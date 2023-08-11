Конгресс США рассмотрит вопрос реэкспорта датских F-16 и норвежских P-3 Аргентине

ЦАМТО, 10 августа. Администрация президента Джо Байдена обратилась к Конгрессу США с просьбой одобрить продажу Аргентине истребителей F-16 из наличия ВВС Дании и самолетов БПА P-3 из состава ВВС Норвегии.

Как напоминает Scramble.nl, попытки осуществить оба проекта предпринимаются аргентинским правительством не в первый раз, однако до сих пор сталкивались с финансовыми трудностями, а также бойкотом со стороны Великобритании.

По информации издания, стоимость предложенных Аргентине 38 истребителей F-16 (до шести в версии F-16 Блок.10 и до 32 F-16 Блок.15 из наличия ВВС Дании) составляет 339 млн. долл., а четырех P-3C "Орион" из состава ВВС Норвегии – 108 млн. долл.

Следующими шагами, если Конгресс США даст свое разрешение, станет проработка деталей, оформление контрактов и поиск средств для оплаты самолетов. Предполагается, что Великобритания будет давить на Данию с целью отказаться от сделки, однако, что вполне вероятно, официальный Вашингтон убедит Лондон в том, что их опасения по поводу Фолклендских островов не стоят того, чтобы "толкать Аргентину в объятия Китая", который готов предоставить истребители JF-17 "Тандер".

Напомним, что правительство Аргентины планировало направить около 684 млн. долл. на закупку новых истребителей и создание соответствующей инфраструктуры. Самолеты с открытой архитектурой должны обеспечивать интеграцию вооружения и других систем любого происхождения, но в составе оборудования не должно быть компонентов британского производства или разработки. Великобритания уже продолжительное время препятствует закупке Аргентиной новых боевых самолетов, запрещая реэкспорт разработанных британскими производителями систем.

В конце прошлого года сообщалось, что оценку в качестве потенциальных претендентов прошли китайско-пакистанский JF-17/FC-1, американский F-16, индийский LCA "Теджас" и российский МиГ-35.

Американское издание Defense News со ссылкой на ряд анонимных источников сообщало, что выбор МиГ-35 маловероятен "по политическим и логистическим" причинам, а в составе индийского "Теджас" имеются разработанные британцами система дозаправки в полете, компоненты РЛС и катапультируемые кресла пилотов британской компании Martin-Baker, замена которых сложная и дорогостоящая. Командование ВВС Аргентины предпочло бы F-16, однако правительство США выдвигало жесткие условия и ограничения при продаже самолетов.

Все это подталкивало власти Аргентины в сторону закупки китайского истребителя JF-17, в конструкции которого отсутствуют британские компоненты.