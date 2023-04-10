«Столкнётесь с целым рядом неудобств»: США пытаются заставить Аргентину отказаться от закупки китайских истребителей

Источник изображения: topwar.ru

Аргентина после списания самолётов Mirage III/V и A-4AR перестала обладать реактивными истребителями, в связи с чем на протяжении последних лет ищет новую машину. Из-за спора вокруг Фолклендских островов покупке новой технике активно противодействовала Британия. Однако, как оказалось, США готовы пренебречь интересами своего союзника, если дело касается прибылей для американской оборонки.

В 2021 году Буэнос-Айрес принял решение приобрести китайские лёгкие истребители JF-17 (FC-1). С тех пор сделка несколько пересматривалась под неусыпным контролем со стороны Вашингтона. Видимо, американские политики решили окончательно закрыть этот вопрос.

Как сообщается в издании Defensa, на днях в Аргентину из США прибыл большой «десант» под руководством сенатора-республиканца Джона Корни, который провёл переговоры с Минобороны страны:

Очевидно и неоспоримо, что Вашингтон пытается заблокировать попытки Европы и Азии предложить военную технику южноамериканской стране. Сенатор в резких тонах пообещал, что Аргентина столкнётся с целым рядом неудобств, если приобретёт китайские истребители.

Как отмечается в издании, в результате этого давления были возобновлены переговоры о закупке подержанной матчасти американского происхождения, в частности морских патрульных самолётов P-3C Orion, истребителей F-16, ударных вертолетов UH-60 Blackhawk и наземных систем.

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Аргентины Хорхе Тайана вместе с конгрессменами США

Тяжелое финансовое положение, в котором находится Аргентина, вынуждает её постоянно обращаться за кредитной помощью к таким организациям, как МВФ, и за поддержкой из Вашингтона. Поэтому громкие речи некоторых аргентинских чиновников против США смягчаются, когда экономическая ситуация достигает предела

- указывается в прессе.