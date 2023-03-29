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Представлен новый турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB3

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Технический директор турецкой группы Baykar ныне широко известный Сельджук Байрактар 27 марта 2023 года представил фотографии законченного постройкой первого летного опытного образца нового разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3. Новый аппарат является развитием уже знаменитого БЛА Bayraktar TB2, но предназначен в первую очередь для палубного базирования на новом турецком универсальном десантном корабле L 400 Anadolu.

Первый летный опытный образец нового турецкого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3 в цеху предприятия турецкой группы Baykar, март 2023 года (с) Сельджук Байрактар

Сообщается, что первый полет первого прототипа БЛА Bayraktar TB3 запланирован на "ближайшие дни", а его публичная презентация состоится на авиационно-промышленном шоу TEKNOFEST 2023, которое пройдет в Стамбульском аэропорту имени Ататюрка с 27 апреля по 1 мая 2023 года.

Аппарат Bayraktar TB3 разрабатывался с 2021 года и представляет собой по сути несколько увеличенную версию БЛА Bayraktar TB2 и оснащен элементами, необходимыми для корабельного базирования, включая складное крыло и тормозной гак. Взлетный вес и вес полезной нагрузки ТВ3 примерно вдвое больше, чем у ТВ2. Предполагается, что Bayraktar TB3 будет нести более широкий спектр оборудования и вооружения, чем ТВ2.

Турецкий УДК Anadolu сейчас находится на завершающем этапе испытаний. Ввиду исключения в апреле 2021 года американцами Турции из программы самолета Lockheed Martin F-35, о планировавшемя изначально оснащении Anadolu самолетами F-35B речи уже не идет, и с 2020 года заявляется о планах обеспечить базирование на корабле БЛА турецкого производства, в первую очередь производства группы Baykar - поршневого Bayraktar TB3 и реактивного Bayraktar Kizilelma (MIUS). При этом для обеспечения горизонтального взлета и посадки этих БЛА с палубы корабля, Anadolu предполагается в дальнейшем оснастить специальными разгонными и тормозными устройствами.

Сравнительные характеристики турецких разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Bayraktar TB3 (с) Baykar

Первый летный опытный образец нового турецкого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3 в цеху предприятия турецкой группы Baykar, март 2023 года (с) Сельджук Байрактар

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Страны
США
Турция
Продукция
F-35
F-35B
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
БПЛА
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