Контракты ГП «Ивченко-Прогресс» на поставку двигателей для турецкого беспилотного истребителя MIUS

Как сообщила турецкая группа Baykar, она 11 ноября 2021 года в ходе проходящей в Стамбуле авиационно-космической выставки Saha Expo 2021 подписала с украинским государственным предприятием "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г.Ивченко" (ГП "Ивченко-Прогресс") соглашения на закупку двухконтурных турбореактивных двигателей АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для применения на перспективном турецком реактивном боевом беспилотном летательном аппарате MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi), также именуемым "беспилотным истребителем".

Проектное изображение перспективного турецкого реактивного боевого беспилотного летательного аппарата MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) группы Baykar, рендер 2021 года (с) Baykar

Были подписаны соглашение о поставке двигателя АИ-322Ф для системы MIUS и соглашение об интеграции двигателя АИ-25TЛT.

Как сообщает коллега diana_mihailova , в своем выступлении на церемонии подписания генеральный директор Baykar Халук Байрактар сказал, состоялась историческая церемония. Байрактар ​​заявил, что между двумя компаниями существует хорошее сотрудничество на протяжении многих лет.

Заявив, что Украина и Турция являются двумя стратегическими партнерами и дополняют друг друга, Байрактар ​​сказал: "Наш стратегический беспилотный летательный аппарат Akıncı был оснащен двигателем АИ-450 компании" Ивченко Прогресс ". Мы производим Akıncı серийно. Далее идет беспилотный военный самолет. В рамках контракта мы установим на наш беспилотный истребитель двигатель АИ-322Ф, который производится совместно компаниями "Ивченко Прогресс" и "Мотор Сич". Я надеюсь, что этот контракт послужит дальнейшему развитию стратегического сотрудничества между двумя странами и укрепит их".

Генеральный директор "Ивченко" Прогресс Игорь Кравченко также поблагодарил президентов двух стран за поддержку.

Подчеркнув, что с этим контрактом сотрудничество между Украиной и Турцией вышло на новый уровень, Кравченко сказал:

"Турция в настоящее время является одним из крупнейших производителей дронов в мире. Украина - одна из 6 стран, которые могут производить двигатели от начала до конца. Уверен, что наша совместная работа будет способствовать безопасности и независимости двух стран, а также представит миру новый, более прочный продукт. Верю, что эта совместная работа внесет вклад не только в оборону, но и в экономику двух стран. Сегодня мы видим результаты этого сотрудничества, основанные на взаимном доверии. Бывали случаи, когда возникали проблемы, которые мы решали только по телефону. Сегодня мы получаем результаты этой быстрой работы. Я гарантирую, что этот беспилотный ударный БЛА будет работать наилучшим образом и надежно. Я уверен, что это будет не последний наш проект, и мы вместе приступим к новым проектам".

Со стороны bmpd напомним, что проект реактивного боевого БЛА MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi - Боевая беспилотная авиационная система) разрабатывается компанией Baykar Savunma (Baykar Defense, в составе группы Baykar) под руководством ныне знаменитого Сельджука Байрактара с 2013 года, хотя, судя по публикуемым рендерам, его облик серьезно менялся в процессе НИОКР. Сейчас первый полет перого прототипа-демонстратора MIUS намечен на 2023 год.

Это однодвигательный реактивный БЛА самолетной схемы с элементами малозаметности, максимальный взлетный вес сейчас оценивается в 5500 кг, а масса полезной нагрузки - до 1500 кг, в том числе боевой нагрузки - до 1000 кг (размещаемой как во внутреннем отсеке, так и на внешней подвеске). Байрактаром было заявлено, что БЛА создается в двух вариантах - дозвуковом MIUS-A и планируемом к созданию в последующем сверхзуковом MIUS-B. Как можно судить, БЛА MIUS-A планируется оснастить двигателем АИ-25ТЛТ максимальной тягой до 1800 кг, что даст максимальную скорость до 800 км/ч, а аппараты MIUS-В - двигателем АИ-322Ф (масксмальная тяга 2500 кг, тяга на форсаже 4200 кг), что даст возможность им выполнять полет со скоростью более одного Маха на высоте. Потолок составит до 12000 м.

Заявляется, что MIUS будет использоваться для различных боевых задач, таких как удары с воздуха, подавление и уничтожение средств ПВО противника и воздушный бой. Байрактар заявил в представленном в июле 2021 года видеоролике компании, что конструкция MIUS будет оптимизирована для выполнения агрессивных маневров, необходимых для воздушного боя. MIUS будет включать технологии искусственного интеллекта и автономности, что позволит нескольким БЛА действовать независимо или в "рое", или выполнять задачи "верных ведомых" совместно с пилотируемыми истребителями. Байрактар ​​также заявил, что MIUS сможет совершать полеты со строящегося турецкого универсального десантного корабля Anadolu, используя горизонтальные взлет и посадку на палубу (с применением аэрофинишера)..

Проектное изображение перспективного турецкого реактивного боевого беспилотного летательного аппарата MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) группы Baykar, рендер 2021 года (с) Baykar

Подписание турецкой группой Baykar соглашений с украинским государственным предприятием "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г.Ивченко" (ГП "Ивченко-Прогресс") на закупку двухконтурных турбореактивных двигателей АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для применения на перспективном турецком реактивном боевом беспилотном летательном аппарате MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi). Стамбул, 11.11.2021 (с) Baykar