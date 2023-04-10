«Столкнётесь с целым рядом неудобств»: США пытаются заставить Аргентину отказаться от закупки китайских истребителей

Источник изображения: topwar.ru
Аргентина после списания самолётов Mirage III/V и A-4AR перестала обладать реактивными истребителями, в связи с чем на протяжении последних лет ищет новую машину. Из-за спора вокруг Фолклендских островов покупке новой технике активно противодействовала Британия. Однако, как оказалось, США готовы пренебречь интересами своего союзника, если дело касается прибылей для американской оборонки.
В 2021 году Буэнос-Айрес принял решение приобрести китайские лёгкие истребители JF-17 (FC-1). С тех пор сделка несколько пересматривалась под неусыпным контролем со стороны Вашингтона. Видимо, американские политики решили окончательно закрыть этот вопрос.
Как сообщается в издании Defensa, на днях в Аргентину из США прибыл большой «десант» под руководством сенатора-республиканца Джона Корни, который провёл переговоры с Минобороны страны:
Как отмечается в издании, в результате этого давления были возобновлены переговоры о закупке подержанной матчасти американского происхождения, в частности морских патрульных самолётов P-3C Orion, истребителей F-16, ударных вертолетов UH-60 Blackhawk и наземных систем.
Источник изображения: topwar.ru
Министр обороны Аргентины Хорхе Тайана вместе с конгрессменами США
- указывается в прессе.