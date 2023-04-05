Пентагон объявил о выделении Украине военной помощи на $2,6 млрд

В новый пакет, в частности, войдут боеприпасы для систем ПРО и РСЗО

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $2,6 млрд, в него в том числе войдут боеприпасы для систем ПРО и РСЗО. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Пентагона.

"Сегодня министерство обороны объявило о новой критически важной помощи в сфере безопасности для Украины", - говорится в заявлении.

Ведомство указало, что пакет помощи состоит из двух частей. В рамках первой помощь выделяется в соответствии с особыми полномочиями президента Джо Байдена. Украина получит таким образом помощь на сумму в $500 млн, в том числе боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы для танков, около 400 гранатометов и около 200 тыс. боеприпасов к ним.

Кроме того, помощь на $2,1 млрд Украина получит в рамках инициативы по содействию ее безопасности, что предполагает заключение Министерством обороны США соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона. В соответствии с этой инициативой Пентагона Киев получит боеприпасы для комплексов NASAMS, средства борьбы с беспилотниками, радары воздушного наблюдения, зенитные боеприпасы и ракетные снаряды, а также боеприпасы для минометов и противотанковых систем Javelin. Кроме того, США передадут Украине около 3,6 тыс. единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов. Также в пакет входят автомобили, в том числе автоцистерны, ремонтно-эвакуационные машины и грузовики.