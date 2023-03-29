Представлен новый турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB3

Технический директор турецкой группы Baykar ныне широко известный Сельджук Байрактар 27 марта 2023 года представил фотографии законченного постройкой первого летного опытного образца нового разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3. Новый аппарат является развитием уже знаменитого БЛА Bayraktar TB2, но предназначен в первую очередь для палубного базирования на новом турецком универсальном десантном корабле L 400 Anadolu.

Первый летный опытный образец нового турецкого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3 в цеху предприятия турецкой группы Baykar, март 2023 года (с) Сельджук Байрактар

Сообщается, что первый полет первого прототипа БЛА Bayraktar TB3 запланирован на "ближайшие дни", а его публичная презентация состоится на авиационно-промышленном шоу TEKNOFEST 2023, которое пройдет в Стамбульском аэропорту имени Ататюрка с 27 апреля по 1 мая 2023 года.

Аппарат Bayraktar TB3 разрабатывался с 2021 года и представляет собой по сути несколько увеличенную версию БЛА Bayraktar TB2 и оснащен элементами, необходимыми для корабельного базирования, включая складное крыло и тормозной гак. Взлетный вес и вес полезной нагрузки ТВ3 примерно вдвое больше, чем у ТВ2. Предполагается, что Bayraktar TB3 будет нести более широкий спектр оборудования и вооружения, чем ТВ2.

Турецкий УДК Anadolu сейчас находится на завершающем этапе испытаний. Ввиду исключения в апреле 2021 года американцами Турции из программы самолета Lockheed Martin F-35, о планировавшемя изначально оснащении Anadolu самолетами F-35B речи уже не идет, и с 2020 года заявляется о планах обеспечить базирование на корабле БЛА турецкого производства, в первую очередь производства группы Baykar - поршневого Bayraktar TB3 и реактивного Bayraktar Kizilelma (MIUS). При этом для обеспечения горизонтального взлета и посадки этих БЛА с палубы корабля, Anadolu предполагается в дальнейшем оснастить специальными разгонными и тормозными устройствами.

Сравнительные характеристики турецких разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Bayraktar TB3 (с) Baykar

Первый летный опытный образец нового турецкого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3 в цеху предприятия турецкой группы Baykar, март 2023 года (с) Сельджук Байрактар