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ЦАМТО

IAI предлагает командованию ВВС Аргентины истребители "Кфир"

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Kfir ВВС Колумбии
Истребитель Kfir ВВС Колумбии.
Источник изображения: www.flickr.com

ЦАМТО, 17 мая. Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) присоединилась к числу претендентов на поставку новых истребителей для ВВС Аргентины, закупка которых должна позволить восстановить флот сверхзвуковых боевых самолетов.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на интервью порталу Pucara.org командующего ВВС Аргентины бригадного генерала Ксавьера Исаака, IAI предложила поставку ВВС Аргентины истребителей "Кфир" и направила приглашение ознакомиться с возможностями этих самолетов в Израиле.

Генерал заявил, что ВВС Аргентины намерены в рамках процедуры оценки возможных вариантов покупки принять участие в демонстрации самолетов "Кфир". К.Исаак также подтвердил, что командование рассчитывает выбрать новый боевой самолет до конца 2022 года.

Таким образом, "Кфир" вошел в длинный список вариантов, которые были предложены Аргентине за последние годы. В частности, в качестве претендентов на поставку называли китайско-пакистанский JF-17 "Тандер", российский МиГ-35, американские F-16 из наличия ВВС Дании и индийские LCA "Теджас".

В последние месяцы вновь были озвучены предложения из Китая и России, принятие которых однозначно не позволило бы Великобритании наложить эмбарго на поставку из-за наличия в конструкции самолета компонентов, разработанных британской промышленностью.

Следует, однако, признать, что в текущей ситуации командованию ВВС Аргентины сложно сделать выбор в пользу российских истребителей. Таким образом, по мнению аналитиков, фаворитом конкурса может рассматриваться JF-17.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Аргентины в течение последнего десятилетия неоднократно пыталось приобрести новые самолеты, но планы не были реализованы по политическим и/или финансовым причинам. Новые самолеты остро необходимы для замены снятых с вооружения в ноябре 2015 года сверхзвуковых истребителей "Мираж-5" и "Мираж-3".

В рамках процедуры оценки аргентинская делегация также рассматривала южнокорейские самолеты FA-50 "Файтин Игл", итальянские M-346FA, чешские L-159 и др.

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FA-50
FC-1
L-159
M-346
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