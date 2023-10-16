США одобрили продажу Аргентине самолетов F-16 и P-3 из наличия ВВС Дании и Норвегии

ЦАМТО, 13 октября. США официально одобрили продажу Аргентине 24 многоцелевых истребителей F-16A/B Блок.15 "Файтинг Фалкон" из наличия ВВС Дании.

Как заявил 11 октября посол Аргентины в США Хорхе Аргуэльо, Вашингтон также предоставит Буэнос-Айресу пакет финансирования, что ускорит процедуру закупки в условиях сложной экономической ситуации в стране.

Разрешение было автоматически принято после истечения 30-дневного периода, в течение которого Конгресс США должен был представить свои возражения против соглашения (если таковые имелись). Бюро по военно-политическим вопросам Государственного департамента США 12 октября года подтвердило, что письмо, подтверждающее разрешение на передачу истребителей F-16 было передано послу Аргентины.

На данный момент детали соглашения, такие как общая сумма, логистический пакет и вооружение, пока неизвестны. Также неизвестны сроки поставки и подготовки пилотов и механиков, которые составят техническую группу обеспечения самолетов.

По информации источника, близкого к переговорному процессу, хотя общее количество одобренных для передачи самолетов составляет 32 ед. (прим. ЦАМТО: ранее также сообщалось о возможной продаже до 38 ед.), в случае завершения сделки Аргентина получит 24 самолета F-16A/B версии Блок.15: 16 одноместных F-16A и 8 двухместных F-16B.

По информации газеты La Nacion США также одобрили продажу Аргентине самолетов базовой патрульной авиации (БПА) P-3C "Орион" из состава ВВС Норвегии.

Относительно поставки F-16A/B, газете также стало известно, что ведутся переговоры о пакете финансовой помощи в размере 40 млн. долл. По результатам переговорного процесса пакет поставки может включать ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM и AIM-9 "Сайдуиндер".

Как ранее сообщал ЦАМТО, Администрация президента Байдена в июле 2023 года обратилась к Конгрессу США с просьбой одобрить продажу Аргентине истребителей F-16 из наличия ВВС Дании и самолетов БПА P-3 из состава ВВС Норвегии.

Попытки осуществить оба проекта предпринимались аргентинским правительством несколько раз, однако до сих пор сталкивались с финансовыми трудностями, а также бойкотом со стороны Великобритании.

Стоимость предложенных Аргентине 38 истребителей F-16 (до шести в версии F-16 Блок.10 и до 32 F-16 Блок.15 из наличия ВВС Дании) оценивалась в 339 млн. долл., а четырех P-3C "Орион" из состава ВВС Норвегии – 108 млн. долл.

Следующими шагами после того, как Конгресс США дал разрешение, будет проработка деталей, оформление контрактов и поиск средств для оплаты самолетов. Предполагалось, что Великобритания потребует от Дании отказаться от сделки, однако очевидно, что официальный Вашингтон убедил Лондон в том, что опасения по поводу Фолклендских островов не стоят того, чтобы "толкать Аргентину в объятия Китая", который готов предоставить истребители JF-17 "Тандер".

Изначально правительство Аргентины планировало направить около 684 млн. долл. на закупку новых истребителей и создание соответствующей инфраструктуры. Самолеты с открытой архитектурой должны обеспечивать интеграцию вооружения и других систем любого происхождения, но в составе оборудования не должно быть компонентов британского производства или разработки. Великобритания уже продолжительное время препятствует закупке Аргентиной новых боевых самолетов, запрещая реэкспорт разработанных британскими производителями систем.

В конце прошлого года сообщалось, что оценку в качестве потенциальных претендентов прошли китайско-пакистанский JF-17/FC-1, американский F-16, индийский LCA "Теджас" и российский МиГ-35.

Американское издание Defense News со ссылкой на ряд анонимных источников сообщало, что выбор МиГ-35 маловероятен "по политическим и логистическим" причинам, а в составе индийского "Теджас" имеются разработанные британцами система дозаправки в полете и компоненты РЛС, а также катапультируемые кресла компании Martin-Baker, замена которых обойдется слишком дорого. Командование ВВС Аргентины предпочитало F-16, однако правительство США выдвигало жесткие условия и ограничения при продаже самолетов. На каком-то этапе все это подталкивало власти Аргентины в сторону закупки китайского истребителя JF-17, в конструкции которого отсутствуют британские компоненты.