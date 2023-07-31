Бразилия отказалась продавать БТР Guarani Аргентине из-за ее «финансовой несостоятельности»

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Месяц назад президент Бразилии Лула да Силва объявил, что продажа Аргентине 156 БТР семейства Guarani 6x6 за $440 млн будет частично финансироваться за счет средств местного Банка развития.

Однако, как сообщается в бразильских СМИ, Минфин страны заблокировал сделку. В качестве основного аргумента данного решения приводится риск очередного дефолта Аргентины, которая в итоге может оказаться не в состоянии выплатить кредит.

По всей видимости финансовая несостоятельность Буэнос-Айреса может привести к закрытию всей программы модернизации армии. В частности, планировалось реализовать более дорогостоящие по сравнению с покупкой БТР программы, такие как приобретение новых подводных лодок или реактивных истребителей.

Примечательно, что, несмотря на финансовые неурядицы Аргентины, США пытаются склонить местные власти к выбору датских истребителей F-16, лишь бы они не решили приобрести китайские JF-17 или индийские HAL Tejas.

Guarani – это бразильский колесный БТР весом около 16,7 тонн. Его экипаж состоит из двух человек (водителя и оператора вооружения) и может перевозить до 9 бойцов десанта. В качестве силовой установки используется дизельный двигатель Iveco Cursor 9 мощностью 383 л.с. с автоматической коробкой передач.