палубного варианта перспективного турецкого реактивного учебно-боевого самолета TAI Hürjet, в том числе для возможного базирования на УДК Anadolu.