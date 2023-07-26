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ТАСС

AP: США отправят Украине в новом пакете военной помощи 32 БТР Stryker

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Источник изображения: EPA-EFE/ VALDA KALNINA

Вашингтон также передаст Киеву снаряды для гаубиц, ракеты Hydra-70, разведывательные дроны Hornet, сообщает агентство Associated Press

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Новый пакет военной помощи США Украине на $400 млн предусматривает передачу 32 бронетранспортеров Stryker. Об этом сообщило в понедельник агентство  Associated Press со ссылкой на источники.

По его сведениям, Вашингтон также направит Киеву снаряды для гаубиц, ракеты Hydra-70, разведывательные беспилотники Hornet, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и комплексов ПВО Patriot. Кроме того, Соединенные Штаты отправят на Украину порядка 28 млн патронов.

Ранее агентство Reuters сообщало, что о выделении нового пакета военной помощи на $400 млн власти США могут объявить 25 июля. 

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Hydra-70
NASAMS
Patriot ЗРК
Stryker
Проекты
БПЛА
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