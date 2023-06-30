Зачем США усилили ПРО и ПВО Польши

США одобрили продажу Варшаве систем ПВО и ПРО. Этот вопрос – давний камень преткновения между Вашингтоном и Москвой, однако в дни, когда из Польши пытаются сделать основной форпост НАТО в Европе, реализация подобных планов становится экзистенциальной угрозой для России. Для чего американцам наращивание систем ПРО и ПВО в Польше и как России следует реагировать на эти действия?

Госдеп США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Цена вопроса, как сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны США, составляет 15 млрд долларов. Речь идет о 48 пусковых установках ЗРК Patriot и 644 ракетах для них, а также о вспомогательном оборудовании и запчастях для систем ПРО.

Подрядчиками закупки станут Raytheon и Lockheed Martin – капитаны военной промышленности США. В частности, компания Raytheon производит ЗРК Patriot, ПЗРК Stinger и крылатые ракеты Tomahawk, а Lockheed Martin – ПТРК Javeline, истребители F-16 и многие другие виды техники.

Напомним, развитие американской системы ПВО и ПРО в Польше является давней проблемой для Москвы начиная с 2000-х годов, когда США вышли из Договора по противоракетной обороне и начали превращать Польшу, Чехию и Румынию в позиционные районы для своей ПРО. Эта тема была постоянным предметом разногласий между главой МИД Сергеем Лавровым и его коллегами в лице сперва Кондолизы Райс, а затем и Хиллари Клинтон. Особое внимание этому уделял и президент России.

"Мы взяли и ликвидировали базы во Вьетнаме, на Кубе. Вывели свои воинские подразделения из Восточной Европы, вывели почти все крупные и тяжелые вооружения и из европейской части России. И что получили? Базу в Румынии, базу в Болгарии, позиционный район американской ПРО в Польше, в Чехии. Это же все означает продвижение военной инфраструктуры к нашим границам", – говорил Владимир Путин своим коллегам в 2008 году по итогам заседания Совета Россия – НАТО.

Однако с тех пор США продолжают усугублять ситуацию, размещая и продавая пусковые установки своих систем в Восточной Европе, которые могут использоваться не только в качестве оборонительных, но и в качестве ударных комплексов. Все это накладывается и на без того конфронтационные отношения между Варшавой и Москвой из-за Украины, Калининграда и вопросов истории.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что польские военные аппетиты на Украине неустанно растут. Это касается не только амбиций Варшавы в отношении западной части страны и ревизии исторически сложившихся реалий (включая попытку пересмотреть результаты Переяславской Рады), но и желания поглотить многие отрасли украинской экономики.

Самые яркие планы касаются сферы железнодорожных перевозок и "революции" в сфере энергетики. Все это сопровождается активной милитаризацией Польши, причем в этом вопросе Варшава уверенно конкурирует с другими видными игроками в Европе – например, с Берлином, который в военном отношении также все чаще "посматривает" на Восток. В целом же министр обороны республики Мариуш Блащак заявлял, что за два года Польша планирует создать самую мощную армию в Европе.

"Польшу пытаются превратить в главную военную силу Европы. В первую очередь это выгодно США, поскольку Варшава готова исполнять все просьбы Вашингтона и преданно реализует трансатлантические идеалы во внешней политике. В связи с этим размещение ПРО и ПВО является лишь частью куда большей проблемы", – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

"Польшу накачивают вооружениями по всем направлениям.

Закупаются РСЗО HIMARS, танки Abrams, самоходные артиллеристские установки. Расширяются и каналы поставок. Например, недавно к США присоединилась Южная Корея, и Варшава подписала достаточно много военных контрактов с Сеулом. Заявлено и увеличение личного состава армии: планируется расширить число служащих до 300 тыс. человек", – отмечает собеседник.

"Что касается систем ПВО, то здесь традиционно основной моделью на вооружении у Польши стоит Patriot, дальность которых может достигать 200 км. Имеется и противоракетная модификация PAC-3, которая способна поражать баллистические цели. С недавнего времени в Варшаву начали поставлять и американо-норвежские комплексы NASAMS", – подчеркивает эксперт.

"Это высокотехнологичные модели, дальность которых составляет 120 км. При этом они способны работать по аэродинамическим целям разного типа: крылатые ракеты, самолеты, БПЛА. Используются два вида ракет: радиолокационные и с инфракрасной головкой, обладающие функцией самонаведения", – считает Кнутов.

"Главное достоинство системы заключается в том, что РЛС может находиться в десятках километров от пусковой установки, что существенно усложняет ее поражение. Однако NASAMS обладают и существенными недостатками. Так, например, большинство моделей, поставленных Варшаве, являются транспортируемыми, что делает их уязвимыми при развертывании", – акцентирует собеседник.

"Тем не менее опасность сопряжения NASAMS и Patriot сохраняется. Если подобная работа будет проведена, то Польша получит единую систему ПВО и ПРО. Учитывая тот факт, что Варшава недвусмысленно рассчитывает на силовой захват Калининграда, части Украины и земель до Смоленской области, угрозы безопасности для России создаются нешуточные", – отмечает эксперт.

"Разумеется, Москве стоит готовиться к худшему сценарию. На западных рубежах страны необходимо размещать средства поражения данных систем. В первую очередь речь идет о гиперзвуковых ракетах "Кинжал" и "Искандер". Своевременной реакцией на опасные действия Польши мы можем купировать проблему", – подчеркивает Кнутов.

При этом действующее правительство ФРГ, к которому Польша имеет немало претензий, не видит рисков в военном усилении Польши.

"После начала военного конфликта Германия полностью перешла на сторону Варшавы. Немецкие политики готовы выпороть себя за то, что не прислушивались к Польше и странам Прибалтики в то время, когда они укоряли Берлин за развитие экономических связей с Россией", – сказал германский политолог Александр Рар.

"Сегодня внешнеполитическая стратегия ФРГ целиком и полностью направлена на укрепление Восточной Европы. Задача проста: сделать из нескольких государств серьезные форпосты на случай противостояния с Москвой. Напомню, что Берлин сам принял решение об отправке четырех тысяч солдат бундесвера в страны Прибалтики", – отмечает эксперт.

"При этом Германия вынуждена полностью согласовывать собственные решения с США. Вашингтон делает все возможное для того, чтобы ФРГ продолжала стоять на непримиримых позициях в отношении России. Таким образом, я думаю, Берлин не будет возражать против размещения новых систем ПВО и ПРО в Польше", – резюмирует Рар.

Евгений Поздняков